Boer slimmer met Gallagher se draadlose watermonitering vir plaasdamme

Doeltreffendheid, gerief en gemak is voordele wat vandag se gevorderde tegnologie die boer bied. Net soos met jou WiFi kan jy nou ook draadloos jou plaasdam se water vanaf jou foon dophou om te sien waar jou watervlakke lê en of jou vee drinkwater het.

Die meeste boere (en baie dorpenaars) het ook watertenks by hulle huise want dorpenaars is deesdae uitgelewer aan wisselvallige watervoorsiening en geen mens kan sonder water klaarkom nie. Gallagher se draadlose watermoniteringstelsel help jou om jou watervoorraad en -verbruik te bestuur.

“Gallagher gee ՚n oplossing vir ons boere,” sê Demi Nel, gebiedsbestuurder van die kusgebied vir Gallagher Dierebestuur SA.

“Ons draadlose watermoniteringstelsel help enige klant wat ՚n tenk besit en wil meet hoeveel water in sy tenk is.” Demi voeg ook by dat die boer sy stelsel self kan koppel. “Die stelsel het ook ՚n toepassing, Gallagher Water, waar jy alles vanaf jou foon kan sien en doen.

Algemene probleme wat boere met waterbestuur het, sluit in:

Vee wat nie drinkwater het nie

Te min water vir diere kan lei tot ontwatering wat dieregesondheid en -prestasie benadeel. Buitendien breek dit ՚n boer se hart om te sien hoe ՚n dier dors ly.

Waterbeskikbaarheid

Om dam- of tenkvlakke dop te hou is tydrowend. Met Gallagher Water kan die boer maklik die watervlakke dophou, selfs wanneer hy weg is van die plaas af.

Waterlekke

Dit is soms moeilik om waterlekke raak te sien, maar Gallagher se stelsel wys dit uit.

Afgeleë water wat geberg word

Dis soms moeilik om by afgeleë waterpunte uit te kom. Die stelsel en toep maak dit moontlik. Daarom is Gallagher se watermoniteringstelsel perfek vir boere.

Die kenmerke van die stelsel:

• Moniteer tot nege tenks se watervlakke.

• Beheer tot twee waterpompe.

• Meet die waterverbruik – jy kan sien hoeveel water jou diere verbruik.

• Sien maklik raak as daar te veel water gebruik word en dan kan jy weet daar is iewers ՚n lek.

• Stel jou van watersake in kennis deur jou foon.

• Data kan ook tot 10 km ver gestuur word en antennas is beskikbaar om die afstand te verleng.

• Geen selfoon- of internetverbinding is nodig by jou tenk nie.

• Dit is gebruikersvriendelik – maklik om te lees.

Volgens Demi is die grootste voordeel van die stelsel dat boere nie vroegoggend of laataand hoef uit te gaan om hulle watervlakke te gaan moniteer nie. Hulle kan dit veilig vanuit hulle huise doen. Dit gee jou ook al die inligting soos die waterverbruik, tenkvlakke en outomatiese pompbeheer. Die boer word ook vroegtydig gewaarsku as watervlakke daal.

Wat het die boer nodig vir die stelsel?:

• ՚n Watervlaksensor wat die watervlak in die tenk of dam meet.

• ՚n Datasender- Stuur die data van watervlakke om waterbeskikbaarheid dop te hou. Die sender word met ՚n sensorkabel van 4 meter op jou tenk gesit.

• Die raakskermontvanger word dan met die sender verbind sodat jy jou watervlakke deur die toep op jou foon kan sien.

• Die pompbeheerder beheer jou pomp deur hom aan en af te skakel.

• Die watervloei-aanwyser beheer watervloei en help jou om lekke makliker op te spoor.

Kontak Gallagher vir meer inligting en om jou stelsel aan te skaf by www.gallagher.co.za, 011-974- 4740 of stuur n e-pos na sales.za@gallagher.com. Jy kan ook vir Demi Nel regstreeks kontak by: demi.nel@gallagher.com of 073- 001-4690