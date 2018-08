Bentley Bentayga: Weelde wiele vir ‘n grondbaron

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive



‘n Bentley vir die plaas? As jy dalk gewonder het, nee dis nie ‘n trekker nie. Terwyl Porsche en Lamborghini desjare weliswaar trekkers gebou het, word hierdie ikoniese Britse naam met ultra luukse, uiters kragtige, baie vinnige en peperduur motors verbind. Nie juis iets waarmee ‘n regdenkende boer sommer gou sy stoet sal gaan besigtig of ‘n perde sleepwa agteraan vashaak nie.

Bid jou aan, ‘n Bentley in die veld wat gemaklik ‘n 4×4 roete deurdraf is omtrent so onwaarskynlik soos ‘n politikus wat sy verkiesingsbeloftes gestand doen. Tog is hierdie nie ‘n fopnuus storie op sosiale media nie. Die Britse vervaardiger wat deesdae in die Volkswagen stal staan saam met ander respektabele name soos Porsche, Lamborghini en Audi, het vroeër vanjaar sy Bentayga Sportsnuts W12 bekend gestel en dit onlangs opgevolg met ‘n diesel weergawe.

As ons dan eerlik daaroor moet wees, sal ons toegee die Bentayga is nie die fraaiste blom in die tuin nie en sal derhalwe nie die prys wen vir die mooiste Sportsnuts nie, maar behoort ten minste op die podium te staan vir indrukwekkendheid. Terwyl die W12 Petrol engine model jou so rondom R4- miljoen uit die sak sal jaag, is dit die V8 diesel waaroor ons hier graag meer wil vertel.

Met ‘n pryskaartjie van R2,950-miljoen is die dieselmodel ‘n redelike winskoop vergeleke met die miljoenrand ekstra wat vir die W12 vereis word. Weliswaar is dit die intreebasis model wat vir neffens onder die R3-miljoen verkoop. Bestel jy die Bentayga Diesel met net ‘n paar van die lang lys opsionele ekstras beskikbaar, skiet die prys sommer maklik die hoogte in met ‘n paar honderd duisend rand.

Verder het Bentley seker gemaak die Bentayga Diesel is steeds uitsonderlik luuks en eksklusief met asemrowende kenmerke en afwerking. Die leerbekleedsel word byvoorbeeld spesiaal uitgesoek om aan die hoogste standaarde te voldoen. Glo dit of te nie, maar die bekleedsel word steeds met die hand gestik. Ja jy lees reg, met die hand gestik, want die masjien kan glo nie so perfek eweredig met naald en gare werk soos Jóhnny met sy geoefende oog en ervare hand nie! Die stuurwiel neem byvoorbeeld nege ure om met leer oor te trek!

Daarna gaan skep Jóhnny asem met tee en ‘n komkommerbroodjie, waarna hy die een voorste sitplek nader trek om ‘n geduldige 27 ure later die volmaakte stikwerk te betrag van ‘n stuk sagte leer wat nagenoeg dieselfde kos as ‘n gemiddelde maandelikse salaris! En so gaan dit uur na uur en dag na dag. Niks anders as perfeksie is goed genoeg vir ‘n Bentayga nie en die vakmanne wat elke stukkie houtinleg perfek pas, elke skakelaar en instrument sekuur monteer om dit soos n kunswerk te laat vertoon, doen dit met toewyding en ‘n strewe na volmaaktheid. But why? Because it’s a Bentley my dear! Terloops, die fokus op volmaaktheid is so op die fynere detail ingestel dat die houtpanele spesiaal uitgesoek word sodat die grein in die hout van die panele wat links in die voorpaneel gebruik word, ‘n spieëlbeeld is van dit wat op die regterkant gemonteer word!

Nou eers genoeg van die leefstyl en opulensie wat die Bentayga bied. Kom ons loer ook na die tegniese aspekte wat die Bentayga Diesel laat uitstaan. Onthou die Bentley naam is histories en tradisioneel beroemd vir spoed en krag. Met ‘n roemryke rengeskiedenis wat oor meer as ‘n eeu strek is die trofeekaste volgepak met silwerware wat spreek van glorie op die wȇreld se renbane.

So hoekom nou ‘n diesel? In ‘n Bentley van alle voertuie? Omtrent so geloofwaardig soos dat Usain Bolt voortaan in gewigstoot gaan meeding! Maar dan is die witjasse by Bentley se aanleg in Crewe, Engeland nie verniet meesters van hulle vakgebied nie. Om die befaamde Bentley krag en verrigting ook in die Bentayga te kon kry, het die manne in Crewe ‘n vierliter V8 diesel enjin met twee turboaanjaers voor in die neus vasgebout. Omdat dit nie heeltemal aan hulle verwagting voldoen het nie is die twee turbo’s verder gekomplimenteer met ‘n 48V-stelsel wat die eerste turbo teen lae enjinsnelhede aanhelp om die tipiese turbotraagheid wat dieselsenjins kenmerk, teen te werk.

Die resultaat is dat die Bentayga se V8 diesel enjin 325kW se piekverrigting lewer met ‘n massiewe 900Nm wringkrag. Dit verseker dat die Bentayga met sy byna-3-ton-lyf van 0-100 km versnel in ‘n verstommende 4,8 sekondes. Dit laat vele hedendaagse verrigtingmotors net dieseldampe ruik van robot tot robot! Hou jy die versneller platgetrap raak die Bentayga Diesel eers uitasem by 270 kpu!

Die Bentayga is ‘n fees van weelde en rygerief. Tydens die bekendstelling was die Kaap vasgevang in erge stormweer en ysige koue met sneeu wat selfs sekere bergpasse onbegaanbaar gelaat het. Ons het toe juis die bergpasse, reёn en sneeu gaan opsoek en die Bentayga het nie teleurgestel nie. Natuurlik is die rit sag, gerieflik en statig, maar dit is veral die soomlose oorskakeling van die 8-spoed outomatiese ratkas, die seepgladde onverkwiklike versnelling van stilstaan tot nekbreekspoed en die kokon van weelde wat die insittendes omvou, wat in die geheue vasgeëts is. Hantering, greep en balans deur die skerp nat draaie van Franschhoek Pas het die Bentayga se paddinamika veel meer soos ‘n naelloper as ‘n veldatleet laat vertoon, terwyl uitsonderlike remvermoë die bykans 3 ton verstommend vinnig tot stilstand kon bring. Dit alles met ‘n amptelike gemiddelde brandstofvebruik van 8l/100 km, of selfs minder as jy vir James die chauffeur die rywerk laat doen.

Terug op die plaas en overgesetsynde dan, is die prys van die Bentley Bentayga Diesel nie eintlik so buitensporig nie. Nie as jy dit vergelyk met die nuutste prys van landboumasjienerie nie. Dit is ook slegs lank nie meer net die megaboere wat astronomiese bedrae geld op rygoed spandeer nie. Tydens die NAMPO Landbouskou van so ‘n jaar of twee gelede was ‘n reuse trekker bekend gestel wat in die omgewing van R12-miljoen gekos het. Na bewering is 8 van die bielies tydens die skou verkoop! Met die Bentayga Diesel kan jy ten minste dorp en kerk toe ook ry. Heelwat vinniger en in veel meer weelde bygesê! En met ‘n sawwe lyf oor ‘n sinkplaat grondpad gly.