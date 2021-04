Benut jou trekkerkrag: Werk 9,5 m wyd met LEMKEN se nuwe Rubin 12

This post is also available in: English

Boere koop groter, sterker en slimmer trekkers om vinniger, wyer en beter te werk, maar om dit reg te kry het hulle werktuie nodig wat die werk vinniger, wyer en beter kan doen.

Trekkers en werktuie moet bymekaar pas soos koffie en beskuit. Dit help niks jy loop met 400 kW trekkrag onder die kap en die jongste tegnologie op die mark … en enigste werktuig wat fris genoeg is om dit te benut is ՚n vorige geslag werktuig nie.

“Die ander skottelêe wat jy saam met groot trekkers soos hierdie 9560R kan laat werk, is tandemmasjiene,” vertel Karel Munnik van LEMKEN SA, op ՚n demonstrasiedag by Middelburg op die Hoëveld.

Skottelêe wat hoofsaaklik gebou word vir die groot kW trekkers is tandemeenhede. Hierdie eenhede se dieptebeheer en vervoerwiele is tussen die skottels geplaas. Dit is baie nadelig aangesien die slytasie op die bewegende dele baie hoog is as gevolg van die stof en grond wat in daardie area beweeg.

Die LEMKEN-kompakte skotteleg wat vir die boere kom flikkers gooi het, is die indrukwekkende, nuwe Rubin 12 wat ՚n allemintige werkswydte van 9,5-meter. LEMKEN se Rubin 12 is geen onbekende gesig op die Hoëveld nie. Die 3 tot 7 meter werktuie is al van 2014 af in die land, maar nou kan boere ook ՚n 8 meter of 9,5-meter wye masjien inspan, wat met die regte trekker groot gronde kan kafdraf.

LEMKEN se nuwe 9,5-meter Rubin 12 is op ՚n plaas naby Middelburg gedemonstreer. Die werktuig vou op tot ՚n breedte van 6 meter. Die wiele word net vir padvervoer en draaie op die wenakker gebruik en trap dus nie die land vas nie. Werkdiepte word met die rollers beheer.

Die werksdiepte van die Rubin 12 kan wissel vanaf 7 cm tot 20 cm (gemeet agter die rollers) teen n werkspoed van 7 km/u tot 13 km/u. Die skottels self is 736 mm groot vir diep snywerk. Die wiele aan die Rubin 12 raak glad nie in die lande aan die grond nie; hulle word net gebruik om te draai en vir padvervoer. Die rollers bepaal die diepte van die eenheid agter, en op die trekstang is daar ook ‘n hidrouliese verstelling om die voorkant se hoogte te verstel.

Karel sê: “Die ander probleem van die ouer geslag skottelêe is dat daar nie behoorlike vermenging van die reste in die bolaag plaasvind soos met die Rubin 12 nie. Die voorste stel skottels sny die grond en materiaal, waarna dit opgegooi word teen ‘n stel harkies. In die proses word die grond en materiaal vermeng voor dit deur die volgende stel skottels weer gesny en vermeng word. Die rollers verseker laastens ‘n ferm saadbed.”

In so saadbed kan die planter ՚n ware V insny sodat elke pit presies geplaas kan word vir gelyke opkoms en beter opbrengs. Die plasing van die gesnyde reste in die bogrond beteken meer humus wat vinniger afbreek en die grond voed, asook die struktuur van die grond verbeter.

Die skottels se aanhegting is 16 grade op die voorste stel en 14 grade op die agterste stel in die rigting van beweging. Die invalshoek van beide stelle skottels is 20 grade. Dit is nodig om baie materiaal doeltreffend te sny en in die grond te vermeng. Nog ՚n groot verskil wat LEMKEN se tegnologie bied, is dat die skottels hulle dwars invalshoek van 20 grade

bly handhaaf, al slyt die skottels. By die ouer geslag êe (kontra en tandem) word die 20 grade invalshoek verkry deur die skottels meer kegelvormig te maak, soos ՚n papbak. Wanneer so ՚n skottel slyt, word die invalshoek saam met die skottel platter.

LEMKEN-skottels se laers is onderhoudsvry en behoorlik geseël. Daar is meer as 2 600 skottels wat op plase in Suid-Afrika loop, en slegs 40 laers word gemiddeld per jaar uit die plaaslike onderdelemagasyn verkoop.

“Kompakte skottelêe (compact disc harrows ) is hier om te bly,” sê Karel. “Daar is net geen vergelyking met betrekking tot die werkspoed en doeltreffendheid van die saadbedvoorbereiding nie.”

Die 8 en 9,5-meter Rubin 12’s het elk ՚n vaste balk in die middel met vouvlerke aan die kante. Die 8 m vou op tot 5,5 m en die 9 m tot 6 m. Aangesien die werktuie nie aan die padvervoervereistes van Europa voldoen nie (beperk tot 3 m wydte) word hulle net in Kanada, Amerika, Rusland en Suid- Afrika verkoop.

Soos al LEMKEN se ander toerusting wat in Suid-Afrika beskikbaar is, word die werktuie volledig tegnies ondersteun deur die ervare LEMKEN-span. Vir meer inligting oor die groot voordele wat LEMKEN se werktuie vir jou plaas inhou, kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of k.munnik@lemken.com; of Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.