Berg produkte veilig met ReMaCon se plan

Stewige, veilige bergplek vir produkte is iets wat elke boer en elke plaas nodig het, maar permanente skure kos hope geld en soos hulle staan, staan hulle – hulle is nie aanpasbaar by die wisselende behoeftes van elke seisoen nie.

Gelukkig het ReMaCon die antwoord: Yfel, stewige, netjiese boublokke van beton wat jy kan uitpak of verskuif soos jy wil om elke seisoen jou behoeftes presies te pas. Nooit weer hoef jy jou aan bande te laat lê met ՚n per­manente skuur wat geen voorsiening maak vir toekomstige ontwikkeling of verwikkelinge nie.

Die Yfel is ontwerp deur ՚n ingenieur wat die boer se behoefte aan stewige, verskuifbare betonstrukture verstaan.

Die vaste skuur of silo wat jy vandag bou is dalk net te min vir volgende jaar se oes, of te veel vir die jaar daarna s՚n. Yfel se aanpasbaarheid by die be­hoefte los hierdie probleem op.

Of dalk besluit jy om volgende jaar meer kuilvoer te maak en dan wil jy die ruimte in twee verdeel. Die verander­like behoeftes van jou boerdery is tal­ryk, maar Yfels pas telkens daarby aan.

Dit is presies waarom Yfels vir elke boer ՚n bate is. Dit kan na verskillende liggings geskuif word, herrangskik word – net soos dit die boer pas!

“Of dit nou ՚n koöperasie of ՚n boer wat die produk gebruik, die toepassings is eindeloos! Yfel-blokke kan gebruik word om kunsmis te skei, as skuiling vir diere, om opbergbunkers vir saad soos mielies te skep, of selfs om berging te bied vir kuilvoer,” verduidelik Silvio Ferraris, besturende direkteur van ReMaCon. “Ons bied ook ՚n weergawe met ՚n geboë bokant wat as ՚n stofonderdrukker en ՚n oorklim-afweermiddel dien.”

Die kostevoordeel is duidelik: minder arbeid word oor ՚n korter tydperk benodig om Yfels op te rig teenoor die konvensionele bou van skure of mure. Die voorbereiding om die Yfels te plaas is minimaal: grondwerk wat aanbev­eel word is om die gras en bogrond van die plek waar die bunker sal wees te verwyder. Die grond moet dan gekompak-teer word. Dit verseker dat die Yfels veilig en stewig staan en nie beweeg nadat hulle geplaas is nie — hulle is swaar en om ՚n blok te verskuif is harde werk – maar dit verseker ook dat dit nie ongenooid omval sodat die inhoud na buite stort nie. Vir die hoeke bied ReMaCon ՚n oplossing met 90° en 130° hoekblokke.

“Dit is swaar, dit is sterk, dit brand nie, en niemand sal hulle steel nie,” voeg Silvio by. Die Yfels is beskikbaar in verskil­lende hoogtes, asook met of sonder die oorleunkop.

ReMwall

“Ons ander produk wat ook gewild is, is die ReMwall. Hierdie produk is alleenstaande, T-vormige blokke. Dit is ontwerp om as ՚n sekerheidsoplossing te dien. Net soos die Yfel is die ReMwall in verskillende hoogtes beskikbaar.

“Die beton wat gebruik word maak die produkte besonder sterk en brand­bestand. Die sterkte van die ReMaCon-

produkte is 50 megapascal (MPa), wat beteken dat dit die druksterkte van die beton van hoë gehalte is.”

ReMaCon help hulle kliënte om die aantal modules wat hulle benodig, te bereken. “՚n Boer kan vir ons sê wat­ter grootte bergplek hy benodig, en ons sal bereken presies hoeveel Yfels daarvoor nodig is. Dieselfde geld vir die ReMwall.”

Dit is duurder as gewone bakstene, maar die muur wat dit skep is veel sterker en veiliger. Verdere voordele is dat dit bo-op geëlektrifiseer kan word, kameras kan bygevoeg word en die kabels van ligte kan netjies binne-in die muur versteek word.

Sowel die Yfels as ReMwall word vervaardig met gate in die basis waar­deur die eenhede vasgepen kan word. Op grond kan gewone ysterpenne gebruik word, maar kliënte wat dit op ՚n betonfondasie wil anker gebruik chemiese ankers. “Jy hoef net ՚n hamer te gebruik om die pen in te slaan, maar op sement moet jy natuurlik boor,” ver­duidelik Silvio.

“Die chemiese ankers is ՚n epoksie wat die beton en die sement aan mekaar bind. Wanneer jy dit wil skuif, dan sny jy die bout met ՚n hoek­slyper af.”

Watertrôe

՚n Nuwe produk wat ReMaCon tans ontwikkel, is waterkrippe. Dit vul hulle bestaande reeks bees- en skaapkrippe perfek aan. “Die enigste werklike ver­skil tussen die twee soorte krippe is die hoogte, aangesien skape laer as beeste is. Net soos ons reeks voerbakke, het die waterbakke ՚n gladde oppervlak binne sonder enige hoeke waar voer of stof kan vassit en bakterieë kan groei,” sê hy. Die waterbak het ՚n uitlaat sodat dit maklik en deeglik skoongemaak kan word, en ՚n bedekking om die inlaat teen vernielsugtige diere te beskerm.

“Daar is ՚n groter volume water in die watertrog,” sê Silvio. Hierdie produk behoort binnekort beskikbaar te wees.

Ander produkte wat ReMaCon vir boere vervaardig is batterykluise van beton wat ook pompe kan beskerm, en blokke vir erosiebeheer.

“Indien kliënte ons nader om ander produkte te vervaardig, doen ons dit ook,” sê Silvio. “Vir een van ons kliënte moes ons ՚n basis vir die Yfels skep. Die basisblad is dan in die grond ver­sink en die Yfels was daar bo-op met chemiese ankers vasgebout. Dit het hulle Yfels impakbestand gemaak.

“Ons lewer af en ons trok het ՚n hy­ser op, maar meeste boere reël om dit self te kom haal,” sluit hy af.

Vir meer inligting oor ReMaCon se produkte, kontak vir Christopher Cosgrove by 082-880-0184, stuur ՚n e-pos na christopher@remacon.co.za, of besoek hulle webtuiste by www.remacon.co.za.