Boer meer produktief, gemakliker en groter: John Deere 8R-trekkers

As wêreldleier in landboutegnologie spits John Deere hom daarop toe om boere te help met die uitdagings van landbou. Die 8R-reeks trekkers is die grootste, sterkste en slimste trekkers nog wat deur dié internasionale plaastoerustingvervaardiger op die mark gesit is, en bied uitsonderlike opsies en keuses wat elke boerdery in staat sal stel om meer produktief te wees met behulp van die jongste tegnologie, saamgevat in ‘n buitengwone ervaring.

Tegnologie is die kernpunt van ‘n doeltreffende en volhoubare agri-besigheid en daarom het John Deere met die ontwerp van die 8R-reeks seker gemaak dat tegnologie ook die gebruikservaring van die trekkers verhoog.

In ons huidige ekonomiese omstandighede is dit vanselfsprekend om jou sente om te draai, en dan soms nog weer ‘n keer. Vir jou masjienerie om vir jou die beste uitsette te lewer, moet jou masjien geoptimaliseer word tot jou voordeel, en John Deere is daar om jou te help daarmee. Die 8R-trekker bied ‘n wêreldklas transmissie opsie. Met die revolusionere e23™ transmissie het jy die opsie van 3 verskei transmissies om van te kies, waarvan Efficiency Manager™ ‘n gunsteling is. Met 23 vorentoe en 11 agtertoe ratverwisselings, kombineer die e23 geleidelike ratverwisselinge met die regte hoeveelheid krag lewering.

Opsoek na betroubare meganiese trek krag van ‘n PowerShift asook die auotomatiese vermoë van ‘n AutoPowr/IVT, is die e23 die regte opsie vir jou. Met 23 vorentoe en 11 agtertoe ratverwisselings, kombineer die e23 geleidelike ratverwisselinge met die regte hoeveelheid krag lewering. Automatiese kenmerke soos die AutoClutch, Efficiency Manager, full AUTO mode, custom mode, en Eco Mode bied AutoPowr/IVT presisie in ‘n PowerShift transmissie.

Die 8R-reeks is in vyf wieltrekkers en drie rusperbandmodelle beskikbaar. Die internasionaal bekroonde 8RX-model is die eerste vasteraamtrekker met vier rusperbande en is spesiaal ontwerp om die grond te beskerm sonder om doeltreffendheid in te boet. Dit het die minste kompaksie van trekkers in sy klas, met ’n maksimum spoorwydte van 3 meter.

Die kajuituitleg laat die boer toe om selfs nog langer ure te werk sonder dat hy dit eers agterkom. Vir sigbaarheid, gemak en gerief is daar verskillende pakette beskikbaar. Die 8R-reeks bied drie kajuitgeriefspakette: Select, Premium en Ultimate. Die nuwe eienaar kan dus uitsien na gemakeienskappe soos lugverkoeling, leersitplekke, draaistoele om sigbaarheid van implimente agter die trekker te verbeter, ingeboude yskas en Bluetooth-verenigbare klanksisteem. Die stilering en gerief van die nuwe 8R-reeks se kajuit plaas dit in klas van sy eie. Praktiese verbeterings is groter trappe, ’n laer buite deurhandvatsel, ’n wyer ingang en meer kopruimte.

Gebruiksgerief word verder moontlik gemaak deur die ILS (Independent-Link Suspension of Onafhanklike-skakel Suspensie). Met die gevorderde ILS-sisteem hoef die trekkeroperateur nie self te besluit of die stelsel aan of af moet wees nie. Die gevorderde John Deere elektroniese bestuurssisteem besluit self wanneer die sisteem aangeskakel moet word. Die ILS-sisteem gee meer kraglewering omdat die voorwiele grondkontakdruk behou. Dit veroorsaak rygerief in die veld en ook op paaie, verhoog “ballasting flexibility” and verlaag die geneigdheid tot “power hop” drasties.

Produktiwiteit en lang werksure loop hand-aan-hand en daarom gee John Deere se 8R-reeks baie aandag aan sigbaarheid. Vir langer werksure het die trekker genoeg ligte om in die donkerte van die nag helder daglig reg rondom die werktuig te gee. Die 360º-LED beligtingstelsel is 60% helderder as vantevore. Sonskerms vir die dag en kameras voor en agter die trekker help verder om sigbaarheid te verbeter.

Slim en bruikbare ratkastegnologie maak dit maklik om met die 8R-reeks te werk. Die John Deere Automatic PowerShift-ratkas met sy 16 vorentoe- en 5 truratte maak trekkerbestuur ‘n groot genot. Die ratkas skakel vanself oor na laer of hoër versnellings soos toestande dit vereis. Wanneer die trekker ‘n draai in die lande moet maak, skakel die ratkas terug om die enjinomwentelinge laer te hou.

Die AutoPowr-ratkas verseker ook groter trekkrag teen laer snelhede en dit is moontlik om meer hektaar per uur te bewerk en om die verstelling te kies wat die beste brandstof-doeltreffenheid vir elke taak bied. Terselfdertyd sorg uitlaatgashersirkulasie vir skoner uitlaatgas en beter brandstofbenutting.

Bron: Shift ONE on behalf of John Deere