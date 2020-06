Besoek NAMPO vanjaar vanuit jou huis

This post is also available in: English

Die NAMPO Oesdag, wat landbou al amper ses dekades bymekaarbring, moes ongelukkig vir die eerste keer deur die organiseerders Graan SA gekanselleer word weens die COVID-19-pandemie. Die Oesdag is met die uitbreek van die pandemie tot Augustus 2020 uitgestel, maar na die aankondiging van ‘n ongespesifiseerde verbod op groot byeenkomste, sal die NAMPO Oesdag in 2020 op NAMPO Park nou nie plaasvind nie.

Dit beteken egter nie dat boere nie die beste kan geniet wat landbou kan bied nie. Die 2020 NAMPO Oesdag, wat die 54ste aanbieding van hierdie ikoniese landbouhandelskou sal wees, SAL AAN(lyn) GAAN!

Die tema ‘Vind jou 2020 Agrivisie”, is heel gepas en die tema van hierdie jaar vind weerklank op meer as een manier! Van 9-12 September 2020 sal die virtuele NAMPO nuut, opwindend en innoverend wees, en boere, verskaffers en kollegas verbind met baie van hul gunsteling-uitstallers en ‘n magdom aanlyn-inhoud van die bedryf en van regoor die wêreld. Graan SA sal die grootste landbou-handelsvertoning omskep in ‘n gerieflike en veilige interaktiewe aanlyn virtuele ervaring.

Daarbenewens is die NAMPO-virtuele platform beskikbaar met uitgebreide vertoonure van 09h00 tot 19h00, en sluit ‘n Saterdag tot 14:00 in. Besoekers kan via hul voorkeurtoestel inskakel met ‘n internetblaaier, hetsy dit nou ‘n telefoon, tablet of rekenaar is.

“Tydens ‘n pandemie wat na verwagting in September eers ‘n piek sal bereik, kan ons nie verantwoordelik voortgaan met ‘n handelskou wat meer as 20 000 besoekers per dag lok nie. “Ondanks maande lange beplanning, die deurgaanse oorweging van die toestand van die pandemie, en ‘n aanvanklike verlenging van die oorspronklike NAMPO Oesdagdatum, is die kansellering van die Oesdag die enigste logiese aksie,” het Jannie de Villiers, uitvoerende hoof van Graan SA, gesê.

NAMPO Oesdag sal sy digitale teenwoordigheid opknap met ‘n virtuele byeenkoms wat die meeste van wat die besoekers tydens die fisiese Oesdag sou beleef het, bevat. Uitstallers wat ook positief op die virtuele aanbieding reageer het, sal al hul produkte op die virtuele NAMPO-platform kan vertoon en hul nuutste innovasies ten toon stel, terwyl besoekers kan aanmeld vir een-tot-een-konsultasies en deur die nuutste tegniese aanbiedings en produkdemonstrasies kan delf.

Boonop het die platform-variasie Graan SA die geleentheid gebied om ‘n virtuele NAMPO Oesdag-ervaring verder as hierdie jaar te laat strek. Die virtuele aanbieding sal nooit die persoonlike ervaring van besoekers en uitstallers op NAMPO Park kan vervang nie, maar sal aan toekomstige uitstallers die geleentheid bied om hul fisieke teenwoordigheid by NAMPO aan te vul met ‘n virtuele duplikaat van hul standplaas, sodoende ‘n breër gehoor in 2021 en daarna te kan bereik.

Die 2020 Oesdag het gestalte gekry om nog ‘n merkwaardige gebeurtenis te wees, en Graan SA is diep teleurgesteld dat graanprodusente, boere, landbouleiers, belanghebbendes en die breë publiek nie vanjaar NAMPO persoonlik kan bywoon nie. Hierdie besluit is nie ligtelik geneem nie en is ‘n kumulasie van langdurige interne besprekings, sowel as gewaardeerde insette van ons uitstallers en belanghebbendes.

“Die koronavirus-pandemie het elke uithoek van die wêreld aangeraak, en hoewel dit hartseer is dat die 2020 NAMPO Oesdag nie gaan plaasvind nie, is Graan SA se belangrikste verantwoordelikheid om seker te maak dat boere, uitstallers, belanghebbendes en personeel veilig bly”, het Toit Wessels, assistentbestuurder vir NAMPO gesê. “Daar is ook op die stadium geen aanduiding van wanneer beperkings opgehef kan word of wanneer dit veilig gaan wees om rondom skares mense te vergader nie”.

“Die visie van NAMPO was nog altyd om ‘n platform vir sakeondernemings te skep waar produsente nuwe tegnologie kan sien en toegang daartoe kry. ‘n Virtuele platform kan steeds hierdie geleentheid bied om te verseker dat die visie steeds in die gemak van u eie omgewing nagestreef kan word, ” het dr Dirk Strydom, Graan SA se bestuurder vir graanekonomie en -bemarking, afgesluit. Alhoewel ons nie kan wag om weer met die agri-sektor in persoon te kan netwerk nie, word ons op nuwe maniere verbind en neem ons die kans om duisende NAMPO-entoesiaste te bereik.

Ander NAMPO-geleenthede

Graan SA is in gesprek met sy vennote van NAMPO Kaap en NAMPO Alfa Lewendehawe, Jag en Buitelewe. Albei die skoue kan nie plaasvind soos oorspronklik geadverteer nie. Die uitslag van hierdie besprekings sal op 24 Julie 2020 gekommunikeer word. Indien regeringsregulasies met betrekking tot die Covid-19-pandemie dit toelaat en die uitstel van hierdie twee gebeure moontlik is, sal die datums van die skoue oorweeg word vanaf 24-26 September 2020 vir NAMPO Kaap en 29-31 Oktober 2020 vir NAMPO Alfa Lewendehawe, Jag en Buitelewe.

Bron: Graan SA