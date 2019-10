Beveg peste en plae op jou plaas met Agri Frequencies se kristalle

This post is also available in: English

“Jy kan nie die frekwensies sien nie, maar jy kan die resultaat sien,” sê Arno Vlok, van die plaas Welgevonden buite Riebeeck-Kasteel. Hy boer met tafeldruiwe en steenvrugte en gebruik Agri Frequencies se kristaltegnologie om peste en plae soos witluise, slakke en meelogie-voëls weg te dryf.

“Dit is nie ’n wondermiddel nie, maar dit is ’n veilige manier om jou spuitstowwe aan te vul. As dit vir my werk kan dit vir ander ook werk, maar dit is ’n lang proses en daar gaan baie bestuur daarin. Hoe meer mense in ’n omgewing dit doen, hoe beter,” sê Arno.

Hy gebruik die kristalle en steeds gif ook: “Ek kombineer die twee.”

Arno verduidelik hoekom hy besluit het om die kristalle te gebruik: “Ek voer druiwe uit en die verbruiker soek iets meer omgewingsvriendelik. Buitelandse kopers wil spesifiek weet of ’n mens slakpille gebruik, want dit is giftig. Met die kristalle hoef ek nie slakpille te gebruik nie, my vrugte is veilig vir uitvoer en ook van topgehalte omdat die frekwensies ook die suikers in die vrugte verhoog.”

So was Arno Vlok se wingerde vol slakke voordat hy Agri Frequencies se frekwensies begin gebruik het.

Só maak Arno

“As ek ’n probleem het stuur ek monsters van byvoorbeeld die slakke vir Jan du Plessis van Agri Frequencies deur die pos of ek stuur vir hom foto’s. Ek stuur gereeld nuwe foto’s, want ’n mens kry verskillende soorte slakke. Jy moet ook jou presiese ligging van jou plaas vir hom stuur en verder doen hy alles,” sê Arno.

Arno het dit twee jaar terug vir die meelogies begin gebruik, want dié voëltjies maak merke op die vrugte.

“Ek gaan dit nooit uitwis nie, net beheer. Die voëltjies word nie doodgemaak nie, die frekwensies irriteer hulle net sodat hulle nie naby aan my boorde kom nie.”

Met die bestryding van slakke wat sy vrugte vreet sodra dit warmer word, het hy veral goeie resultate behaal.

“Die kristalfrekwensies maak die slakke dood. Ek gaan nie slakke in een jaar uitwis nie, dit neem twee tot drie jaar, maar daar is reeds baie, baie minder slakke in my boorde,” sê hy.

Met die frekwensies vir witluis kon Arno binne sewe dae ’n verskil sien.

Nadat Arno Agri Frequencies gebruik het, kry hy nie meer soveel slakke op sy druiwestokke nie.

Hoe werk die kristalle?

Agri Frequencies gebruik foto’s van die slakke/insekte/voëls om hulle frekwensies mee te bepaal en daarmee berei hulle ’n teenfrekwensie voor wat daardie spesifieke spesie kan beheer. Hierdie foto’s word deur ’n kwantumaftaster gekopieer in kristalpoeier, waar dit geberg word vir latere gebruik. Die frekwensies in die kristalpoeier word dan met ’n verdere apparaat, ’n kwantumsender, na enige plek op aarde gestuur met behulp van ’n lugfoto.

Die proses is baie akkuraat – dit teiken slegs die gekose spesies en slegs op die teikengebied. Daar is geen masjien op die plaas om die frekwensies uit te straal nie. Boere kan wel self seker maak dat hulle die frekwensies ontvang deur ’n eenvoudige toets wat op die plaas gedoen kan word. Die toets word gedoen deur water in ’n bottel te laat borrel.

Die frekwensies is baie aanpasbaar en kan op enige plek in die wêreld enige pes beheer.

Daar is ook ’n reeks produkte om al die peste en plae op klein skaal te beheer met instrumente wat vir net R800 elk ’n gebied met ’n straal van 40 meter dek om pesbeheer toe te pas.

Daar is ook 'n reeks produkte om al die peste en plae op klein skaal te beheer met instrumente wat vir net R800 elk 'n gebied met 'n straal van 40 meter dek om pesbeheer toe te pas.