Bewaar water: Staalboer bied die beste diens en dam vir jou plaas

Die beste manier om water te bewaar is Staalboer se damme. So sê Bertus Greeff en sy pa, Gerhard, van die plaas Kleyne Wolvegat buite Caledon. “Ek was baie in my skik met die gehalte van Staalboer se damme en met hulle flink, professionele diens,” sê Gerhard.

Vir sulke diens sou hulle selfs bereid wees om meer te betaal. “As jy die dam met ander waterbergingstoerusting vergelyk, is dit verreweg die goedkoopste en beste opsie. Ons sal nog damme wil oprig en sal beslis weer van Staalboer gebruik maak,” sê Bertus.

Bertus boer saam met sy pa met Dohne Merino’s en plant lusern onder besproeiing vir weiding vir hulle skape. Hulle het een van Staalboer se 329 000-liter versinkte staaldamme vir besproeiing opgerig.

“Ons het baie goeie diens vanaf Liz Smith, kantoorbestuurder van Staalboer, en haar span gekry. Sy gee altyd meer inligting vir die boer as wat nodig is,” sê Bertus.

“Die vloeistof word behou deur ՚n poliësternet-versterkte PVC-voering met nate gevorm deur ՚n hoëfrekwensie sweisproses vir waterdigte laste. Die voering is geskik vir drinkwater en ՚n wye reeks van chemikalieë en vloeibare kunsmis. Dit het ՚n 10 jaar-pro rata waarborg teen sonskade,” sê Liz.

Die dam het tans geen bedekking nie. Bertus sê: “Ons wil nog by Staalboer ՚n dak kry om op die dam te sit vir beskerming teen die son, want die dam is nie altyd vol water nie en dan brand die son die voering.”

Bertus glo as jy iets doen, doen jy dit ordentlik, daarom het Staalboer se span die dam kom oprig. “Staalboer het die dam vir ons op ons plaas kom aflewer en binne drie-en-՚n-half dae opgerig. Alles was 100% reg; dit was nie afgejaagde werk nie. Hulle het ook ՚n ringfondasie rondom die dam gegiet sodat die dam nie kan skuif nie.”

Waar Staalboer se mense ՚n dam oprig, verlaat hulle nie die plaas voordat hulle seker is dat die dam nie lek nie. Op Kleyne Wolvegat het hulle eers 50 000 liter water in die dam gepomp en daar het nie ՚n druppel gelek nie. Bertus-hulle kon die dam dadelik nadat hy opgerig is gebruik.

“As jy prakties aangelê is en genoeg arbeid het, sal jy die dam self ook kan oprig,” sê Bertus.

Al Staalboer se produkte is ontwerp volgens ISO-standaarde en het ՚n verwagte lewensduur van meer as 25 jaar. Hulle materiaal word plaaslik vervaardig en voldoen aan SABS-standaarde.

Vir meer inligting, skakel Liz Smith by 082-210-0999 of e-pos jan@staalboer.co.za. Besoek ook www.staalboer.co.za vir meer inligting.