Besproei sonder sukkel: Irrigation Unlimited se Ocmis-kruipspuite is die waterwenner

Boere regoor die land praat met groot geesdrif van Irrigation Unlimited se produkte, diens en kundigheid, wat die boer help om elke druppel waarde uit water te put. Allan Retief, boer van Rustenburg-omgewing is een van daardie ingenome boere. Allan boer sedert 1996 voltyds in die Magaliesberge op die plaas Olifantspoort, wat sedert 1884 ՚n familieplaas is.

“Oor die jare heen het ons met ՚n verskeidenheid gewasse geëksperimenteer, van tabak, mielies, koring, sonneblom, maar vir die afgelope dertig tot veertig jaar het ons totaal en al oorbeweeg na ՚n Bonsmara-beesboerdery – sowel stoet (Alpier Bonsmara’s) as ՚n kommersiële vertakking. Ons besproei hoofsaaklik ons lande om te dien as ՚n bron van voer vir die beeste,” vertel Allan.

Irrigation Unlimited se Ocmis-kruipspuite gee boere al die voordele van jare se tegnologiese ontwikkeling in wateraangedrewe besproeiing vanuit Italië, met stelsels wat nommerpas aangepas is vir Suid-Afrikaanse omstandighede.

Sommige van die voordele van die Ocmis-kruipspuit is dat dit maklik na ‘n nuwe gebied verskuif kan word en dat hy veelsydig is in sy toepassing om verskillende lande te besproei.

Allan het nadat hy die veelsydige Ocmis-kruipspuit by sy buurman gesien het, onmiddellik besluit dat dit die antwoord is vir sy besproeiingsbehoeftes. Hy het Tobie van den Heever van Irrigation Unlimited gekontak, wat hom daarna in die regte rigting gelei het.

Allan Retief, ՚n boer van Olifantpoort naby Rustenburg, is baie tevrede met sy Ocmis-kruipspuit.

Allan praat met lof van die waarde wat die Ocmis-kruipspuit tot sy plaas toegevoeg het:

“Ek het in 2012 my 75R1/1 Ocmiskruipspuit tweedehands aangeskaf. Hy was so goed soos nuut, en dit was een van die beste besluite wat ek nog geneem het. Die R1/1-model se pyp is 75 mm dik en 220 meter lank.

“Die rede waarom ek juis op hierdie spuit besluit het, was omdat daar geen elektrisiteit naby my lande is nie. Een van die groot uitdagings hier by ons is ook diefstal, wat my eerder op die kruipspuit laat besluit het in plaas van ՚n spilpunt. Ek het ook nie baie personeel op die plaas nie. Een man en ’n trekker is genoeg om die Ocmis by enige koppelpunt op die plaas staan te maak en te laat werk,” vertel Allan.

“My kruipspuit werk glad nie met enige elektrisiteit nie, net met die bergwater se swaartekragdrukking. Die druk van die water is 14 bar, wat meer as genoeg is vir die Ocmis en vir my besproeiingsbehoeftes. Die water dryf die masjien aan. Die Ocmis-reeks masjiene benodig ongeveer 5 tot 5,5 bar inlaat druk om doeltreffend te funksioneer. Die kruipspuit gebruik die watervloei om die ratkas te dryf en trek die kanonspuit wat aan die groot pyp oor die land gekoppel is in.

“Ek besproei saans, sodat die verdamping minder is,” sê Allan.

Die kruipspuit se spoed kan verstel word: vinnig, middelmatig en stadig. “Ek besproei op die stadigste verstelling, en dit is meer as genoeg. Indien ek meer volume gehad het, kon ek groter spuite opgesit het om verder te spuit, maar in hierdie stadium is die stadige spoed meer as genoeg om my lusern vir die beeste lowergroen te hou.

Die 75R1/1 Ocmis-kruipspuit op Allan Retief se plaas. Hy werk só: Jy maak jou Ocmis staan langs die land en sleep die pyp waaraan die spuitkarretje vas is na die oorkant van die land. Wanneer jy die watertoevoer oopdraai, stroom die water deur die pyp na die kanonspuit op die karretjie om die land deeglik te benat, en dryf terselfdertyd die groot katrol deur ՚n ratkas aan om die pyp op te rol en die spuitkarretjie stadig in te trek. So besproei hy ՚n breë, lang strook. Daar is verskillende Ocmis-modelle beskikbaar.

“Van tyd tot tyd moet daar maar onderhoud gedoen word op die kruipspuit, maar dit verg min tyd en moeite. Solank jy die ratte gereeld ghries en die normale onderhoud doen, werk die kruipspuit sonder probleme,” ver-klaar Allan.

Vir Tobie en die naverkopediensspan van Irrigation Unlimited se kundigheid en diens het Allan net lof: “Wanneer ek ՚n probleem met die kruipspuit het, kontak ek vir Tobie en hy is gereed om my by te staan en die probleme tydig op te los, selfs oor naweke help hy telefonies waar moontlik.

“Ek sal die Ocmis-kruipspuit vir enige boer aanbeveel. Ek is baie tevrede met die masjien, en ek is baie beïndruk met die ondersteuning wat ek van die Irrigation Unlimited-span ontvang.”

Die boer is die belangrikste party in die landboubedryf en daarom moet sy belange altyd eerste kom, glo Irrigation Unlimited se mense. Kontak hulle vandag nog om jou Ocmis-kruipspuit aan te skaf. Jou gesaaides sal jou bedank.

