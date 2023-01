Blouberg Aanteelveiling bring weer topgehalte genetika vir 29ste veiling

In samewerking met Vleissentraal bied die beestelers betrokke by die Blouberg Aanteelveiling vir die 29ste agtereenvolgende jaar hul veiling aan op 09 Februarie 2023 om 11h00 te Vivo Boerevereniging veilings krale. Vyf honderd (500) stuks top gehalte kommersiële Bonsmara en Bovelder vroulike aanteel vee kom onder die hammer.

Die Blouberg Aanteelveiling het sy onstaan te danke aan ‘n baie klein groepie boere en wyle Willie Roux, die Vleissentraal gebieds afslaer in daardie tyd, wat gesamentelike ‘n visie gehad het om met ‘n kommersiële bees aanteel veiling op Vivo te begin het. Die uitsluitlike doel daarmee was om goeie gehalte en siekte vry aanteel beeste aan te bied op ‘n jaarlikse veiling. Al die kuddes betrokke by die veiling is geslote kuddes.

Oor die jare het die veiling van krag tot krag gegaan en vandag, na 29 jaar, volg die betrokke groep beestelers steeds die oorspronklike visie sonder om na te laat dat dit moet aanpas by die hedendaagse ontwikkeling in die bees bedryf. Die verkopers het deurlopend die kwaliteit van die aanteeldiere verbeter en daar is kreatief hard gewerk om die funksionering van die veiling op te hef sodat dit voldoen aan die groeiende behoeftes en hoë standaarde wat vereis word deur voornemende kopers

Die groep se slagspreuk is die “Room van die Noorde” veiling en is gebaseer daarop dat verkopers die beste uit hul kuddes aanbied tydens die veiling. Die voorsitters vervul ‘n belangrike en verantwoordelike leierskapsrol in samewerking met die lede om die veiling uit te bou na ‘n veiling vir die hede en die toekoms.





Die Blouberg Aanteelveiling is ‘n geslote groep en lidmaatskap word slegs op uitnodiging deur die groepslede gedoen. Nuwe lede word aanvanklik net as gasverkopers toegelaat en na gelang van hul prestasie word permanente lidmaatskap oorweeg. Die sukesses van die groep berus nie net op hoë kwaliteit beeste nie, maar ook op streng reëls, voorwaardes, beginsels, kontroles en keuringvereistes wat orde en dissipline te weeg bring om te verseker dat die groep se visie gehandhaaf en versterk word.

Van die beginsels sluit in:

Die veiling se toekoms word gebou op lojaliteit, positiewe gesindheid en goeie ingesteldheid van lede en gasverkopers teenoor mekaar, verkopers, veilingshuis (Vleissentraal), borge, ander betrokkenes en belangstellendes.

Slegs die allerbeste top kwalitiet en gesonde diere word aangebied wat vanself sal verkoop.

Die integriteit van die veiling is ononderhandelbaar en geen kompromië word in die opsig aangegaan nie.

Ons ontmoet die mark en forseer nie reserwe pryse af nie.

Goue reël – bly by die reëls

09 Februarie 2023 Veilingskategorië is soos volg:

Koeie met kalwers sluit in van eerste kalf jong koeie tot koeie wat in die jaar van die veiling 10 jaar oud word. Onder hulle is ook 3 in 1’s. Dragtige koeie. Diesefde ouderdoms beginsel soos vir koeie met kalwers is van toepassing. Dragtige trio verse bestaande uit ‘n pakkie van drie van net die beste verse wat deur die keurders uit gesoek is vanuit die betrokke teler se kudde. Dragtige verse nie ouer as 28 maande en moet voor ouderdom van 39 maande kalf. Oop verse – tussen 10 en 24 maande ouderdom.

Streng keuring is gedoen en van die keuring vereistes sluit in:

Diere moet onthoring wees

Vroulike diere moet 4 funksionele spene hê

Koeie moet dragtig gesertifiseer of met ‘n kalf wees

Dragtige diere word slegs deur ‘n veearts skriftelik gesertifiseer op minimum 2 maande/8 weke dragtigheid

Ouderdom binne ‘n pakkie tussen die oudste en jongste moet verkieslik nie met meer as 1 jaar verskil nie

Kwaliteit en Gesondheid

Net die beste, top kwaliteit en siekte vry diere word aangebied aan voornemende kopers.

Lede volg ‘n Brucellose, TB en Bek-en-klouseer gesondheids beleid en protokol.

Diere moet teen Brucellose en heersende siektes ingeënt wees.

‘n Veearts moet die volle kudde waaruit veilings diere kom binne 3 maande voor die veiling vir Brucellose en TB toets en skriftelik sertifiseer, as ook 3 dae voor die veiling vir Bek-en-klouseer.

Die Bouberg Aanteelveiling is ‘n jaarlikse geleentheid om goeie Bonsmara en Bovelder genetika uit presteerende kuddes te bekom wat sal aanpas in ander kuddes.

Vir meer inligting, besoek Agri4all.com.