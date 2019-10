Beskerm jou kudde met FarmRanger

This post is also available in: English

Wil jy dag en nag weet hoe dit met jou vee gesteld is? Dan is FarmRanger net die ding vir jou. FarmRanger is ’n produk van ETSE Electronics (Pty) Ltd en verskaf al sedert 1999 maniere om op die spoor van jou kudde te bly. Hulle spog met meer as 1 500 kliёnte in Suid–Afrika en Namibiё en selfs ’n paar in Australiё.

Phillip Lötter was by NAMPO Kaap om meer te vertel oor hierdie produk. “Een of meer diere in ’n trop kry ’n halsband om die nek waarmee die boer sy trop se bewegings dophou deur die toepassing op sy slimfoon,” verduidelik Phillip.

Sodra die diere onnatuurlik begin beweeg, word daar ’n alarm met die trop se GPS-posissie na die boer se slimfoon gestuur. Wanneer die halsband se battery pap word, of wanneer die halsband verwyder word, word daar ook ’n alarm na die boer se foon gestuur sodat hy kan sien waar sy diere is. Die herlaaibare batterye bevat genoeg krag om die halsbande vir ’n tydperk van twaalf weke aaneen te laat werk, dus hoef die battery slegs elke drie maande herlaai te word.

Die halsband wat om die dier se nek vasgemaak word en die trop se ligging vir die boer stuur.

FarmRanger werk landswyd op enige plaas waar daar selfoonsein is. Die halsbande het ’n waarborg van 12 maande. Dit word nie maklik beskadig nie, want robuustheid en ’n lang lewe was die eerste prioriteit toe die nuwe reeks ontwerp is. Die jongste model is in 2015 ontwerp en het GPS funksionaliteit; die heel eerste halsband word egter vandag nog gebruik.

FarmRanger help nie net om veediefstal te bekamp nie, maar laat weet ook wanneer daar roofdiere soos jakkalse en rooikatte by die trop is. Buiten die noodalarmfunksie stuur die halsband ook gereeld boodskappe om die boer te laat weet waar die diere wei.

Boonop is dit ’n uiters ekonomiese manier om jou trop te beveilig. “As jy slegs twee skape per jaar met hierdie stelsel kan red, het die stelsel vir homself betaal,” sê Phillip.

FarmRanger help daagliks om meer as 1 500 boere se vee veilig te hou.

Die halsbande kan aan skape, beeste en bokke gebruik word.

Vir meer inligting, praat met die FarmRanger-span by 028-212-3346 of stuur ’n e-pos aan info@farmranger.co.za. Gaan besoek ook die webwerf by www.farmrangersa.com.