Bloubessieboerdery groei sterk in SA

Bloubessies is lekker, gesond, eenvoudig om te plant en raak al hoe meer gewild in Suid-Afrika en wêreldwyd. Die syfers wys dat Suid-Afrika se bloubessieproduksie vir 2019/2020 tot 18 000 ton vanaf 11 700 ton in die vorige seisoen gestyg het.

“Hierdie indrukwekkende produksiegroei van 53% getuig van die groeiende vraag na Suid-Afrikaanse bloubessies,” sê Justin Mudge, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Bloubessievereniging.

“Ons vooruitskattings dui aan dat die produksie van bloubessies 25 000 ton vir die 2020/2021-seisoen kan beloop – ’n stewige toename, veral as die impak van die Covid-19-krisis in ag geneem word. Bloubessies wat volgende jaar geoes gaan word is verlede jaar al aangeplant, daarom kan daar weer ’n toename in produksie wees,” sê hy.

Die groei in die bedryf is veral goeie nuus vir die noord-oostelike streke, waar die produksie na verwagting teen 2025 met 136% en 102% sal groei. Bloubessies word uitgevoer en plaaslik verkoop. Justin noem ook dat hulle ’n nuwe rekord in 2019/20 behaal het, deur 12 282 ton bloubessies uit te voer. 68% van die bedryf se produksie word uitgevoer.

“Daar is ’n sterk wêreldwye vraag na gehalte bloubessies. Die bloubessies wat uitgevoer word, is veral gemik op die Verenigde Koningkryk en Europa,” sê Justin.

Daar is al baie navorsing gedoen oor die voordele van bloubessies vir menslike gesondheid. “Bloubessies is lekker om te eet en gesond.” Hulle bevat antioksidante wat die die immuunstelsel verbeter. Dit verlaag nie net mense se risiko vir siektes nie, maar ondersteun ook breinfunksie en vertraag die verouderingsproses.

Meer oor die produksie van bloubessies:

Dit begin by ’n gewone klein plantjie wat jy by ’n kwekery aankoop en dan in ’n pot of sak (min of meer 20 tot 25 liter groot) of regstreeks in die grond plant. Dit is ’n meerjarige plant wat tot ’n groot bos groei en een keer per jaar gesnoei word. “Jy kan ook houtskaafsels in die grond bygooi,” sê Anton Both, plaasbestuurder van Chiltern Blueberry.

“Die planttyd sal afhang van wanneer die kwekery se plante reg is, maar die beste tyd in die Wes-Kaap is April/Mei (voor die winter) en na die winter (September/Oktober).”

Die oestyd van ’n bloubessie hang af van die grootte van die plant wat die boer geplant het en die tyd van die jaar wat dit geplant is. “Jy kan ’n oes afhaal na nege maande of kan eerder op 18 maande na planttyd as norm werk,” sê Anton.

Die bloubessie word hoofsaaklik met die hand geoes. “Die plukkers pluk in klein bakke en maak dit dan in plastiekkratte leeg wat na die pakhuis/skuur vervoer word. Daar is ook masjiene waarmee bloubessies geoes van word, maar dit is meer vir die verwerkingsmark.”

Volgens Anton is die belangrikste toerusting vir bloubessies ’n behoorlike besproeiingstelsel wat ook gebruik kan word vir die toediening van oplosbare voedingstowwe.

Elke paradys het sy slang, en die bloubessiebedryf is ook nie sonder peste nie. “Snywurm is ’n groot pro-bleem by jonger plante en volwasse plante en vrugte is die prooi van plantluise, witvlieg, bolwurm en vrugtevlieg.”

Behoorlike beheer is dus nodig vir behoorlike produksie.