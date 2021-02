Bespaar water en elektrisiteit met graskarp

This post is also available in: English

Moderne landbou is afhanklik van damme en besproeiingsinfrastruktuur. Ongelukkig skep die opbou van slik en voedingstowwe in die water ՚n gunstige omgewing vir die versnelde groei van waterplante.

Indien hierdie plante nie beheer word nie, kan dit lei tot noemenswaardige waterverliese deur versnelde verdamping, waterverplasing, verlies aan opbergingsvermoë, hoër elektrisiteitkostes en skade aan infrastruktuur.

Graskarp (Ctenopharyngodon idella) kan hulle eie liggaamsmassa in waterplante in ՚n dag verorber. Dit maak van hulle ideale “onderwatergrassnyers”. Die berekende gebruik van graskarp werk goed vir die beheer van sekere wateronkruidspesies. Dit sny die gebruik van chemiese middels en hoë arbeidskostes uit. Daar is modelle wat ingespan kan word om die volume (en koste) van waterverlies en die biomassa van waterplante te bereken. Dit help om vas te stel hoeveel graskarp nodig is om die plantegroei te beheer.

Die chemiese beheer van plantegroei in besproeiingsdamme is nie meer aanvaarbaar vir die uitvoermark nie.

Deeglike beplanning sorg dat graskarp suksesvol ingespan kan word in die beheer van wateronkruid in groot of klein damme, in besproeiingskemas en in opgaar- en myndamme. Satelliettegnologie maak die berekening van plantbiomassa, vistoediening en die monitering van resultate moontlik. Dit word al hoe belangriker om hoë gehalte besproeiingswater te gebruik, veral omdat die internasionale mark meer sensitief en ingelig geraak het oor boerderypraktyke en die naspeurbaarheid van produkte.

Internasionale groente- en vrugtesertifiseringskemas frons oor die gebruik van chemiese onkruiddoders in besproeiingswater, terwyl die ou praktyk van toediening van koperbevattende stowwe vir die beheer van waterplante geheel en al onaanvaarbaar geword het. Dit maak die gebruik van graskarp ideaal.

Doen dit van die begin af reg! Kundiges gaan in die klas wys hoe waterverlies en graskarptoediening bereken kan word, watter waterplante beheer kan word, permitte wat mag nodig wees asook ander belangrike sake.

Die Afrikaanse klas is van 10:00 tot 12:00 en die Engelse klas van 14:00 tot 16:00 op 25 Maart 2021. Die koste is R300. Stuur ՚n e-pos na etienne@aquaeco.co.za om te bespreek.