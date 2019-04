Boetiekkaas klop 800 produkte as suiwelproduk van die jaar

This post is also available in: English

‘n Boetiekkaas gemaak van gelyke hoeveelhede bok- en beesmelk is Suid-Afrika se 2019 Suiwelproduk van die Jaar.

St Francis of Ashisi, vervaardig deur Belnori Boutique Cheesery van Bapsfontein, Gauteng, is uit 882 suiwelprodukte van 76 vervaardigers as die wenner aangewys by die Agri-Expo Qualité-toekenningsdinee op 29 Maart 2019 by GrandWest in Kaapstad.



“Vir ‘n produk om met die gesogte Suiwelproduk van die Jaar-titel bekroon te word in ‘n kompetisie van hierdie omvang, is ‘n lang en moeilike reis en die droom van elke suiweltegnoloog,” sê Kobus Mulder, hoofbeoordelaar en internasionale suiwelkundige. “Nie net is dit ‘n besonderse prestasie nie, maar ook ‘n bewys van goeie vervaardigingskennis en -praktyke, asook gehaltebeheer.”

Volgens Mulder verdien St Francis of Ashisi met sy pragtige voorkoms, sagte smelt-in-die-mond tekstuur en romerige smaak ‘n plek op elke kaasbord. Die kaas word gemaak met die melksuurkoagulasie-metode wat veral in Frankryk bekend is. Daar groei wit eetbare fungus op die kaas se kors en plant-as word daarop gesprinkel om te help om die melksuur in die kaas te beheer.

Belnori Boutique Cheesery het tydens vorige Kampioenskappe reeds verskeie Qualité-toekennings ontvang, maar dit is die eerste keer dat hulle die Produk van die Jaar oplewer. Die eienaars van Belnori, Rina en Norman Belcher, is wêreldbekende kaasmakers wat met vele internasionale pryse vir hulle kase spog, waaronder die Agri-Expo-toekenning vir ‘Beste Suid Afrikaanse Kaas’ by die 2018 World Cheese Awards in Bergen, Norweë.

Rina Belcher is in 2016 op die Agri-Expo Ererol vereer vir haar bydrae tot die suiwelbedryf. Volgens Belcher vat St Francis of Ashisi as ‘n bok- én beesmelkkaas mooi saam waarvoor Belnori staan, ​​omdat hulle ‘n verskeidenheid bokmelk- sowel as beesmelkprodukte vervaardig. Die ongewone spelling van die naam verwys na die gebruik van as. “Die Produk van die Jaar-toekenning is ‘n uitsonderlike eer vir Belnori se klein span van 13 mense,” sê Belcher. “Baie dankie aan Agri-Expo vir hierdie wêreldklas-platform.”

Agri-Expo bied die Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe reeds sedert 1834 aan. Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo, sê vanjaar se inskrywings dui op vooruitgang, vernuwing en kreatiwiteit binne die bedryf. “Dit is goeie nuus dat verskeie nuwe produkte ingeskryf is, waaronder kase verryk met inkvis-ink, geaktiveerde houtskool en truffelsous, en Halloumi wat hom voordoen as ‘n ‘Braailoumi’. Dit is ook goeie nuus dat 13 ‘nuwe’ vervaardigers vir die eerste keer vanjaar ingeskryf het.”

Die kampioenskappe se 75 beoordelaars, waaronder suiweltegnoloë, kaashandelaars en sjefs, het vanjaar 101 produkte as SA Kampioene aangewys. Slegs sestien produkte is met die gesogte Qualité-merk van gehalte vereer (sien volledige lys van die crème de la crème onder).

“Vanjaar se uitslae getuig weer van gesonde kompetisie tussen groter vervaardigers en kleiner entrepreneurs,” sê Ehlers. “Baie geluk aan Parmalat en Lancewood wat albei drie Qualité-toekennings ontvang het.”

Agri-Expo bedank graag die vennote van die Qualité-toekenningsdinee vir hulle toewyding tot die ontwikkeling van die SA suiwelbedryf: Synercore, Woolworths, Santam Landbou, Lake Foods, Condio, MANE, Guth, die Melkprodusente-organisasie (MPO), The Dairy Mail, ORCHEM en Octofin.t

Norman Belcher (mede-eienaar, Belnori Boutique Cheesery), Johan Ehlers (hub, Agri-Expo), Rina Belcher (mede-eienaar, Belnori Boutique Cheesery) en Bongi Nondzama (kaasmaker, Belnori Boutique Cheesery).

2019 QUALITÉ WENNERS: Belnori Boutique Cheesery St Francis of Ashisi Parmalat SA (Pty) Ltd Woolworths Matured Gouda 10 months Woolworths Extra Matured Cheddar 12 months Président Extra Matured Cheddar – 12 months Lancewood Holdings (Pty) Ltd Medium Fat Plain Cream Cheese Mascarpone Double Cream Vanilla Flavoured Yoghurt Clover SA Tulip Salted Butter Feta – Tub Fair Cape Dairies (Pty) Ltd Woolworths Chocolate Mousse Dessert Lunchbox Mixed Berry Dairy Snack Lunchbox Mixed Berry Dairy Snack Salted Butter Rhodes Food Group Woolworths Mascarpone Duetto – Fig & Pecan Nut Klein River Cheese Havarti De Pekelaar Boerenkaas Jonk Klippiesveld Kaas Chèvre Balls with Garlic and Herbs

Vir meer inligting en die volledige uitslae, besoek http://www.cheesesa.co.za of kontak Agri-Expo by 021-975-4440 of cheese@agriexpo.co.za.

Suiwelliefhebbers kan baie van hierdie topgehalte produkte by die Suid-Afrikaanse Kaasfees proe van Vrydag 26 tot Sondag 28 April by Sandringham buite Stellenbosch. Vir meer inligting, besoek www.cheesefestival.co.za. F

Bron: Agri-Expo