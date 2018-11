Bokhaarmark onveranderd

This post is also available in: English

Die sybokhaarmark het prysvlakke op die vyfde verkoop van die winterseisoen 2018 gehandhaaf met die gemiddelde markaanwyser wat slegs 1,0% teruggesak het om op R289,03/kg te sluit. Al die ouderdomsgroepe het relatief onveranderd gebly.

Die Rand het teen R14,22 teenoor die Amerikaanse Dollar en R16,22 teenoor die Euro verhandel. Die Rand het met 0,1% teenoor die Dollar en 1,7% teenoor die Euro versterk in vergeleke met die vorige veiling.

‘n Groot deel van die aanbieding het bestaan uit korter haar met ‘n laer skoonopbrengs persentasie as die vorige veiling. Alhoewel die veiling aan die begin van die dag lusteloos vertoon het, het koper’s belanstelling later in die dag verbeter. Kopers het aktief vir veral die uitstekende individuele skeersels meegeding.

Die gemiddelde markaanwyser van kleinbokkiehaar het 0,4% goedkoper gesluit op R404,08/kg. Die gemiddelde markaanwyser van jongbokhaar het 1,3% laer gesluit op R318,76/kg. Gemiddelde pryse van fyn en strek grootbokhaar het onveranderd gesluit op R297,50/kg en R286,95/kg onderskeidelik.

Die volgende veiling van die 2018 winter verkoopseisoen sal op 20 November 2018 plaasvind.

Bron: BKB