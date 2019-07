Boere sien wat regtig in werktuie steek: Val Boeredag is steeds die grootste demonstrasie-skouspel

This post is also available in: English

Sien is glo, lui die spreekwoord, en dit is presies wat boere doen wanneer hulle trekkers en werktuie moet kies. Maar vir die verstandige boer is dit nie genoeg om te sien hoe ’n ding LYK nie – hy wil ook sien hoe hy WERK.

Watervalboer Boerevereniging se jaarlikse Val Boeredag is die plek waar verskaffers kan kom wys en boere kan kom sien hoe werktuie werk. Dit help boere om presies die toerusting wat die werk kan doen waarvoor hulle dit nodig het te kies… en dit help verskaffers om nuwe tegnologie aan boere voor te stel.

Boonop is die geleentheid ’n lekker gesellige boerekuierdag waar elkeen welkom voel en waar daar vir elkeen iets te leer en te ervaar is. Daarom is dit geen wonder dat Val Boeredag elke jaar groei nie – in sowel die getal boere wat kom kyk as die getal verskaffers wat kom demonstreer.

Hoofborge vir die dag:

• AFGRI

• Toyota Standerton

• LinkSeed

• PANNAR

• Pioneer

• DEKALB

Chris Boshoff en sy seun Jan Hendrik Hertzog het een van hulle pragtige Bonsmara-bulle by Val Boeredag vertoon. Foto: Gerhard Potgieter.

Larverson Naidoo van Dewalt Kraggereedskap wys hoe lekker sy elektriesebooraangedrewe fietsie ry een van net twee in Suid Afrika. Foto: Gerhard Potgieter

Gerhard Olivier van GeofarmSA (regs) en Derick van Eck, ’n boer, gesels oor die presisieboerdery-hulpprogramme wat Geofarm aan boere bied. Foto: Gerhard Potgieter

Heinrich Ueckermann en Elize Watson van G&W Mineral Resources bied ’n verskeidenheid natuurlike produkte soos Envirobent Agri, ’n kaoliniet wat in rubberproduksie en landbou-chemikalieë gebruik word en ’n tipe montmorilloniet wat in die afbreek- en verfyningsprosesse van wyn en vrugtesap gebruik word. Vir dambouers bied hulle ’n kleimineralemengsel, Envirobent AB50 om damme te seël. Vir skoonmakers bied hulle ’n gehidreerde Mg-Al silikaat-materiaalproduk wat gebruik word om oliemorsplekke op te ruim.

John Deere se S700-stroperreeks het nou selfs video-kameras om die pitte wat in die tenk ingaan af te neem en die stroper se werkende dele so daarvolgens aan te pas dat dit deurlopend die produk lewer soos die monster wat jy vir hom gewys het.

Die JCB Loadall 531-70 se balk kan sewe meter boontoe en 3,7 meter vorentoe strek en tel 3,1 ton op. Jy kan met al vier die wiele stuur, wat beteken dat dit ’n buitenste draaisirkel van 3,7 meter het. Die grondvryhoogte van 0,4 meter maak dit ’n plesier om dit op die plaas te gebruik.

Valtrac se Pöttinger Terradisk 3001 werk uitstekend om na die oes die reste onder die grond in te werk. Dit kan ook vir saadbedvoorbereiding gebruik word. Die APV PS 300 bo-op die werktuig kan saad of kunsmis uitstrooi. Die M130X is Kubota se vlagskiptrekker. Dit lewer 96,9 kW en spog met ’n 8-spoed “powershift”-ratkas.

New Holland se reeks pragtige blou trekkers het die boere by Val Boeredag beïndruk terwyl hulle kliphard gewerk het om die verskeie werktuie op te tel en vorentoe te trek.

BHBW se gedugte vierwielaangedrewe Challenger MT975E-knaktrekker is toegerus met ’n 12-silinder, 16,8-liter, V12-enjin wat 440 kW lewer. Dit trek die 24-ry Equalizer 3019-24/762 Ultra-presisieplanter met gemak.

Rula Agri bied ’n uitkoms vir boere wat kalk blitsvinnig onder die grond moet inwerk. Hulle kalktoediener kan kalk of gips tot so diep as 900 mm onder die grond plaas deur dit net agter die tande onder die grond in te blaas soos die werktuig vorentoe beweeg.