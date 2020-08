Boere kan geld bespaar met die korrekte bandbestuur

This post is also available in: English

Boere se winsgrense krimp al hoe meer. Daarom word presisieboerdery al hoe meer gevorderd om te verseker dat elke saad- en kunsmiskorrel ten beste benut word. Daar word ook al hoe meer gefokus op meganisasie en bande om te verseker dat elke millimeter loopvlak optimaal benut word.

Daar is geen “af-seisoen” in boerdery nie. Seisoen na seisoen hou die werk aan en landboubande is van die hardwerkendste komponente in jou bedryf. Die keuse van die beste gehalte bande, geskik vir jou behoeftes, is ’n noodsaaklike belegging in die bestuur van jou boerdery. Met die korrekte gebruik en onderhoud is dit moontlik om bande se lewensduur te verleng. Hier is van die maklikste maniere wat boere kan help met langtermynbesparings.

Verleng jou band se lewensduur vir die beste opbrengs op daardie belegging

Die verlenging van jou plaasbande se lewensduur moet deel van jou daaglikse bestuurgewoontes en ook van jou seisoenale aksies wees. Daar is twee maniere hoe jy vir jou landboubande kan sorg om te verseker dat hulle langer hou:

Banddruk: Die verstelling van druk om aan te pas by veld- en padomstandighede kan onnodige slytasie bestry. In die veld moet banddruk genoeg wees om die vrag te kan dra, maar niks meer nie. Terwyl die laagste banddruk die beste is in die veld, sal dieselfde lae druk op die pad die rubber laat afloop en gou-gou die interne struktuur beskadig.

Bestuurstyl: Dieselfde bestuurbeginsels moet toegepas word op die pad sowel as in die veld. Lae spoed en defensiewe bestuur sal jou geld bespaar deur jou bande se lewensduur te verleng sowel as om brandstofverbruik te verlaag.

Bande speel ’n uiters belangrike rol in enige boerdery. Deur hierdie eenvoudige wenke te volg, kan boere geld op elke band bespaar, wat altesaam ’n groot verskil aan die boerdery se uitgawes kan maak.

7-stap bandekontrolelys

Ondersoek jou trekkerbande vir die volgende om hulle langer te laat hou:

Druk: Verseker dat jou banddruk op die geskikte vlak is vir elke taak.

Sywand: Kyk vir skade soos krake en snye.

Loopvlak: As daar minder as 20% oor is, oorweeg nuwe bande.

Loopvlakoppervlak: As daar stoppelbeskadiging of blootgestelde koorde is, moet die band vervang word.

Kontakarea: Maak seker dat daar geen ruimte tussen die tappe en die grond is nie.

Klepverlengstuk: Kyk vir krake, roes en modder. Gebruik ’n klepdoppie.

Boute en moere: Maak seker alles is stewig vasgedraai sodat die wiel stabiel loop.

Geen “af-seisoen” met Firestone se 9-jaar waarborg

Van dag een af was dit Firestone se doel om die boerdery-ervaring te verbeter. Dit is die rede waarom hulle die eerste ooit laedruk lugtrekkerband in 1932 ontwikkel het. Die nuwe band het die landboubedryf omvorm deur van staalwiele na rubberwiele oor te skakel, wat meer ekonomies is, beter trekkrag en meer gemak bied. Firestone het boerdery op rubber geplaas!

Vanaf grondvoorbereiding tot plant en oes, verstaan Firestone dat daar geen “af-seisoen” is nie. By die toegewyde landboubandtoetssentrum in Akron, Ohio, is die ingenieurspan pal besig om bande te ontwikkel, te toets en nuwe tegnologie te toets vir die veranderende behoeftes van boere. Dit beteken optimale opbrengs.

Met landbou wat ’n toenemend belangrike rol in die ekonomiese groei gaan speel, is Firestone toegewyd om ekstra waarde aan die landbougemeenskap te bied. Gerugsteun deur die 9-jaar landboubandwaarborg, kan boere werklik Farm Hard met Firestone – ongeag die toestande.

Om meer uit te vind oor hoe die korrekte bestuur van jou plaas se bande kan bydra tot die beperking van jou uitgawes, besoek die webwerf by https://www.firestone.co.za/products/agricultural-tyres. Praat ook gerus met die kundige span by jou naaste Bridgestone/Firestone-handelaarstak.