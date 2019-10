Bespaar diesel en geld met PremiPoint

This post is also available in: English

Diesel is een van ’n boer se grootste uitgawes, want diesel word immers gebruik om alles wat op eie stoom op die plaas beweeg, soos trekkers, trokke, stropers, selfloopspuite, bakkies en kragopwekkers aan te dryf. Daarom loon dit boere om diesel op grootmaat aan te koop, maar jy kan nou nog meer voordeel uit jou brandstof put met PremiPoint se bestuursprogram.

PremiPoint is ’n filiaal van die Stadler-broers se Al2Stadler dieselverspreidersmaatskappy, wat meer as 18 jaar ondervinding in die groothandelbrandstofverspreidingsbedryf het.

“Rossouw Stadler, die eienaar van Al2Stadler en PremiPoint, is twee en ’n half jaar gelede deur een van sy kliënte gevra om vir hom ’n dieselbestuursprogram te ontwikkel, aangesien hy reeds vele verskillende programme gebruik, waarvan een oor die R2-miljoen gekos het, maar sonder sukses,” sê Jacques Smit, finansiële en bedryfsbestuurder van PremiPoint.

“Rossouw se vrou, Hané Stadler, is die eienaar van haar eie vulstasie en sy besit ook ’n vulstasierybaanstelsel, genaamd Petrotouch, wat sy vir die vulstasie gebruik. Die eienaar van die program Petrotouch het geëmigreer na Amerika en Hané het in daardie stadium besluit om die onderneming by hom oor te koop sodat daar nog aan die kliënte wat die stelsel gebruik, waarvan sy een is, diens gegee kan word. Nadat Rossouw die versoek van sy kliënt ontvang het, het hy navorsing gedoen en besluit om die vulstasierybaanstelsel deel van sy eie dienspakket te maak. Dis toe PremiPoint gestig is,” sê Jacques.

PremiPoint is ook vandag die eienaar van ander dieselbestuursprogramme soos Petropos, wat spesiaal vir vervoerkontrakteurs bedoel is, en Fuelman. Hulle brandstofstelsel is ook saam met Ajenti (Edms) Bpk, wat die aanlyngedeelte hanteer, gewysig. Uit al die tegnologie is die PremiPoint-stelsel ontwikkel.

PremiPoint se elektroniese statiese brandstofpompstelsel wat boere op hulle plase kan gebruik om self diesel in te gooi en rekord van alle dieselverbruik te hou.

Die slim tegnologie agter PremiPoint:

Die program is vir landbou aangepas sodat die boer sy diesel honderd persent kan bestuur en met die druk van ’n knoppie die volgende inligting kan kry:

• Sy dieselkortingopsomming

• sy SARS-ouditverslae

• ’n volledige rekord van dieselgebruik per voertuig, asook per aktiwiteit en per gewas

“Alles is beskikbaar op ’n aanlynportaal en op jou selfoon se toep,” sê Jacques.

“Die aanlynstelsel is ’n slim stelsel wat gemiddelde persentasies per voertuig per aktiwiteit saamstel. Indien die dieselverbruik van een van die boere se voertuie of werktuie verswak, laat weet ons hom dadelik op die toep. Ons kan ook laat weet indien daar diesel uit die voertuig gesteel word; selfs al is dit net 5 liter.

“Die boer se eksterne dieselaankope (by ’n vulstasie) word ook op die aanlynstelsel ingelees om akkurate en volledige inligting aan SARS asook aan die boer te verskaf,” sê hy.

PremiPoint se Fuelman-dieselkarstelsel. Dit is ’n draagbare pompeenheid wat op enige tenkwastelsel, soos ’n trok of sleepwa, pas. Die beheertablet kan enige werksomstandighede hanteer en is deel van die stelsel.

Wat bied PremiPoint se stelsel vir die boer?

• ’n Vulstasietipe pomp

• Jaarlikse kalibrasie van die pomp

• Die boer huur die stelsel by Premi Point teen ’n minimale bedrag van ongeveer R3 000 p/m. (Dit sluit die aanlynnetwerk asook die toep in.)

• 24/7/365 beskikbaarheid van tegnici, asook aanlyn-ondersteuning met die sagteware.

“Die tegnologies gevorderde stelsel bly PremiPoint se eiendom, daarom moet PremiPoint pa staan vir enige moontlike foute of diensonderbrekings. Foute aan die toerusting en programmatuur word binne 48 uur herstel volgens die diensooreenkoms. Ons vervang slegs die foutiewe deel en die boer kan dadelik weer voortgaan met die stelsel. Aangesien die stelsel ons eiendom bly, bly die probleme ons s’n,” sê Jacques.

PremiPoint het die stelsel twee jaar lank op ’n delwery in Prieska getoets.“Die stelsel is verseker hitte-, koue- en stofbestand,” sê Jacques.

As jy ook brandstof wil bespaar, kontak PremiPoint by 053-831-1522 of stuur ’n e-pos aan info@premipoint.co.za. Besoek ook PremiPoint se webwerf by www.premipoint.co.za.