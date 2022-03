Bewaringsboer op die wenpad met Jupidex

Die sleutel tot ՚n blink landboutoekoms berus hoofsaaklik op twee bene: winsgewendheid en volhoubaarheid. Al is dit lekker om te boer, is die belangrikste aspek van boerdery die soeke na optimale winsgewendheid en hoe om dit volhoubaar te behaal.

Die doel met die toepassing van bewaringsboerdery is om die gehalte van die grond te maksimaliseer, terwyl erosie en die omgewingsimpak geminimaliseer word. Deur die gehalte van die grond te verbeter, word die doeltreffendheid waarmee die natuurlike hulpbronne soos die reënval en grond benut word, ook gemaksimaliseer.

John Kotze boer al die afgelope vyftig jaar in die Senekal-distrik en het vyf jaar gelede meer begin fokus op bewaringspraktyke op sy plaas. Jaar na jaar pluk hy al hoe meer vrugte van hierdie besluit. “Vir my is dit belangrik dat die nuwe rigting van boerdery waarin ons beweeg volhoubaar, bekostigbaar en meetbaar suksesvol moet wees,” vertel John.

John en sy drie seuns Jurgens, Riaan en Meyer boer op die plaas Meykot en bedryf ook die kunsmisaanleg op Senekal waar hulle Nutrigrun-produkte ontwikkel word. Hulle boer op 5 000 ha grond met vertakkings van mielies, sonneblom en dekgewasse, asook ՚n vee-afdeling van Bonsmara-beeste en Merino-skape.

“Ek het die aflosstok nou oorgegee aan my seuns en is nou voorman, stoorman en stuurman,” vertel John laggend.

John glo om te meet is om te weet. Een unieke grondontleding per plaas vertel die storie. “Ons boer nie meer met mielies of sonneblom nie; ons boer met grond. Ons boer nie meer met skape en beeste nie; ons boer met kos.

“Ons fokus op die herstel van die biologiese eienskappe in ons grond deur verminderde bewerking op ons lande toe te pas. Ons grondtipe in die omgewing is sandleemgrond, met gemengde soetveld en ՚n gemiddelde reënval van 650 mm per jaar,” vertel John.

John se pad met Jupidex het ongeveer drie jaar gelede begin by ՚n boeredag waar hy die BDH-hoëspoedkontraskotteleg en Kverneland CLC II-skeurploeg in aksie gesien het.

“Op die boeredag het ek vir die eerste keer gesien wat hierdie werktuie doen — ek het vir die ander boere gesê hierdie werktuie moes al twintig jaar gelede op my plaas gewees het.” Vandag kan hy nie sonder hierdie werktuie nie. John vertel: “Ek is versot op hierdie werktuie!”

Die afgelope drie jaar het die boerdery gegroei van ՚n eenheid van 1 000 ha na 4 000 ha en daarom moes John nog ՚n BDH-hoëspoedkontraskotteleg bestel.

Jupidex se Kverneland CLC II- skeurploeg en BDH-hoëspoedkontraskotteleg wat wenbewerkings maak.

“Ek wil die materiaal in die boonste laag met die grond vermeng, want dit veroorsaak ՚n sponslaag wat jou grond bros hou in die winter.” John bewerk ongeveer 120 mm diep met sy hoëspoedkontraskotteleg. “Hierdie hoëspoedkontraskotteleg doen dit wat ek gedoen wil hê die beste en na my mening is hy die beste in sy klas,” voeg John by.

Die werkdiepte word beheer deur die verstelbare penne agterop die roller. Elke skottel is afsonderlik gemonteer en het vier rubbers waarop hy terugskop as hy ՚n versperring teëkom. Die kontraskotteleg werk teen 14 km per uur en het al ongeveer 2 000 ha bewerk op John se plaas. Hy vereis trekkerkrag van tussen 110 en 140 kW.

John lig die voordele van die kontraskotteleg uit: “Die kontraskotteleg werk teen ՚n baie hoë spoed en verbruik baie min brandstof. Hy is nie swaar nie en hy doen wat hy moet doen baie akkuraat. Dit is maklik om die kontraskotteleg van een land na die ander te skuif omdat hy lig en kompak is.”

Die kontraskotteleg werk baie hard, maar eis min moeite van die boer. John sê: “Die werktuig vereis algemene onderhoud en het nog nie een keer gebreek nie. ՚n Hoëspoedkontraskotteleg, is ՚n móét op elke plaas en die belangrikste werktuig op my lande!” In die wintermaande hou die skape en beeste die lande skoon.

Voor planttyd word verminderde bewerking met die Kverneland CLC II-skeurploeg gedoen. “Ons doen verminderde bewerking op die lande en maak los tot op 400 mm met die skeurploeg,” vertel John.

Die sukses van die CLC II is sy tandskagte se holtand ontwerp, wat veroorsaak dat hulle vibreer en die grond doeltreffend losmaak sonder om dit te veel te versteur. Dit is immers die doelwit om verdigting in die ondergrond te verminder en soveel as moontlik reste op die bogrond behoue te laat bly.

“Voordat ek Jupidex-werktuie begin gebruik het, het ek elke tweede dag puntjies aangesit — vandag vervang ek elke derde week puntjies en dit kan alles toegeskryf word aan die verbeterde en sagter grondstruktuur. Die grond verdig nie meer sedert dit met die hoëspoedkontraskotteleg en CLC II-skeurploeg bewerk word nie.

Jacques le Roux en Izél van der Merwe van Jupidex saam met ՚n tevrede boer, John Kotze.

“Vandat ons Jupidex se hoëspoedkontraskotteleg en die regte tandwerktuie begin gebruik het, het ek ՚n dinamiese verandering in my boerdery gesien. Ek het die laaste twee jaar my beste oes nog afgehaal, vanjaar gaan ek ՚n nog beter oes afhaal. Jupidex se gehalte produkte en aanbieding is onverbeterlik. Hulle benadering om boeredae te hou en om ՚n puik agent te hê in my gebied is beslis die kersie op die koek.”

Jacques Le Roux, Jupidex se gebiedsbestuurder van die Senekal-distrik, sê dit is belangrik om na jou kliënt se behoeftes om te sien en van daar af ՚n oplossing te vind. ՚n Persoonlike verhouding is belangrik, asook om te weet wat op elke boer se plaas aangaan en wat hulle spesifieke behoeftes is.

Vir meer inligting oor Jupidex se winsmaker-wenwertuie, stuur ՚n WhatsApp na +27-72-726-6895, stuur ՚n e-pos na info@jupidex.co.za of besoek die webblad www.jupidex.co.za.