Boere stroom na Pioneer se Boeredag in Middelburg: Kyk net al die kampioen-kultivars!

Boeredae bring boere bymekaar en gee hulle die kans om die verskillende kultivars van nader te beskou sodat elke boer presies die regte kultivar vir sy plaas en sy omstandighede kan kies om ՚n groter opbrengs te kry.

By Pioneer se onlangse boeredag in Middelburg was die besprekingspunte onder meer Pioneer se nuwe mielie en sojaprodukte vir die ooste, nuwe PowerCoreTM-tegnologie en LumiGEN®- saadbehandeling wat deur landboukundiges en ander kenners gedeel is. Sowat 150 mense het die dag bygewoon. As boer kies jy ’n saadbehandelingspakket wat ’n suksesvolle seisoen sal verseker. LumiGEN®- saadbehandeling is ontwerp, getoets en bewys om saam met Pioneer®-genetika te werk, wat boere meer vertroue in hulle saadbehandelingsopsies gee.

LumiGEN®-saadbehandeling is gegrond op meer as 100 jaar se kennis van gewasbeskerming, saam met goeie begrip van wat boere nodig het en hoe hulle boer. Pioneer se saadbehandelingskombinasies word noukeurig geëvalueer by die Corteva Agriscience Center of Seed Applied Technologies (CSAT).

Johan Janse van Rensburg, Saadtoegepaste Tegnologiebestuurder vir die Afrika en Midde-Ooste streek by Corteva Agriscience, sê “Saadbehandeling bied ՚n geteikende oplossing wat direk op die saad toegedien word vir die vinnigste en doeltreffendste manier om saad teen vroeë peste en plae te beskerm.

“Dit pas ook perfek in ՚n geïntegreerde pes- en plantstelsel waar ons minimale insette het met maksimum uitsette,” sê Johan.

P54T22R is een van Pioneer se vele kultivars wat in die proef geplant is waarna boere kon kyk.

Die nuwe PowerCoreTM-tegnologie wat in 2022 vrygestel is, help om gewasse teen skadelike bogrondse insekte soos die Afrika-mieliestronkboorder te beskerm. Dit het ook onkruiddoderbestande eienskappe.

Pieter Erasmus, agent vir Pioneer vir die afgelope 30 jaar en boer in die Middelburg-omgewing, sê dit is voordelig om Bt-saad te plant in plaas van konvensionele saad.

Jacobus Dürr, gebiedsbestuurder vir Oostelike Hoëveld-/Limpopo-gebied van Pioneer, sê boeredae is belangrik want die inligting wat daar gedeel word, is nuttig vir die boer.

Een van die boere van die plaas Vaalbank, Bethal, Gerhard de Jager, wat met mielies, sojabone en beeste boer, sê dit is goed om te die resultaat te sien as die regte kultivars op die regte grondtipes geplant word. “Dit is ook belangrik om die regte stand op die regte grond te plant.” Gerhard het verlede jaar die P1975-mieliekultivar geplant. Hy het ook die P2383W witkultivar geplant, wat uitgestaan het.

Francois Hattingh, boer van die plaas Rietfontein by Middelburg, sê die kultivars wat in die proef geplant word fokus meer op wat aangepas is vir die omgewing, maar hulle toets ook kultivars wat uit ander gebiede kom. “Die voordele wat dit vir die boer inhou om ՚n proef op sy eie plaas te plant, is dat hy die resultaat op sy eie grond sien, en dat hy weet wat sy bestuurspraktyke was.

“Ons is dankbaar vir die ondersteuning wat ons van Pioneer af kry en dat hulle belê in ons boere,” voeg Francois by.

Boere luister aandagtig na die raad wat die agronome gee oor die mieliekultivars.

Meer oor P1975-geelmielies:

Dit het ՚n uitstekende en stabiele opbrengspotensiaal vir oostelike produksiestreke in die medium groeiseisoenmark. ՚n Nuwe byvoeging tot hierdie platform is die nuwe PowerCore™-tegnologie, P1975PW.

Dit het ՚n uitstekende vermoë om in gunstige toestande en teen ՚n laer plantestand ՚n tweede kop te maak.

Stoot twee koppe meestal gelyk, maar gebruik onder stremming eerder energie om ՚n groter primêre

kop te maak.

Is baie goed aangepas by hoë en lae potensiale.

Pas goed in tussen P2432- en P1788-platforms.

Nie ՚n groot plantraam nie en kophoogte kan laag wees by laer plantestande

Koppe is goed geplaas by normale plantpopulasies vir die omgewing.

Goeie blaarsiektepakket, veral teen noordelike blaarskroei.

Bevat noordelike blaarskroei-geen en toon redelik goeie verdraagsaamheid teen gewone blaarroes.

Agronomies baie sterk.

