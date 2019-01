Besigheidsopinies van boere en landbou-organisasies is verwant

This post is also available in: English

Markstudies en Statistiese Analise (MSSA) het as deel van hulle jaarlikse Kommersiële Boerdery Studie 2018 sy jaarlikse sakeomstandighede-indeks van boere vrygestel in Januarie 2019. Die bostaande grafiek toon die interpretasie van boere wat aan die studie deelgeneem het die afgelope 4 jaar, oor hulle besigheidsomstandighede.

Ingesluit is AgBiz/IDC se Besigheidsvertoue Index tot en met die tweede kwartaal 2018, met kwartaallikse syfers geannualiseer. Dit is die vierde jaar dat MSSA die inligting van verskillende boere versamel het as deel van die jaarlikse Kommersiële Boerstudie. Ongeveer 500 boere het elke jaar aan die opnames deelgeneem, met behulp van verteenwoordigende steekproewe.

Boere se standpunte is gebaseer op die afgelope seisoen, terwyl die verteenwoordigers van Landboubesighede se evaluering op ‘n kwartaallikse basis gegrond is, aangesien hulle die landboubesigheid gedurende die kwartaal evalueer. Die Besigheidsvertroue (AgBiz) van die 3de en 4de kwartaal van 2018 was egter minder as 50%. Meer boere verwag goeie omstandighede (6 uit 10 boere) vir die 2018/19 seisoen, soos gemeet aan MSSA Besigheidomstandighede-indeks.

Verdere ontleding van MSSA se Besigheidsomstandighede Indeks, toon beduidende geografiese streekverskille vir elke provinsie. Die Vrystaat, Gauteng en Oos-Kaap het die hoogste persentasie aangeteken in vergelyking met Mpumalanga en die Wes-Kaap met die laagste persentasies vir die 2017/18-seisoen. Alle provinsies is meer positief vir die 2018/19-seisoen.

Die navorsing het ook gerapporteer oor die bedryfsomstandighede van die hoofboerderybedrywe en het berig dat veeboerdery Bees, veeboerdery Skaap/bok, Wol/ Sybokhaar en Pluimveebedryf beter omstandighede in die 2017/18-seisoen getoon het. Wild/ Toerisme en Wingerde het egter die slegste sakeomstandighede vir 2017/18-ervaar. Die meeste hoofboerderybedrywe het hoër verwagtinge vir die 2018/19-seisoen, behalwe Melkboerderye en Wild/Toerisme.

Vir meer inligting kontak Schalk van Vuuren by 012-346-0718/083-252-9178 of mssa2@mssa-research.co.za

Bron: Markstudies en Statistiese Analise