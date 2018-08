Boere glo nie die ANC se jongste uitlatings nie

This post is also available in: English

Die algemene gevoel onder boere is dat mooi praatjies van President Ramaphosa en die bestuur van sekere landbou organisasies nie die ANC se verklaarde doelwitte soos in hulle Nasionale Demokratiese Revolusie dokument uiteengesit is, ongedaan sal maak nie.

Johan Steyn, TLU-SA Oos-Kaap voorsitter, sê dat daar – onverklaarbaar – groot opgewondenheid heers oor die onlangse vergaderings en die paaipraatjies wat daaruit spruit.

“Die gevoel onder boere op grondvlak weerspieël nie dit wat op die vergaderings bespreek is nie. Die meerderheid boere glo dat die uitlatings bloot daarop gemik is om gemoedere oor die regering se dreigende gronddiefstal te kalmeer, dit is ’n rookskerm.” het hy gesê.

Hy het daarop gewys dat dit al dikwels in die verlede as ANC werksmetode bewys is. “Hulle kommunikeer radikale doelwitte om die reaksie daarop te toets voordat hulle dit effe afwater net om later op meer slinkse maniere dit wel deur te voer.”

Die ANC se langtermyn doelwitte is duidelik in hulle verskeie beleidsdokumente uiteengesit en aan almal beskikbaar wat dit belangrik genoeg ag om dit te lees en kennis te neem. Steyn sê hy glo die beginselvaste weerstand wat deur boere, veral TLU-SA se lede, teen die beoogde gronddiefstal kommunikeer is, het die regering laat terugkrabbel. Hy glo nietemin glad nie dat hulle van hulle kommunisties geïnspireerde beleid afgesien het nie.

“Ons moet besef dat ons in ’n langtermynstryd teen ’n kommunistiese regering gewikkel is. Hulle maak van elke slinkse plan gebruik – insluitend misleiding en leuens – om hulle teenstanders te paai en te mislei. Ongelukkig is daar die bestuur van sekere bedryfsorganisasies wat nog nie uit ons geskiedenis geleer het nie en bestem is om dieselfde foute oor en oor te begaan.

“Die ANC by monde van Cyril Ramaphosa en ander senior amptenare het dan al tot vervelens toe herhaal dat hulle eiendom gaan onteien sonder vergoeding. Hoekom sal hulle nou ewe skielik daarvan wil afsien?”

Steyn het beklemtoon dat die ANC geensins in feite, redelikheid, gesprekvoering en ekonomiese werklikhede belangstel nie.

“Soos ons al telkemale in Afrika noord van ons gesien het, stel kommunistiese regerings glad nie belang in die welstand van hulle burgers nie. Ook nie om die landsekonomie uit te bou nie. Zimbabwe se regering byvoorbeeld gaan nogsteeds voort met hulle gefaalde beleid, ondanks die feit dat hulle hulle land totaal verwoes het. En dit alles ten koste van die burgers van Zimbabwe. Boere hier in Suid-Afrika sal beslis nie sit en toekyk hoe die ekonomie tot niet gaan as gevolg van die selfgewettigde diefstal van hulle eiendom nie.”

Die feit dat al meer buitelandse regerings hulle teen die ANC se gefaalde beleid uitspreek is bewyse daarvan dat die ANC nie op ekonomiese bystand uit daardie oord sal kan staatmaak nie indien hulle sou voortgaan met hulle bose planne.

Bron: TLU SA