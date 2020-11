Boer doeltreffend met John Deere se nuwe 7R-reeks Kajuittrekkers

This post is also available in: English

Die John Deere 7-reeks rygewastrekkers is vanaf die vroeë negentigerjare in die landboumark bedrywig en het deur die jare ontwikkel tot die hoëtegnologie 7R-trekker waarop boere tans reken.

Die ewolusionêre ontwikkeling van hierdie gesogte middelgrootte trekker het ՚n nuwegeslag multifunksionele trekker met vele talente opgelewer. Net so tuis soos die 7R op ՚n veeplaas is met masjinerie soos tolsnyers om hooi te sny, grootpakbalers en toerusting om bale op te tel en te stapel, so tuis is die 7R in die graanlande. Wat is belangrik vir jou boerdery? Kostebesparing met die oog op stram winsgrense, lae onderhoudskoste, veelsydigheid, gebruiksgemak en gemak tydens ՚n lang werksdag?

Die herontwerpte 7R-trekker het ՚n nuwe, ergonomiese kajuit, geïntegreerde intelligensie en goeie kraglewering vir sy grootte. Die drie nuwe kajuit- en sigbaarheidpakkette is ontwikkel om moegheid te beperk tydens lang dae gedurende kort werksvensters.

Die 7R bied ՚n meer gemaklike en akkurate rit met die gebruik van Triple Link Suspension (TLS™) en AutoTrac™, saam met die gemak van die nuwe CommandPRO™-stuurstok wat aangebied word op die Infinitely Variable Transmission (IVT) -modelle. Vir die ontwikkeling van die nuwe geslag 7R-trekker het John Deere saamgewerk met Designworks, BMW se ontwerpateljee wat sedert die negentigerjare aan verskillende projekte vir John Deere gewerk het.

7R LUD-beligting.

Die nuwe 7R lyk gespierd, kragtig en na iets uit die toekoms. Die reeds gemaklike operateurstasie is nou nog groter, meer gerieflik en met groter kajuitvensters vir beter sig in die lande. Die kajuit is beskikbaar in drie pakkette, naamlik Select, Premium en Ultimate vir vlakke van gemak en gerief. Die nuwe sitplekontwerp help die operateur om werktuie agter die trekker makliker te sien en die sitplek kan nou ook 40 grade na regs en 9 grade na links draai, terwyl die CommandARM™ onder die hand bly om die toerusting te beheer.

Die Select-pakket bied ՚n standaard vaste lugsitplek met meganiese laerugondersteuning, ՚n standaardradio met vier luidsprekers en handkontroles. Die Premium-pakket bied ՚n Active-Seat™ II-materiaalstoel met verstelbare ritbeheer en luggeveerde laerugondersteuning en gemak, wat volledig aangepas kan word volgens jou behoeftes vir premium gemak.

Die pakket bied ook ՚n raakskerm Bluetooth™-radio met ՚n slimfoonkoppelvlak en stemherkenning, en ses luidsprekers- met ՚n basluidspreker vir jou vermaak. Die Ultimate-pakket bied ՚n keuse van ՚n duursame, leeroorgetrekte ActiveSeat™ II of ՚n Air Seat plus Cab Suspension vir die beste ritervaring en verminderde moegheid. Ingesluit in die Ultimate-pakket is ook die raakskerm Bluetooth™-radio met ՚n slimfoon-koppelvlak, bykomende USB-klank- en videopoorte, spraakherkenning en ses luidsprekers met ՚n basluidspreker vir jou vermaak en om sake vanuit die kajuit te doen.

Geïntegreerde SF6000 StarFire™ -ontvanger

Vir die lang, warm dae in die veld, is daar ook ՚n yskas om jou koeldrank koel te hou. As jy deur die dag jou skootrekenaar moet gebruik om data na te gaan, is daar ook ՚n kragkoppeling van 230 V om te sorg dat jou sake nooit stilstaan as gevolg van ՚n pap battery nie. Om die ervaring verder te verbeter, is die 7R nagwerk se baas met ՚n keuse van drie sigbaarheidspakkette, naamlik Select, Premium en Ultimate Visibility. Die Select-pakket bevat ՚n sonskerm wat ingetrek kan word, ruitveërs voor en agter, elektriese verstelbare spieëls en halogeen-ryligte met sterk en lae strale en werklampe.

Die Premium-sigpakket het sonskerms wat ingetrek kan word voor en agter, opgegradeerde LUD-ligte, behalwe vir laestraal ryligte, en die stelsel is kamera-gereed. Die Ultimate-sigpakket benodig die 4600 CommandCenter™-skerm of die 4600 CommandCenter™ met die uitgebreide 4640-skerm vir ekstra sig.

Dit stel die bestuurder in staat om die bedrywighede voor en agter die trekker op die 4640-skerm te bekyk met die bykomende geïntegreerde kamera wat voor aan die enjinkap gemonteer is, en die agterste kamera wat in die kajuit gemonteer is vir optimale sig op die werktuie.

Veelsydigheid

7R-trekkers bied die e23™ PowerShifttransmissie en die beproefde Infinite Variable Transmission (IVT) wat nou die keuse bied van die CommandPRO™ stuurstokbeheer met ActiveZero om die trekker op 0 km/h te hou totdat die stuurstokopdrag gegee word. ՚n Nuwe toevoeging is die opsie om die beste agteras vir jou doel te kies.

Die keuse is tussen ՚n flensas met wiele vir vervoerwerk, baalwerk en laaiwerk; en standaard of swaardiens 3-meter-asse met dubbele agterwiele vir rygewas-toepassings waar meer trekkrag benodig word. Boere kan ook verskillende wiele en bande kies, van smal tot wye bande met ՚n groot deursnit, in standaard straallaag, Increased Flex (IF) en Very High Flex (VF)-bande-tegnologie wat die voetspoor vergroot vir minder grondverdigting.

Die hidroulika van die nuwe 7R maak voorsiening vir die veeleisendste toepassings, met die moontlikheid om hidrouliese vloei van tot 227 liter/min te kies, met tot 5 beheerkleppe agter om fynsaadplanters en 12-ry-planters met gemak te beheer en van die plantseisoen ՚n plesier te maak.

Raakskermradio.

Presisietegnologie

Die nuwe 7R-trekkers spog ook met die nuwe geïntegreerde SF6000 StarFire™-satellietontvanger wat op die kajuit gemonteer is om AutoTrac™ -stuurvermoë moontlik te maak en sodoende die gewasproduksie-toepassings te optimaliseer met voorspelbare akkurate herhaling van take. Dit beteken verhoogde produktiwiteit. Die nuwe 7R is ook toegerus met JDLink™, die telematiese stelsel van John Deere, wat die werktuig in die lande met die kantoor en mobiele toestelle verbind. Die tegnologie het ՚n beheerder wat werktuigdata versamel en deurlopend deur die sellulêre netwerk versend.

Hierdie oplossing stel kliënte in staat om hulle toerusting dop te hou en logisties te bestuur, die vordering van werk te moniteer, toegang tot belangrike inligting oor die masjien te kry, die werkverrigting van die masjien te ontleed en te verbeter, selfoon- of e-posboodskappe te ontvang, tegniese afstandondersteuning aan operateurs te bied en data-uitruiling te outomatiseer.

Inligting en funksies kan verkry word deur òf die Operations Centre op MyJohnDeere.com, òf die JDLink™- toepassing vir mobiele toestelle. JDLink™ het twee intekenvlakke, naamlik JDLink™ Access en JDLink™ Connect.

CommandPRO™ stuurstok-trekkerbeheer.

JDLink™ Access maak voorsiening vir die monitering van die trekker se posisie en werk en jy kan die werktuiginstellings, werkverrigting en ander belangrike inligting op ՚n afstand sien en vergelyk. Dit sluit inligting in soos die brandstoftenkvlak, brandstofverbruik, rustyd, en die gebruik van die AutoTrac™-stuurstelsel om algehele werkverrigting en doeltreffendheid te verbeter.

Die JDLink™ Connect-intekening sluit verder in Remote Display Access (RDA), Wireless Data Transfer (WDT) en gekoppelde ondersteuning met waarskuwings wat aan kundiges gestuur word. John Deere RDA stel plaasbestuurders, handelaars, tegnici, en selfs ISOBUS-werktuigvervaardigers in staat om operateurs oor ՚n afstand te help met die instel van die werktuig, om die werkverrigting van die werktuig te optimaliseer en probleme op te los – soos ՚n virtuele teenwoordigheid in die kajuit om te sien wat op die skerm aangaan en te help. John Deere WDT verlig tydrowende en ongerieflike data-oordragaksies deur USB-stokkies en maak dit moontlik om dadelik belangrike instellings- en velddokumentasiedata na My Operations te stuur.

John Deere Expert Alerts stel deur die gebruik van Deere Telematics-tegnologie tegnici in staat om pro-aktiewe diens- en herstelwerk te verrig, wat boere help om deurgaans aan die boer te bly. As jy op soek is na prestasie en doeltreffende werkverrigting, is die nuwe John Deere 7R Kajuittrekker net reg vir jou.

Vir meer inligting, kontak jou naaste John Deerehandelaar of besoek www.deere.com/sub-saharan