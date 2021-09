Beveilig jou plaas met Sensor Sekuriteit

This post is also available in: English

Die beveiliging van jou huis, erf en plaas is vandag van uiterse belang, daarom is daar betroubare maatskappye soos Sensor om vir ons die regte veiligheidstoerusting te bied.

Hulle is ‘n nasionale invoerder en verspreider van elektroniese veiligheids- en sekuriteitstoerusting in Suid Afrika met die Hikvision handelsmerk as een van hul grootste vennote in die verskaffing van bewakingstoerusing, toegangsbeheer, alarms, draadlose oplossings, sonkrag oplossings en integrasie sagteware.

Sensor se produkte:

Hand-hittewaarnemingsoplossings

Die HIKMICRO Lynx pro-reeks eenoog-hittekykers bied die beste hittefotogehalte wat gemaklik beweging kan sien en vasvang op ‘n afstand van 200 m tot 1,2 km. Dit het ook 8 uur batterylewe en ‘n WiFi-dekkol om die foto’s dadelik met ander te deel.

Radaroplossings

Hikvision se radar-indringopspoorstelsels help jou om teikens so ver as 2 km weg op te spoor. Dit maak dit maklik om moontlike indringers raak te sien nog voordat hulle sien wat op jou plaas of erf aangaan. Dit is bestand teen reën en hoë temperatuur en het strale wat 90 grade tot 120 grade wyd kan sien.

HeatPro se hitte- en optiese kamera

Dit is ‘n 4MP optiese kamera met ‘n 10-mm lens. Daar gaan ‘n sirene af wat oortreders waarsku dat die kamera hulle raaksien. HeatPro produkte help jou ook om vas te stel of jou masjiene te warm word met hoogs akkurate meting van temperature.

Nommerplaatherkenningstelsels

Om die beweging rondom jou plaas en eiendom dop te hou is vandag baie belangrik. Hiermee help Hikvision ANPR se kameras. Hulle kan nommerplate van so ver as 50 m af lees. Die stelsel kan ook by derdepartystelsels inskakel wat ‘n mens in kennis stel indien dit gesteelde voertuie is.

Koeëlvaste onderbaadjies met plate

Die taktiese baadjie bied tot vlak 3-beskerming met plate. Die kante en skouers kan ook gemaklik verstel word.

ColorVu Sonkragoplossing

Die ColorVu-sonkrag sekerheidskamera het ‘n sonpaneel en ingeboude battery wat dit maklik maak om steeds jou plaas te beveilig, selfs al laat Eskom jou in die steek. Dit is ook geskik vir afgeleë plekke waar daar nie krag is nie. Dit bied voltydse 4 MP-kleurbeelde en is stof- en waterbestand.

Besoek sommer nou Sensor se webwerf by: https://sensorsecurity.co.za/ of stuur ‘n e-pos na info@sensorsecurity.co.za om jou veiligheidstoestel te bestel.