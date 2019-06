Boer vooruit met Jupidex se gevorderde tegnologie

This post is also available in: English

‘n Selfaangedrewe boordspuit is beter

Die Andreoli Atom 2000 Turbo lyk met die eerste oogopslag soos ՚n maantuig, tot jy die indrukwekkende waaier aan sy stertkant sien. Hierdie selfaangedrewe boordspuit wat Jupidex uit Noord-Italië invoer, straal gehalte en doeltreffendheid uit en die syfers vertel dieselfde storie.

“Hierdie is die eerste selfaangedrewe boordspuit in Suid-Afrika en hy is gelykstaande aan twee-en-՚n-half trekkers en twee-en-՚n-half sleepspuite,” sê José de Nobrega, produkbestuurder by Jupidex. “Waneer jy die vyf werkseenhede se pryse bymekaartel, kry jy baie meer as die R2,1-miljoen wat hierdie spuit kos.”

Jupidex se aankopers was twee-en-՚n-half jaar gelede oorsee om ՚n selfaangedrewe boordspuit vir Suid-Afrika se boere te soek en het toe op die Andreoli besluit. Dié Italiaanse familie-onderneming is deur ՚n pa en sy twee seuns begin, al drie ingenieurs, en mens kan sien dat hulle trots is op hulle werk. Jupidex het toe reeds Andreoli se sleepspuite ingevoer en met groot sukses in die Hartswater-omgewing se boorde getoets. Die selfaangedrewe spuit het op hulle hakke gevolg en is vanjaar by NAMPO bekendgestel.

Die Andreoli is slegs 5,6 meter lank, die wiele sit naby mekaar en die grondvryhoogte is 400 mm onder die pens en 300 mm nader aan die wiele. Dit is die volmaakte ontwerp om oor ruwe terrein te beweeg en los bo-oor geniepsige hobbels en kontoerwalle te ry. Boonop draai die spuit baie skerp met ՚n draaisirkel van 3,5 meter, omdat die agterste wiele ook kan draai as dit nodig is. Dit kan ook sywaarts beweeg met behulp van die krapstuurfunksie.

Vir die veiligheid van die operateur is die kajuit geseël en klankdig, maar ՚n lugversorger binne-in laat operateurs toe om selfs in die Laeveld se bedompige hitte te werk. Die spuit kan ook maklik regdeur die nag sy werk verrig.

Die spuitgedeelte van Jupidex se Andreoli selfaangedrewe boordspuit staan vir geen sleepspuit s՚n terug nie.

Die spuitgedeelte agter is ten volle van vlekvrye staal gebou met ՚n 900-mm waaier wat 1 006 m3 lug per uur verplaas. Die spuit se enjin lewer slegs 65 kW, maar hy kan groot genoeg druppels tot 25 meter hoog die lug in blaas. Dit kry ander spuite gewoonlik net reg vanaf trekkers wat 100 tot 120 kW lewer. Andreoli het die gewilde Comet-pompe in hulle spuite gesit, wat tot 260 liter per minuut kan verplaas.

Nog ՚n vindingryke eienskap is dat die omgekeerde waaier lug van voor af insuig, uit die rigting waarin die spuit beweeg, sodat druk nie verlore raak nie en dat lug wat uitgeblaas is nie weer ingesuig word nie. Die waaierskerm weerkaats die lugstroom sodat 40% kant toe en 60% boontoe geblaas word.

Die Andreoli het porseleinsproeikoppe, wat die langste hou, maar kan enige sproeiers gebruik wat plaaslik beskikbaar is. Jupidex se agente het reeds alle onderdele, ook komponente vir die elektroniese stelsel en die pompe, plaaslik in voorraad. ՚n Boer hoef niks van die fabriek af te bestel nie.null

՚n Kajuit moet dig geseël en klankdig wees as daar in ՚n boord gespuit word. Jupidex het seker gemaak dat die Andreoli aan Suid-Afrika se veiligheidstandaarde voldoen.

Die McHale Fusion 3 se 25 messe werk nog beternull

Jupidex se Mchale Fusion 3 haal al die kopsere uit baalmaak. Nico Botes, produkbestuurder: Graswerktuie, het belangstellendes by NAMPO alles van hierdie slim werktuig vertel.

Jupidex se McHale-balers is reeds bekend as die beste wat geld kan koop, maar nou is die beste nog beter met McHale se Fusion 3. Voorheen moes hulle vlagskip, die 5500, met 15 messe tevrede wees, maar nou kan die materiaal vinniger en meer doeltreffend met 10 meer messe gesny word.

Die Fusion 3 spog ook met ՚n valdeur om enige blokkasie in die kamer met behulp van die grypers afwaarts uit te druk sodat daar gou verder gewerk kan word.

Die Fusion 3 is ook ՚n baaltoedraaier. As die baalkamer klaar sy werk gedoen het, word die baal na die toedraaitafel verplaas om toegedraai te word. Sodra die toedraai-aksie begin, begin die baler om die volgende baal te vorm. As die baler stop om die net op te sit, word die toegedraaide baal op sy kop op die grond neergesit. Al hierdie aksies word vanuit die kajuit beheer.

Die McHale Fusion 3 span nou 25 messe in om die hooi in die volmaakte lengtes te sny om ՚n perfekte baal te maak.

Jy benodig ‘n Alpler vir vertikale bewerking

Frankie Joubert, produkspesialis: strooiers en spuite; Christopher Laubscher, tegniese bestuurder; en Nico Botes, produkbestuurder: Graswerktuie, belowe dat die Alpler vertikale grondwerktuig se nuwe ontwerp steeds baie gewild onder boere sal wees.

՚n Baie gewilde grondwerktuig is Jupidex se Alpler vertikale grondbewerker. ՚n Nuwe verwikkeling met die masjien is die dubbelroller wat weer aangebied word. “Dit was uitgeskakel omdat dit te swaar was, maar die boere het dit nou weer aangevra en ons moes dit herontwerp,” sê Nico Botes, produkbestuurder. Jupidex en Alpler het grense verskuif met die nuwe ontwerp. Die dubbelroller is nou van VNR400-staal gemaak wat vir vliegtuie gebruik word. Dit is vier keer sterker as die vorige staalrollers maar weeg 32 kg per meter minder.

Die spiraalvorm waarin die rollers se dwarsysters gebuig is, werk uitstekend om kluite binnetoe te werk en fyn te slaan. Wanneer dit omgedraai word sodat die v agtertoe wys, werk dit minder aggressief. Die rollers kan ook onafhanklik beweeg.

Die dwarsysters is van platyster gemaak en werk ook meer aggressief as ronde stawe. Daarom is dit meer geskik vir swaar grond. Ronde ysterrollers werk weer beter in sandgrond. Om die dubbelroller doeltreffend te ondersteun, is die roller se raam nou met vier arms aan die hoofraam vas.

Dié masjien is op ՚n paar plekke herontwerp om nog sterker te wees en langer te hou. Die 560-mm skottels is elk met sy eie arm aan die raam vas en elkeen word steeds deur vier rubbervere op sy plek gehou. Die vierkantige balk waaraan die rubbervere geklamp

Die Alpler se dubbelroller is van dieselfde staal as vliegtuie gemaak, wat 4 keer sterker en 32 kg per meter ligter as sy voorganger is.

Om meer uit te vind oor Jupidex se staatmakerprodukte, skakel Liam van der Merwe by 033-386-3574 of stuur ՚n e-pos na liam.van.der.merwe@jupidex.co.za. Besoek ook gerus hulle webwerf by www.jupidex.co.za.