Beweidingsopsies vir droë gebiede in SA: Deel 1

Uit ‘n Gids vir grondgebruikers, deel 2, saamgesteld deur: Claire Relton, Bonnie Schumann, Cobus Theron en dr Sue Milton-Dean, borg: Global Environment Facility

Doeltreffendheid en volhoubare weidingsbestuur in droë habitatte het ten doel om langtermyn veld funksionaliteit en die biomassa van inheemse, vreetbare weidingsplante te behou of te verbeter, terwyl daar op veeproduktiwiteit gefokus word om maksimum ekonomiese wins en landboukundige volhoubaarheid te verseker.

Om dit te verseker moet ‘n konstante voervoorsiening gehandhaaf word terwyl oorbenutting van die plantegroei verhoed moet word (Todd et al. 2009). Dit is egter belangrik om daarop te let dat weiveld nie homogeen is nie en elke boerdery eenheid verskil, en juis daarom is dit moeilik om spesifieke weidingsriglyne vir elke scenario te gee. Volhoubare weidingspraktyke sal waarskynlik verskil tussen plase en sal afhang van elke plaas se fokus, grondgebruik en huidige toestand van die omgewing.

Die Nama-Karoo Konteks

Die primêre grondgebruik in die Nama-Karoo is eksktensiewe beweiding deur kleinvee, insluitend skaap vir wol- en vleisproduksie en bokke vir bokhaarproduksie (Todd 2006). Beesboerdery in die noorde en ooste en wildboerdery met inheemse bokke kom ook algemeen voor (Mucina et al. 2006). Grondbesit is meestal privaat of kommunaal en alhoewel plase omhein is, is dit gewoonlik baie groot (4,000-15,000 ha). As gevolg van die lae produktiwiteit van die streek en die droë toestande word groot gebiede benodig om vee en wildlewe te onderhou (Mucina et al. 2006).

Die meeste veekampe is voorsien met waterpunte en word gewoonlik bewei in ‘n rotasiesisteem met rusperiodes van etlike maande tot meer as ‘n jaar (Hoffman 1988). Twee kontrasterende plantegroei eienskappe domineer die Karoo landskap, naamlik kruidagtige plante en houtagtige Karoobossies (du Toit 2003). Die groeisiklusse van hierdie spesies verskil en maak die balansering van voervoorsiening deur die jaar moeilik.

Grasse is aanpasbaar vir intensiewe swaar beweiding omdat dit vinnig kan hergroei vanuit die rustende groeipunte naby aan die grondoppervlakte, terwyl bossies langer neem om te herstel omdat hulle nuwe groeipunte moet vorm voordat hulle hergroei sal toon. (Esler et al. 2006). Alhoewel die voergehalte van Karoobossies gewoonlik baie hoog is, varieër die hoeveelheid beskikbaar vir beweiding seisoenaal aangesien dit afhanklik is van die reënval (du Toit 2003). Die Nama-Karoo ondervind onvoorspelbare klimaatsgebeure, insluitend droogtes en enkele baie nat jare (Mucina et al. 2006).

Weidingseienskappe

Die hoeveelheid en tipe vee en wild herbivore in ‘n spesifieke gebied en die manier waarop hulle bestuur word, is die mees belangrike faktore wat die ekologiese impak van ‘n boerderysisteem affekteer.

Elke weidingsbestuurstelsel in die Karoo het ses belangrike eienskappe wat deur die boer aangepas kan word (Esler et al. 2006). Hierdie eienskappe sal die hoeveelheid diere wat volhoubaar onderhou kan word, die ekonomiese koste van plaas infrastruktuur en die langtermyn produktiwiteit en omgewingsimpak van die plaas in die gegewe spesifieke omgewings- en klimaatsomstandighede, bepaal. (Esler et al. 2006).

1.1 Veelading

Veelading verwys na die hoeveelheid diere per eenheidsoppervlakte. Dit word beskou as die mees kritieke faktor in die versekering van ekologiese volhoubaarheid in landbou-omgewings, aangesien dit die patroon in tyd en ruimte is wat die hoeveelheid plantegroei biomassa wat jaarliks deur vee verwyder word beheer en dus ook die impak wat vee elke jaar op die weiding sal hê (Todd et al. 2009).

Diereproduksie verhoog met veelading totdat ‘n piek/maksimum produksie bereik word. ‘n Verdere toename in veegetalle bokant hierdie punt sal lei tot ‘n afname in plantproduksie en dus is dit raadsaam om nie die veelading bokant hierdie piek toe te laat nie. Daarmee gepaard neem die lewenskragtigheid van die plantegroei af as die veelading te hoog is. Daar moet dus ‘n kompromie tussen die twee oorwegings wees vir ‘n produktiewe, gesonde en volhoubare boerderybedryf.

Een van die goue reëls is dat, indien die maksimum diereproduktiwiteit per hektaar bereken is, ‘n vermindering van tussen 10-15% in die syfer per hektaar, gewoonlik voldoende is om die plantegroei te onderhou of te verbeter (Botha & Mellet 2002). Hoë veeladings is nie volhoubaar in die langtermyn nie (Botha & Mellet 2002).

1.2 Beweidingsperiode

Dit verwys na die frekwensie en duur van besetting wat vee in dieselfde kamp gehou word en verwys na die patroon waarvolgens kampe alternatiewelik bewei en gerus word. Effektiewe beweidingstelsels maak voorsiening vir hoër veeproduktiwiteit sonder dat die biodiversiteit nadelig beïnvloed word. Dit, tesame met die veeladingsdigtheid, beheer die graad van plantbenutting wat plaasvind terwyl die vee in die kamp is.

1.3 Veeladingsintensiteit (of Weidingsintensiteit)

Veeladingsintensiteit kombineer beide die hoeveelheid diere en die tydsduur van beweiding. Dit kan bereken word deur die gemiddelde drakrag (bv. diere per hekataar (GVE/ha)) deur die lengte van daardie beweidingsperiode te deel (bv. GVE/ha-dag). Dit betken dat vir ‘n gegewe veeladingsintensiteit, soos die weidingsperiode toeneem, die veeladingsintensiteit afneem (Scarnecchia 1985).

1.4 Rusperiode

Die rusperiode is die tydsduur wat ‘n kamp nie bewei word nie om plantegroei en reproduksie toe te laat. Dit hang gewoonlik af van die beweidingsperiode, tensy die kamp veelvuldige kere deur die jaar bewei word. Seisoenale toestande en die rusperiode beïnvloed grootliks die graad van plant herstel. Om die balans te vind tussen veldbenutting en rus, is een van die mees belangrike faktore in suksesvolle veldbestuur.

1.5 Kuddesamestelling

Verskillende vee spesies en rasse mag verskil in hulle voorkeur vir spesifieke planttipes of spesies, in hulle graad van selektiwiteit (Brand 2000), of in hulle kwantiteit of tempo van verbruik. Dus, omdat verskillende spesies en rasse die landskap op verskillende maniere benut, sal kuddesamestellling grootliks die patroon en graad van benutting van die landskappe beïnvloed.

1.6 Kampgrootte

Hierdie eienskap beïnvloed die reeks van veeladings en weidingsperiodes wat moontlik is.