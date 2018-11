Boer vooruit met Geïntegreerde Plantenergiebestuur

This post is also available in: English

Die wenboer is die een wat lewer wat die verbruiker van hom verwag en bereid is om voor te betaal.

Produseer gesonde en bekostigbare voedsel volgens aanvaarbare en volhoubare metodes en gebruike.

Begin om minder chemikalieë en meer natuurlike produkte te gebruik om tred te hou met die voedingsbehoeftes van die wêreld.

Konsentreer op die ontwikkeling en gebruik van omgewingsvriendelike produkte en metodes wat menslike gesondheid bevorder.

Dit is wat die moderne verbruiker verwag en daarom is dit wat die varsprodukteboer moet vermag.

Om die boer al die pad met hierdie proses te ondersteun, kan hy reken op World Focus se tegnologie en natuurlike oplossings vir gewasproduksie en gevolglike rykdomskepping deur volhoubare landboukundige praktyke.

World Focus gebruik natuurlike produkte, verryk met minerale voedingstowwe, om die beste van albei wêrelde te benut. Dit kan net bereik word as dit kommersieel lewensvatbaar is en ’n aanvaarbare opbrengs op belegging lewer. Dit is waar die konsep van Geïntegreerde Plantenergiebestuur (IPEM) ter sprake kom.

Wat is Geïntegreerde Plantenergiebestuur (IPEM)?

In die groeisiklus van ’n gewas is daar verskillende mylpale waar meer energie benodig word as wat die reserwes kan verskaf. In graan gebeur dit by inisiasie en wanneer dit van die vegetatiewe na die reproduktiewe stadium oorgaan. Met groente, meerjarige plante en bome gebeur dit tydens blom, vrugset (selverdeling) en vrugvulling.

As daar nie in hierdie unieke energiebehoefte voldoen word nie, kan die plant ’n “energiekrisis” beleef. Dit is sogenaamde metaboliese stres, waar die vatbaarheid vir siekteveroorsakende organismes en insekaanvalle verhoog weens die gebrek aan beskikbare energie om die ensiematiese/hormoonstelsel van die plant aan die gang te hou. Hierdie stelsels is verantwoordelik vir optimale metabolisme en verdediging teen siekteveroorsakende organismes.

Hoe om plantenergie te optimaliseer

Dit kan bereik word deur op die volgende noodsaaklike plant-/gewaskomponente te fokus:

Ensiematiese stelsels

Kalsium en die funksionele komponente daarvan

Funksionele en beskikbare koolstof (-COOH)

Die byvoeging van ’n voortreflike natuurlike organiese stofwisselingsproduk, funksionele koolstof (-COOH) en CA++, herstel die balans van die plant se energiekurwe.

Hierdie meer aktiewe en gebalanseerde metabolisme het die volgende biologiese uitwerking in die plant:

Meer ensiemaktivering vir metaboliese veranderinge en opname van voedingstowwe;

As gevolg van bogenoemde, ’n toename in hormoonaktiwiteit;

Voortgesette hergroei van haarwortels (belangrik vir optimale Ca++-opname in plante)

Toenemende konsentrasie van plantsuiker/voedingstowwe (Brix);

Toenemende balans van abseseen-suur en ’n toename in plantsapbeweeglikheid (EC);

Toenemende fotosintese-aktiwiteit;

Buffer die pH van die grond/medium en beskerm saailinge en jong plante teen die hoë soutindeks van chemiese bemestingstowwe;

Verhoogde produksie van vervoerensieme – vir beter groei en gehardheid;

Optimale balans tussen fotosintese en respirasie.

Vanweë hierdie veranderinge in die plant se metabolisme is daar ’n beduidende toename in glukose-, suiker-, stysel- en aminosuurproduksie. Dit is uitstekende toestande vir optimale blomvorming, vrugset en dus uiteindelik verbeterde opbrengs en ’n verlengde raklewe.

Om die beste resultate in IPEM te behaal, gebruik die volgende produkte wat deur World Focus Agri verskaf word:

Ensiematiese stelsels – Gliogrow

Kalsium – CCM, Complex Calsus, Complex Calsul, Complex SuperCa

Funksionele en beskikbare koolstof (-COOH) – Complex SuperCa

Vir meer inligting, praat met At van Schalkwyk by 082-452-8983 of At@molcastagri.com. Besoek ook World Focus se Facebook-bladsy by FB World Focus 1596.