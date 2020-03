Bevorder jou plantegroei met Tree Bags

This post is also available in: English

’n Plant het ’n paar basiese behoeftes en hoe beter die omstandighede is wat jy vir hom skep, hoe beter sal hy groei.

Stoffies Stoffberg en sy vrou, Mariaan, het op versoek van ’n vriend begin om sakke te maak vir inheemse bome. Stoffies sê: “Die idee was dat die sak groot en sterk genoeg moes wees dat ’n boom tot drie jaar lank daarin kan groei. Ons het wyd en syd vir die regte materiaal gesoek en die wenresep gevind.”

Die voordele van die sakke het so gou geblyk dat Tree Bags nou ook die kwekerymark vir struike en die intensiewe tonnelverbouingsmark betree het. Die liggroen geweefde sakke is ideaal vir gewasse soos bloubessies. Die sakke is in verskeie groottes beskikbaar.

Stoffies en Mariaan Stoffberg het

hulle plantsakke by Undercover

Farming bekendgestel.

“Die weef is die groot ding. Dit sorg vir goeie dreinering en gaswisseling, wat beteken beter wortelontwikkeling, stewiger stamme en gesonder blare,” sê Stoffies.

’n Onverwagte voordeel is die stabilisering van temperatuur in die sak in teenstelling met die tradisionele swart sakke. Die temperatuur in ’n 10 liter swart sak kan op ’n gegewe tyd met 6 tot 7 grade Celsius verskil, terwyl dit dan binne een graad in Tree Bags se sakke is, afhangend van die groeimedium. In die swart sakke neig die wortels ook om in die winter sonkant toe te groei en in die somer skadukant toe. In die groen sakke kan ’n boer baie na aan die ideale 23°C bly.

Die polipropileensakke het ’n lewensverwagting van agt jaar. Tree Bags se handewerk is stewig en netjies met vier mense wat deesdae die stikwerk moet doen om voor te bly met die bestellings. Stoffies het ook ’n spesiale masjien ontwikkel om die groot rolle materiaal met hitte te sny en seël om die vervaardiging te bespoedig.

Bestel jou sakke by Stoffies Stoffberg van Tree Bags by 082-653-5965 of stoffies@treebags.co.za.