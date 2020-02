Beveilig jouself so teen veediefstal: Deel 1

This post is also available in: English

Die jaar van nuwe rekords in verliese as gevolg van veediefstal. Só kan 2019 volgens die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum beskryf word. Die landboubedryf het verlede jaar R929 257 500 verloor weens dié georganiseerde misdaad, aldus die forum.

Die organisasie het reeds in 2016 gemeld dat 87% van alle veediefstal deur goedgeorganiseerde sindikate gepleeg word. Die gevalle waar mense vee steel bloot omdat die geleentheid homself aanbied is in die minderheid. Hoe beskerm die boer homself dan teen hierdie boosdoeners?

Volgens die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum is daar tog sekere stappe wat ’n boer kan neem om sy kudde te beveilig.

• Gaan alle heinings en hekke gereeld na en hou hulle in stand.

• Stel ʼn opgeleide werknemer aan om die heinings daagliks te patrolleer en om seker te maak dat gate in en onder heinings onmiddellik herstel word. Inspekteer self hierdie herstelwerk.

• Hou laaibanke in kampe of plekke op die plaas waar daar nie regstreekse toegang is nie, altyd gesluit of sorg dat hulle uit die oog is.

• Indien jy dit oorweeg om nog ʼn plaas te koop, is dit beter as dit naby die bewoonde plaas is. Onthou – ver van jou goed, naby jou skade.

• Sorg dat gesteelde vee nie op jou eiendom versteek kan word nie. Veeposte is ʼn ideale oornagplek om gesteelde vee weg te steek. Indien onbekende vee by ʼn veepos opgemerk word, meld dit onmiddellik aan by die SAPD.

• Tel minstens een keer per week self jou vee by veeposte.

• Indien werknemers by veeposte ook diere besit, is dit goed as die diere meng en saam wei. Dit is ’n goeie voorkomingsmaatreël, veral as jy vermoed dat werknemers betrokke is by voorvalle van veediefstal.

• Wees veral bedag tydens volmaan, naweke en aan die begin of einde van ʼn maand, of gedurende tydperke waarvan jy vanuit eie ondervinding weet dat veediefstal (veral vir potslagtings) plaasvind.

• Meld onbekende diere tussen jou eie onmiddellik aan by die SAPD en jou bure.

• Meld alle voorvalle van veediefstal op jou eiendom dadelik aan. Hoe langer die vertraging, hoe kleiner is die waarskynlikheid van suksesvolle vervolging.

• Dit is belangrik om diere gereeld bymekaar te jaag en te tel. As dit nie moontlik is om vee elke dag te tel nie, probeer om minstens twee keer per week te tel en dan ook op ongereelde dae. Vermy roetine, veral by veeposte, omdat werknemers informante vir veediewe kan wees. Minder vee of tekens wat moontlike veediefstal aandui, moet onmiddellik aangemeld word. Tel persoonlik jou eie vee. Moenie die telwerk of aanmeld van klagtes aan werknemers oorlaat nie.

• Wanneer nuwe mense aansoek doen om werk, doen navraag by vorige werkgewers om die werklike rede vir diensverlating vas te stel. Rig ook ’n navraag aan die SAPD om vas te stel of die aansoeker ʼn misdaarekord het en indien wel, wat die aard van die rekord is.

• Lei jou werknemers op om bedag te wees op ongerymdhede. Versoek werkers om versigtig te wees wat hulle voor vreemdelinge oor bedrywighede op die plaas sê. Inligting kan só in die hande van veediewe beland.

• Lig die Veediefstaleenheid in wanneer spekulante en kopers van huide en bene of veehandelaars van naburige lande in die gebied werk. Hou deeglik rekord van alle voornemende veehandelaars sodra hulle met onderhandelinge begin.

• ʼn Veeregister wat deeglik bygehou word is absoluut noodsaaklik. Skryf soveel moontlik besonderhede neer en hou die register self op datum.

• Moet nie leeglêery op die plaas toelaat of werklose persone toelaat om op die plaas te bly nie. Vreemdelinge op die plaas of besoekers van werknemers moet vooraf toestemming van die eienaar kry. Kry ’n beheerstelsel vir besoekers; teken alle besonderhede van besoekers aan die plaas aan, wie hulle besoek en wanneer hulle vertrek.

• As u plaas op die landsgrense is, moenie betrokke raak by onwettige handel met burgers van naburige lande nie, byvoorbeeld deur jou weidingskampe te verhuur. Indien jy nie die regte stappe volg nie, kan dit die ideale klimaat vir veediefstal en ander misdaad skep.

• Veediefstalsake word dikwels geskrap weens ʼn gebrek aan belangstelling; sommige klaers wil ook nie die hofverrigtinge bywoon nie. Woon alle hofsake by.

• Werk saam met die plaaslike SAPD en Veediefstaleenheid, en nie teen hulle nie. Ondersteun hulle in al hulle pogings om jou te help.

Hierdie wenke is wat die boer self op die plaas kan doen om die probleem van veediefstal te bekamp. In die volgende uitgawe sal die ondersteuningsorganisasies soos forums en inligtingsentrums bespreek word. Sien die volledige handleiding hier: www.rpo.co.za

Bron: Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum