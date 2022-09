Boere stroom na Valtrac by NAMPO Kaap

Met lewendige belangstelling het boere op Valtrac se uitstalling by NAMPO Kaap toegesak.

“Dit was regtig vir ons die moeite werd,” sê Johan Steyn, verkoopsman van Valtrac in die Oos-Kaap. “Ons het baie boere gekry wat in Valtrac belangstel en dit is ook geen wonder nie, want Valtrac se trekkers en werktuie is die vervulling van elke boer se droom.

Hy het ook alles genoem wat Valtrac uitgestal het:

Valtra N175 Versu-trekker

Die Valtra N175 Versu-trekker se kajuit is so luuks soos die spoggerigste weeldemotor, daarom kan die boer gemaklik in hom sit en lang ure se werk op die plaas verrig, selfs tot in die nag, want hy het genoeg ligte wat nag dag maak op die land. En so mooi hierdie trekker s, so kragtig, hard en taai is hy om die moeilikste taak lag-lag baas te raak.

Boonop is die N175 Versu slim en tegnologies gevorderd om met Valtra Smart Farming, Valtra Guide, ISOBUS, seksiebeheer, wisseltempobeheer en TaskDoc® die boer se werk maklik en doeltreffend te maak.

Die N175 Versu gee jou 121 kW krag in ruil vir verstommend min diesel. Hy het ‘n GPS-raakskerm, leerbekleedsels in die kajuit en ‘n beheerarmleuing waar die boer al sy funksies kan kies en verstel.

Die trekker het oorgenoeg krag om ‘n laaigraaf te monteer. Sy groot venster maak sigbaarheid na alle kante, ook na bo, moontlik so dat die boer maklik, veilig en doeltreffend in alle rigtings kan werk.

Nog Valtrac-werktuie wat boere se aandag getrek het is:

APV KS 40-strooierwat perfek is vir presisiestrooiwerk in wingerde en ander toepassing. Sy tenk hou 40 liter, hy is 12V elektries aangedrewe en word maklik verbind met enige battery wat dit moontlik maak om op enige werktuig, bakkie, trekker of vierwielmotorfiets te te gebruik.

Pottinger Novadisc 262-snyer

Bogballe L15-kunsmisstrooier

Bogballe is bekend as die wêreld se voorste kunsmisstrooier ten opsigte van gehalte, akkuraatheid en duursaamheid. Al die staalkomponente word met sewe streng stappe skoongemaak voordat die duursame poeierdeklaag aangewend word.

Boordtrekkers – Valtra A93F (73 kw, 4×4)

AST/Matic 450-skeurploeg

Valtra A134 Hitech-trekker – 93 kw GPS outostuur-gereed

Tatu-grondboor met drie verskillende punte ingesluit

T-reeks Valtra 235 – 173kw

4.2 Major Cyclone- vermolmer (mulcher) – Uitstekende masjien om weiding te sny en benodig ‘n ligte trekkertjie. Ontwerp vir die mees geharde werksomgewing. Sy gepatenteerde dubbelsnit-lemstelsel verg 25% minder trekkerkrag as ‘n swaailemsnyer, wat die brandstofkoste met 25% verminder.

Maar dit is nie al nie – Valtrac bied nog ‘n wye reeks ander Valtra-trekkers en werktuie aan, dit alles rotsvas gerugsteun met Valtrac se legendariese diens wat boere regoor die land volstoom voorspoedig aan die boer hou.

Vir meer inligting oor Valtra-trekkers en al die ander werktuie wat Valtrac die boer bied, praat met Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-8006, of stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook www.valtrac.co.za

