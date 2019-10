Bestuur jou kudde beter met Kraal-tegnologie

This post is also available in: English

Deur Jaco Cilliers

Ian Bester vertel hoe hy as kind op die plaas grootgeword en altyd ՚n bewondering vir sy pa en sy oupa gehad het. “My oupa kon deur die kudde loop en vir my vertel presies wat met elke bees aangaan. Hy kon veral vinnig opmerk wanneer dit lyk of een begin siek word.”

Die rede hoekom die boere van daardie tyd hulle kudde so goed geken het, is omdat hulle daagliks tuusen die beeste beweeg het en elkeen van hulle kon dophou, verduidelik Ian. Boerdery vandag is baie meer sakegerig en wetenskaplik en sluit volledige rekordhouding van die plaas en lewendehawe asook nakoming en verslagdoening in.

Hierdie is nie ՚n slegte ding nie, maar beteken wel dat die boer meer tyd bestee aan administratiewe en operasionele take as in die veld saam met die beeste. Ian se kombinasie van boerderykennis en die ervaring wat hy met inligtingstegnologie in Londen gekry het, het tot die Kraal-breinkind gelei. Deur middel van tegnologie wil Ian boere help om hul kuddes so goed te leer ken sodat hulle beter beheer en bestuur kan toepas om produksie te verhoog en insetkoste te verlaag.

Ian Bester, eienaar van Kraal dierebestuurstelsels, was by NAMPO Kaap om sy tegnologie aan die boere bekend te stel.

“Die boodskap wat ek dink boere moet verstaan, is dat hierdie tegnologie ՚n ongelooflike hulpbron op die plaas kan wees,”sê Ian.

Die produk wat Kraal aan die boer verskaf bestaan uit twee dele: die slim, digitale oorplaatjie met GPS, wat maklik in elke bees se oor gesit word en dan ՚n unieke wolksagteware-bedryfstelsel op die boer se rekenaar of slimfoon. Die oorplaatjies is die uiteinde van twee jaar se navorsing en ontwikkeling. Elke plaatjie bevat ՚n aantal sensors, onder meer om die dier se ligging aan te dui, asook ՚n sonpaneeltjie wat self krag genereer. Dit beteken dat die oorplaatjie aan die bees gesit word en vir 5 jaar geen onderhoud nodig het nie.

Terwyl die bees sy gang gaan op die plaas, neem hierdie slim oorplaatjie alle inligting op. Ian verduidelik dat alles inligting bevat, of die koei staan, loop, vreet of lê, alles kan gebruik word om ons meer van die bees te vertel. Die oorplaatjie stuur inligting oor ՚n afstand van tot 15 km aan die bedryfstelsel, waar die inligting dan verwerk word tot sinvolle syfers en grafieke om boerderybesluite te ondersteun. Van hier kan boere dan presies weet wat die stand van sake in hul kudde is.

Ian verduidelik dat daar verskillende produkte is waaruit boere kan kies na gelang van hul behoeftes. Die prys van die produkte word bepaal deur die hoeveelheid inligting wat die boer wil hê.

“Die inligting wat ons tegnologie aan boere verskaf stel hulle daartoe in staat om presies uit te werk wat hul produksie per vee-eenheid of per hektaar is,” vertel Ian. Verder kan daar dan ook ՚n geskiedenis van weidingspatrone opgebou word en die boer kan sien hoe die beeste op verskillende soorte weiding presteer. Dit voer ook die vlak van naspeurbaarheid tot nuwe hoogtes omdat daar presies gesien kan word waar elke bees grootgeword het en of daar ooit enige gedragsafwykings was.

Een van Kraal se doelwitte is om gebruikersvriendelik te wees. Daarom is die bedryfstelsel so eenvoudig as moontlik opgestel. Wanneer ՚n boer Kraal koop, spandeer ՚n Kraal-agent ՚n dag op die plaas om die boer te help om die stelsel te leer ken en hoe om dit doeltreff end te gebruik om die beste uitkomste te kry.

Boere kan vir Ian Bester kontak deur die webwerf by kraal.farm of deur ՚n e-pos te stuur na info@kraal.farm. Besoek ook gerus Kraal se Facebookblad vir meer inligting.