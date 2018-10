Boere en landboukundiges ontvang erkenning vir uitstaande prestasies in landbou

This post is also available in: English

Die Landbouskrywers SA Noord gee erkenning aan die uitstaande prestasies van drie kommersiёle boere, ‘n nuwe toetreder in kommersiёle landbou en drie landboukundiges. Die toekennings is Vrydagaand (19 Oktober) aan hulle oorhandig by ‘n funksie in Pretoria wat deur Bayer SA geborg is.

Een van die doelwitte van die toekennnings is om erkenning te gee aan die rol wat boere en landboukundiges in die landbousektor speel. Hierdie persone wat die toekeninngs ontvang het ook ‘n impak op die breёr ekonomie van die land en die Suidelike-Afrika streek.

Pieter Smit, bemarking- en produkbestuurshoof van Afrika vir Bayer, het gesȇ die visie van die nuwe Bayer is om te fokus op die vorming van die toekoms van landbou vir boere maar om ook ‘n beter toekoms vir alle mense en die planeet te skep. “Volhoubaarheid bly ingesluit in ons waardes en ons bly toegewy aan die bevordering van moderne landbou wat boere kan help om meer volhoubaar te wees deur vernuwende hulpmiddels en minder naturrlike hulpbronne te gebruik om voedsel en vesel te vervaardig,” sȇ hy.

Volgens Pieter kan Suid-Afrika ‘n voorbeeld vir die wȇreld wees oor hoe om sy mense in ‘n gesonde en volhoubare manier te voed.

“Ons word elke dag blootgestel aan die uitdagings om ‘n wȇreldbevolking wat groei te voed. Met hierdie toekennings erken Landbouskrywers die rol wat boere en landboukundiges in die landbousektor speel en veral ook om voedselsekerheid te bied. Ek is seker, al hoor ons nie die woorde nie, dat toekomstige geslagte julle sal bedank vir julle bydraes en moeite om voedselsekerheid en groei vir ons land te verseker, sȇ Magda du Toit, voorsitter van die Landbouskrywers SA Noord.

Die kandidate wat gewen het sal almal deelneem aan die nasionale toekeningsgeleentheid van die Landbouskrywers SA in die Paarl op 16 November wanneer die Nasionale Boer van die Jaar, Nuwe Toetreder in Kommersiёle landbou en Landboukundige van die Jaar aangekondig word.

Wenners:

Landboukundige van die Jaar

Gauteng – Wandile Sihlobo

Limpopo – Frits van Oudtshoorn

Mpumalanga – Johann du Preez

Nuwe toetreder tot kommersiёle landbou

Gauteng – Mbali Nkabinde

Boer van die Jaar

Limpopo – Mahela Boerdery (Edward Vorster & seuns)

KwaZulu-Natal – Joseph Baynes Estate (Pty) Ltd (Myles van Deventer)

Noordwes – Johan Styger

Bron: Landbouskrywers SA