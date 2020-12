Benut en benat jou plaas van hoek tot kant met ‘n Reinke-besproeiingstelsel

This post is also available in: English

՚n Boer moet elke stukkie grond tot sy beskikking behoorlik benut. Dit is nie in ՚n boer se aard om te mors nie, veral nie met iets so kosbaar soos krag, water of grond nie. Reinke is dit met die boere eens en daarom probeer hulle altyd om die boer te help om doeltreffend en kostedoeltreffend te besproei.

Reinke is die wêreld se grootste besproeiingsmaatskappy in private besit. Dié Amerikaanse maatskappy is al ՚n hele paar jaar aan die uitbrei na Afrika. In Augustus 2017 het die eerste voorraad by die nuwe pakhuis in Durban aangekom. Hierdie pakhuis word gebruik om voorraad te berg vir Reinke se kliёnte in Afrika.

Wikus van Niekerk van Alwee Boerdery naby Potchefstroom plant saadmielies, droëbone, koring en voersorgum onder besproeiing. Soos baie ander boere, het Wikus met uitvalhoeke tussen sy bestaande spilpunte gesukkel. Die uitvalhoeke was net groot genoeg dat hy drie 18-hektaar Reinke spilpunte daar kon inpas. “Ek het waterregte op daardie grond en moes dit daarom beter benut,” sê Wikus.

Wikus het vele besproeiingstelsels oorweeg voordat hy besluit het om Reinke-spilpunte te koop. Die prys was die deurslaggewende faktor. “Ek het gekyk na koste in rand per hektaar en daar was Reinke die heel beste,” vertel Wikus. Met Reinke se diens kon Wikus geen fout vind nie.

“Ek het in Oktober 2019 die drie spilpunte vanaf die pakhuis in Durban bestel en binne ՚n week was al drie opgerig. Die ratkaste en struktuur kom ook met ՚n goeie waarborg, en ek het nog nie ՚n dag se probleme met een van hierdie spilpunte gehad nie,” sê Wikus.

՚n Spilpunt werk nie sonder doeltreffende water- en kragtoevoer nie. Daar moet slote gegrawe en moederlyne aangelê word vanaf die pomp na die toring. Dieselfde geld vir kragkabels. Reinke se span is betrokke by die hele proses, van die beplanning en ontwerp tot by die oprigting en naverkopediens. Dit stel Reinke in staat om vir elke boer ՚n stelsel te ontwerp wat presies aan sy unieke behoeftes voldoen.

Reinke-spilpunte word geken aan hulle stewige struktuur wat van ligte, maar sterk materiaal vervaardig word. “Dit is een van die redes waarom dit nie moeilik is om Reinke se spilpunte op te rig nie. Hulle is ligter as die ander, maar net so stewig,” vertel Wikus.

Wikus van Niekerk het aan die einde van 2019 drie 18-hektaar Reinkespilpunte aangeskaf om die uitvalshoeke op sy plaas te besproei.

Nog ՚n groot voordeel van Reinkespilpunte is dat die oorhang op die punt nie met kabels vasgehou word nie, maar met stewige staalstutte ondersteun word. Die gevolg is dat die oorhang baie stewiger is. Reinke se oorhang beweeg dus minder wanneer water daardeur gepomp word, wat spanning op die struktuur verminder. Die torings word ook so ontwerp dat meeste van die spanning wat normaalweg deur die pyplyn gedra sou word nou deur die torings gedra word. Dit verleng die spilpunt se leeftyd en verminder versieningswerk aan die onderdele.

Wikus het die mees basiese beheerkaste vir die drie Reinke spilpunte op sy plaas gekies, maar selfs hierdie beheerkaste maak die boer se werk minder. “Die spilpunte skakel vanself aan wanneer die waterdruk die regte vlak bereik, en skakel dan ook weer self af wanneer die druk daal,” verduidelik Wikus.

Dit verseker dat daar nooit met water of krag gemors word nie. Dit bespaar ook tyd aangesien Wikus net die pomp hoef aan te skakel, waarna die spilpunt outomaties sal begin loop en besproei.

Wikus se spilpunte is nog onder waarborg, nie dat nodig was om daarvan gebruik te maak nie. “Alles het goed verloop die afgelope seisoen,” sê Wikus.

“Ek glo daarin om die spuitpakkette dop te hou en te sorg dat die ratkaste vol skoon olie is voor die begin van elke seisoen. Op die manier weet jy niks kan skeefloop nie.”

Reinke sorg dat die boer sy grond, en sy geld, so goed as moontlik benut deur ՚n besproeiingstelsel te ontwerp wat spesiaal by daardie plaas pas.

Vir enige navrae kan Patrick Ellis, direkteur van Reinke Suid-Afrika, gekontak word by +27(0)31-350-4525 of stuur ՚n e-pos aan patrickellis@reinke.com.