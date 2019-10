Beweidingsopsies vir droë gebiede in SA: Beginsels van beste praktyke

This post is also available in: English

Uit ‘n Gids vir grondgebruikers, deel 2, saamgesteld deur: Claire Relton, Bonnie Schumann, Cobus Theron en dr Sue Milton-Dean, borg: Global Environment Facility

Plante moet die kans gegun word om te groei, blom, saad te produseer en te versprei. Dit moet tydens die groeiseisoen gebeur tydens ‘n tydperk waar die vee uit die kamp onttrek is. Hierdie periodes moet lank genoeg wees om die smaaklike spesies toe te laat om te groei, blom en saad te produseer. Nie al die kampe kan tydens die groeiseisoen gerus word nie en derhalwe moet rusperiodes seisoensgewys afgewissel word, maar rus na reën of tydens die groeiseisoen is baie gunstig. Nie al die spesies reproduseer tydens dieselfde seisoen nie en derhalwe sal die afwisseling van seisoene van rus die herstel en groei van alle spesies akkommodeer.

Oorbelading sal lei tot degradasie oor die langtermyn en derhalwe moet die drakrag van die omgewing in ag geneem word.

Veelading, die duur van beweiding en rusperiodes moet gereguleer word deur die beskikbare weiding om voldoende herstel van die verlore plantbiomassa toe te laat. Bykomende rusperiodes is fundamenteel belangrik tydens nat jare vir voldoende veldherstel.

Die doel van aanvullende voeding is om energie en mineraaltekorte in vee te voorkom. Bykomende voer in die vorm van ruvoer (bv. lusern) mag veroorsaak dat vee en wild die veld verder benadeel tydens droogtes aangesien hulle kondisie nie meer verwant is aan die veld gehalte nie en omdat die drakrag kunsmatig hoog gehou word.

Die gekose weidingstelsel moet buigsaam en aanpasbaar wees in die lig van onvoorspelbare klimaatstoestande of ander onverwagse toestande. ‘n Voerbank moet te alle tye onderhou word om aanteeldiere vir ‘n aantal maande te ondersteun.

Boerderypraktykke wat in die Grasveld- of Savanna-biome ontwikkel is mag op meer betroubare reënval staat maak teenoor die droër, meer onvoorspelbare toestande van die Nama-Karoo en derhalwe moet die rusperiodes hier langer wees.

In die Nama-Karoo is die voorspelling van drakrag en veeladings moeilik as gevolg van die wissellvallige reënval, yl plantegroei en groot spesieverskeidenheid. (du Toit 2001). ‘n Kleinvee eenheid (KVE) bv. ‘n skaap of bok, is rofweg ekwivalent aan 1/6de van ‘n grootvee eenheid in terme van die voerinname. ‘n Grootvee eenheid word gedefinieër as die ekwivalent van een bees met ‘n liggaamsmassa van 450 kg wat 500g per dag toeneem in gewig, met ‘n metaboliseerbare energie behoefte van ±75 MJ ME / dag (Herselman & Olivier 2009).

Gereelde en doeltreffende monitering van sleutel plantegroei indikatore laat boere toe om veldagteruitgang reeds vroegtydig te identifiseer en aanpassings te maak in beweidingstrategieë (veelading, rusperiodes, ens.) om verdere skade te voorkom. Sleutel plantegroei indikatore kan gekies word op grond van hulle voorkoms en gerangskik word in terme van lewensduurte en verteerbaarheid. (Vorster 2017).

Om verandering in die veldkondisie vas te stel is basislyn metings en rekordhouding nodig. Plantegroei monitering moet in dieselfde monster areas, wat ‘n verteenwoordigende monster van die plaas verteenwoordig, op dieselfde tyd van die jaar vir elke jaar geneem word (Vorster 2017). In die semi-ariede Karoo is die mees geskikte tyd hiervoor aan die einde van die groeiseisoen (du Toit 2003).