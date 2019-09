Bokhaarmark daal gemiddeld met 10%

This post is also available in: English

Die tweede veiling van die 2019 winter seisoen het 149 858 kg opgelewer. Die gehalte van die bokhaar was baie goed, maar die mark het steeds gemiddeld met 10% gedaal. Die sterker mikron jongbok sowel as grootbokhaar het die meeste gedaal.

Die handelsoorlog tussen die VSA en Sjina is grootse bydraende faktor tot die skerp daling. Die gemiddelde markaanwyser het invergelyking met die ooreenstemmende veiling van die vorige seisoen, 10,0% goedkoper gesluit op R222,10/kg.

Prysvlakke in vergelyking met die ooreenstemmende veiling van 2018 is soos volg:

Die gemiddelde markaanwyser van kleinbokkiehaar het 1,0% duurder verkoop teen R415,41/kg terwyl die gemiddelde markaanwyser van jongbokhaar met 13,0% teruggesak het tot R261,74/kg. Gemiddelde pryse van fyn grootbokhaar het 14,0% goedkoper verhandel teen R211,03/kg. Gemiddelde pryse van sterk grootbokhaar het 11,0% geodkoper verhandel teen R193,67.

Die volgende veiling van die 2019 winter verkoopseisoen sal 25 September 2019 plaasvind.

Bron: BKB