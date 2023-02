Bespaar diesel en tyd met Myburgh Toerusting se kombinasiehark

“Veeboere moet voorsiening maak vir hooi vir die winter en met diesel wat so duur is help Myburgh Toerusting se kombinasiehark om die hooimaakproses met minder trekkers en minder mense te doen.” So sê Jannie Myburg van Myburgh Toerusting.

Hy bou al hulle masjiene self. “Ek bou dit, toets dit, breek dit, maak dit sterker, speel met die masjien vir ‘n jaar of twee sodat ek kan sien hy werk voordat ons hom bemark.”

Jannie is self ‘n boer wat vanaf 2004 saam met sy pa buite Ermelo, Mpumalanga met beeste, skape, sojabone en mielies boer. Hy het BCom Rekeningkunde studeer en kan daarom maklik sê hoekom sommige somme nie klop nie, maar hy het ook ‘n aanvoeling en ‘n aanleg vir ysters. In 2013 is Myburgh Toerusting geregistreer. Trekkers en vurkhysers is hulle hoofproduk, maar hulle dien boere met ‘n wye reeks toerusting.

Hy sê elke werktuig wat hulle maak het ontstaan as antwoord op ‘n probleem waarmee boere gesukkel het.

Elke werktuig wat hulle verkoop is gebou om te hou.

“Gehalte lê my na aan die hart. Elke masjien het ‘n storie en gaan ‘n positiewe impak op jou boerdery maak,” sê Jannie.

Een trekker sleep Myburgh Toerusting se twaalftolhark saam met die baler.

“Ons het ‘n paar tekortkominge geïdentifiseer om die hark te verbeter. Elke tol is op sy eie arm, elke tol hang aan ‘n veer wat die tol in die lug hou sodat minder vingers breek en die tol het tagtig sterk vingers wat mekaar ondersteun; nie net veertig soos diemeeste harke nie.

“Die raam is baie sterker gebou met di minimum bewegende dele. Elke ding wat beweeg is onderhewig aan slytasie en is duur om te vervaardig, wat die werktuig se prys opstoot. Dit is ook ‘n swak punt wat kan breek,” sê hy.

Jannie gebruik standaard onderdele vir die meeste van sy produkte om dit maklik te maak om te vervang. “As ‘n laer oppak, kan die sommer een by sy naaste koöperasie gaan koop en woerts-warts gaan die werk voort.”

Soos alle ander werktuie moet die hark versien word. “Hoe beter jy vir jou toerusting sorg, hoe langer gaan dit hou en hoe minder frustrasie gaan jy daarmee hê. As jy spesifiek kyk na die kombinasiehark dan is daar ‘n paar laers wat geghries moet word, want die tolle draai op wiellaers. Jy kan hom eenkeer per seisoen oopmaak, skoonmaak en nuwe ghries insit. Dan behoort hy geen moeilikheid te gee wanneer jy hom moet gebruik nie.”

Een van die grootste voordele van die hark, is dat sy lewensverwagting baie langer is. “Almal sukkel met trekkers en drywers en die hark kan saam met een goeie drywer op een goeie trekker gebruik word met minder grondspoed. En hy werk saam met die baler,” sê Jannie.

Frik Smit boer tussen Bronkhorstspruit, Delmas en Bapsfontein met gras, beeste en boontjies. Hy is baie tevrede met sy kombinasiehark van Myburgh Toerusting.

“Ek doen nou alles in een. Ek sny, hark en baal met een trekker. Die hark is tussen die trekker en die baalmasjien.”

Frik gebruik die hark nou al vyf seisoene en hy het nog net een vinger verloor; nie gebreek nie.

Hy is ook baie tevrede met Myburgh Toerusting se diens. “Jannie maak altyd ‘n plan. Mens kan hom enige tyd van die dag bel en hy reageer onmiddellik.”

Jannie hanteer die meeste verkope direk van die plaas af. “Ons groei en het een of twee handelaars wat ons help in die proses. Ons is elke jaar by NAMPO, Val Boeredag en Balfour Hooidag waar boere vir ons kan kom kuier.

Ander produkte wat Myburgh Toersusting verkoop is: baalafrollers, belugters, draadspantoerusting, kratvurke, landrollers, trekkervurkhysers, katoenlaaiers, onkruidkappers, paalinslaners, padmakers, rolmoere, rubberrollers, skaaphanteringstoerusting, tafelrollers, tafeloptellers, tafelrolmoere en vlieëvangers.

Vir meer inligting oor die kombinasiehark wat vir jou geld, tyd en moeite bespaar, skakel Jannie Myburgh by 082-417-0175, mybtoer@gmail.com of besoek die volgende webtuistes: http://www.mtoer.co.za/ of https://www.facebook.com/Myburghtoerusting/