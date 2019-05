Bestuurskalender vir wolskape in die somerreëngebiede van Suid-Afrika (JUNIE & JULIE)

This post is also available in: English

Die NWKV se produksie-adviesdiens publiseer elke twee maande ‘n lys van bestuursaksies wat as belangrik vir die daardie twee maande beskou word. Dit sal boere help om hulle veekudde beter te bestuur.

Suiplammers (Maart en April se lammers)

Doseer alle lammers ouer as 12 weke teen lintwurm en rondewurms. Verskaf ook Vit A en minerale (inspuitbaar of oraal).

Doseer lammers jonger as 3 maande teen melklintwurm.

Ent alle lammers (veral ooi-lammers) ouer as 12 weke teen siektes soos bloutong, slenkdal, bloednier en pasteurella.

Ent vervangings-ooilammers teen ensoötiese aborsie.

Maak waar moontlik van kombinasie entstowwe gebruik.

Moenie lammers wat jonger as drie maande is in-ent nie. Hulle sal waarskynlik van die bies se teenliggamme in hulle hê, wat sal veroorsaak dat hulle nie eie immuniteit sal opbou nie.

Speen alle lammers en selekteer vervangingsooie.

Sodra die lammers drie maande oud is, kan die kruipvoeding gestaak word. Sorg egter dat hulle nou ʼn goeie proteïen-lek met genoeg deurvloei proteïen ontvang – dit is veral nodig vir vervangingsooitjies.

Ooie wat in Maart/April gepaar is

Scan ooie 5 tot 6 weke nadat die ram uitgehaal is. Ooie wat droog scan, kan verkoop word. Gebruik hierdie geld om dragtige (verkieslik 2tand) ooie in te koop.

Ooie moet 6 weke voor hulle lam teen pasteurella, bloednier, blou-uier, rooiderm (indien dit by u voorkom) en bloedderm (indien dit by u voorkom) ge-ent word.

Voorts moet hulle teen inwendige parasiete ingespuit word en teen neuswurm gedoseer word. Let veral op vir lewerslak en peervormige slak, wat groot verliese in die wintermaande kan veroorsaak. Hierdie twee parasiete word veral met oop drinkwaters uit gronddamme geassosieer.

Doseer ook met Vit A en minerale.

Maak seker dat hierdie ooie nie kondisie verloor nie. Kondisie-punt die ooie weekliks en gee kos of lek sodra die kondisie begin verswak. Let veral op na die kondisie van meerling- en tweetand-ooie. Hierdie ooie lyk gewoonlik goed omdat hulle buike baie uitsit, maar kan maklik kondisie verloor sonder dat dit sigbaar is. Ooie wat in ‘n swak kondisie lam se melkproduksie is swak, die lammers groei swak en die daaropvolgende besetting is swakker.

Hierdie is die beste tyd van die jaar om teen neuswurm te behandel.

Begin om die lamkampe teen predatore te beskerm. Pak draadheinings onder toe en begin oplet na die bewegingspatrone van die predatore. Moenie hiermee uitstel totdat die lammers aankom nie, want dan het die lammers-oes u volle aandag nodig.

Ooie met lammers

Doseer ooie met Vit A en minerale, veral as hulle lanklaas groen weiding gehad het, want dan sal die Vit A in die lewer waarskynlik laag wees. Let veral op vir blindheid, wat ʼn simptoom van Vit A tekort is.

Ramme

Hierdie is ʼn goeie tyd om die ramme op die plaas teen bloutong in te ent, want hulle werk gewoonlik nie hierdie tyd nie.

BELANGRIK:

Bestudeer die pamflette van alle dieregesondheidsprodukte noukeurig om te verseker dat dit veilig is by die gebruik van dragtige ooie. Bestudeer die pamflette van alle entstowwe, doseermiddels en voere om jouself te vergewis van die verantwoordelike gebruik daarvan. Moenie dragtige ooie met lewendige entstowwe soos Bloutong en Slenkdal ent nie. Onder andere, kan dit aborsies veroorsaak. Kontak u plaaslike veearts indien u enigsins twyfel oor enige van die dieregesondheidsaanbevelings.

Bron: NWKV