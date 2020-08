Boere se belange is veilig in APAC se handein hande

This post is also available in: English

Hoë standaarde van diens en beskerming van boere se belange – dit is die Landbouprodukte-agenteraad (Agricultural Produce Agents Council of APAC) se roeping en taak. APAC is ’n statutêre liggaam wat deur Wet 12 van 1992, die Landbouprodukte-agentewet, tot stand gebring is met die doel om al die agente in Suid-Afrika te reguleer.

Francois Knowles, registrateur van APAC, sê: “Al die agente en agentskappe van varsprodukte, lewendehawe en uitvoere moet by APAC geregistreer word en almal moet die aanlynopleiding op ons webwerf doen. Die standaard is hoog en die vereiste slaagpersentasie is 75%.”

Agente verkoop namens die boer sy vee of varsprodukte. Die agent woon byvoorbeeld veilings by en tree namens die boer op. Die agent sorg ook dat hy deurentyd op hoogte van heersende pryse bly.

Francois is ook verantwoordelik vir disiplinêre aksie teen agentskappe wat oortree en vir die administrasie van ’n getrouheidswaarborgfonds waaruit boere vir verliese te wyte aan oortredende varsprodukagente vergoed word.

Die totale bedryf is baie groot. “Daar is R18-miljard se verhandelings by varsproduktemarkte in SA, R81-miljard se lewendehawe word verkoop en R41-miljard word verdien deur uitvoere per jaar,” sê Francois.

Die jongste nuus is dat APAC besig is om aan die opdatering van die wet te werk. Daar is ook in Januarie vanjaar nuwe reëls in werking gestel vir lewendehawe, in Mei vir uitvoer, en varsprodukterëels word tans hersien.

“Ons is ook besig met Covid-19-protokolregulasies.”

APAC het saam met die minister van Landbou gewerk om vroeër vanjaar weer veeveilings oop te maak. Daar is bepaal dat slegs vee-agente wat by APAC geregistreer is veilings sal kan hou.

Die gasheer van die veiling en die eienaar van die veilingsplek moet:

• Minstens 48 uur voor die veiling al die besoekers aan die veiling skriftelik inlig van die Covid-19-maatreëls wat gevolg moet word;

• Vertoonborde met inligting oor die risiko’s van Covid-19 aanbring;

• Voor en gedurende die veiling inspeksies doen om te verseker dat besoekers aan die veiling die veiligheidsmaatreëls volg;

• Verseker dat daar nie meer as 50 mense, uitgesluit werkers, by die veiling is nie;

• Boekhou van die ID-nommers, woonadresse en telefoonnommers van al die besoekers, sowel as die werkers;

• Verseker dat fisiese afstand van 1,5 m tussen alle mense gehandhaaf word; en

• Verseker dat alle werknemers en bywoners die gesondheidsprotokolle nakom.

Kontak Francois Knowles by francois@apacouncil.co.za of 011-894-3680 vir meer inligting oor APAC, of besoek hulle webwerf by: https://www.apacweb.org.za.