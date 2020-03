Boere in die Richtersveld het dringend reën nodig

This post is also available in: English

Groot dele van die land het goeie reëns ontvang, maar daar is steeds gebiede wat nog GEEN reën gekry het nie. Boere in die Richtersveld beleef al sedert 2013 ‘n groot droogte. Dit het in 2014 laas ‘n bietjie gereën.

Die Richtersveld is die noordelikste deel van Namakwaland en bestaan uit Lekkersing, Eksteenfontein, Sanddrif en Kuboes, met Port Nolloth die handelsentrum. Tegnies-gesproke is die gebied ‘n droë bergwoestyn. Die Oranjerivier is die enigste standhoudende waterbron.

“Die boere koop voer aan waar hulle kan, maar meeste van die boere het al hulle kuddes verkoop en die veeboerdery was maar altyd die lewensbestaan van onse mense,” sê Ralph Cloete van Lekkersing.

Ralph het as jong seun saam met sy grootouers naweke en vakansies na die veepos gegaan. “Dis daar waar ek my liefde vir boerdery gekry het,” sê hy.

Daarom het hy besluit om landbou te studeer. Hy boer wel nie tans nie.

Die mense in die Richtersveld boer op kommunale grond as bestaans- en opkomende boere en is meestal veeboere wat met boerbokke, gemengde skaap- en beesrasse boer.

“Die boere het al bietjie skenkings gekry en ons waardeer dit, elke bietjie maak ‘n verskil vir ‘n boer,” sê Ralph.

Tans is daar ‘n plaaslike Lekkersing Boerevereniging, wat klein funksies hou vir fondsinsamelings en lidmaatskapfooie gebruik om vir die boere voer te koop vir noodverligting.

“Baie van die boere boer al van hulle kinderdae af. Hulle het sterk Christelike beginsels en daar word biddae gehou en dan skep hulle moed dat die hemelse Vader die sluise van die hemel sal oopmaak sodat daar weer genoeg weiding is en dat daar weer ‘n lammeroes sal wees,” voeg hy by.

As daar dalk enige iemand of ‘n landbou-onderneming is wat voer wil skenk vir die Richtersveld, kontak Burre Burger by burre@droogtehulp.co.za en sê spesifiek dit is vir die Richtersveld of besoek sy Facebookblad by: Droogte Hulp met Burre Burger NPC