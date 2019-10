Boere reken op Agri Shalom vir gehalte en duursaamheid

This post is also available in: English

Talle tevrede boere regoor die land reken op die betroubare plaastoerusting wat Agri Shalom ontwerp en vervaardig. Jan-Abraham Strauss is die trotse eienaar van Agri Shalom in Bloemfontein. Hulle vervaardig al sedert 2006 plaastoerusting van die hoogste gehalte en Jan-Abraham het tans 20 werknemers wat help om sy hande sterk te maak.

Hulle lewer hulle produkte oral in die land af en Jan-Abraham behartig self alle naverkopedienste. Daar is ՚n hele reeks veeproduksie- en ander werktuie vir algemene boerdery. Agri Shalom se reeks wipbakwaens was waarop Jan-Abraham die boere se aandag by NAMPO Kaap wou vestig … en die belangstelling was groot.

Daar is ՚n verskeidenheid groottes wat wissel tussen 4 en 10 ton. Die bakke kom met opsies om sywaarts te kantel of agtertoe te wip. Daar is ook opsies vanvalkante vir die waens.

“Al ons produkte word ontwerp om so doeltreffend as moontlik te werk en so lank as moontlik te hou,” sê Jan-Abraham. “Ons leuse was nog altyd ongekompliseerde gehalte en die boer se behoefte is ons eerste oorweging.”

Agri Shalom vervaardig ՚n wye reeks toerusting, wat skrapers en snyers insluit. Skrapers is beskikbaar met meganiese of hidrouliese beheerstelsels en wissel van 2,5 meter tot 3 meter. Daar is ook vier verskillende snyermodelle om van te kies. Die grootste hiervan is die 3-meter snyer, wat met sy snybreedte van 2 850 mm korte mette van enige snywerk maak.

Bees Veldman bied alles wat nodig is om beeswerk in die veld makliker te maak vir ՚n trop van sestig beeste. Alles pas netjies op ՚n sleepwa wat ook as laaibank dien.

Die Bees Veldman-reeks het twee opsies van verskuifbare beeshanteringstoerusting. Die sleepwa wat al die toerusting vervoer, dien ook as ՚n laaibank wat voor aan die drukgang kom. Bees Veldman sluit in ՚n nekklamp, vier drukgangpanele van drie meter elk en dertien kraalpanele van drie meter elk, waarvan twee as hekke kan dien. Met hierdie toerusting kan sestig beeste op ՚n slag hanteer word. Ekstra kraalpanele kan bestel word om Bees Veldman se kapasiteit te verhoog.

Agri Shalom se doel is om die boer te ondersteun met staaltoerusting van die hoogste gehalte waarmee hy sy werk vinnig en doeltreffend kan afhandel. Jan-Abraham en sy span is toegewyd om oplossings vir die boer se toerustinghoofpyne te bied. Hy kombineer nuwe idees met bestaande praktyke om die beste gehalte produk aan die boer te lewer.

Om meer uit te vind oor die produkte en oplossings wat Agri Shalom die boer bied, kontak Jan-Abraham by 082-636-1785 of stuur ՚n e-pos na strauss@agrishalom.co.za. Besoek ook die webwerf www.agrishalom.co.za.