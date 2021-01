Belowender bakkie-oes vir SA in 2021

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Met Covid 19 en sy variante moes omtrent die hele wêreld briek aandraai met bedrywighede. Ook die wêreldwye motorbedryf voel die tentakels van die pes aan omtrent elke front.

Suid-Afrika is redelik bakkie-mal en is na alle waarskynlikheid die grootste bakkiemark ter wêreld. Dit wil blyk dat daar in 2021 beplan word om ‘n aantal nuwe bakkies, selfs van vervaardigers wie nie tans plaaslik bakkies verkoop nie, bekend te stel asook ‘n paar bestaande modelle wat slegs ‘n mooimaakkuur ondergaan het.

Slegte nuus vir Isuzu aanhangers is dat die lankverwagte nuwe D-Max met 140kW en 450Nm wat reeds geruime tyd in ander lande beskikbaar is, NIE in 2021 hier gaan land nie, maar eers in 2022.

Hier volg ‘n egter paar modelle waavan ons weet.

Opgegradeerde Ford Ranger

Terwyl Ford SA se mediakantoor nie bereid is om sy planne vir 2021 bekend te maak nie, word daar allerweë verwag dat die gewilde Ranger ‘n vars voorkoms en dalk nuwe tegnologie gaan ontvang, alvorens produksie van die Ranger reeks in die Silverton aanleg buite Pretoria einde 2021, begin 2022 in aanvang gaan neem.

Daar word gespekuleer dat die Australiese gebore Wildtrak X-model, waarvan foto’s internasionaal motorblaaie gehaal het (sien foto bygaande,) dalk net so plaaslik teen die middel of in die derde kwartaal van 2021 bekend gestel gaan word om die Ranger Thunder as vlagskip in die reeks te onttroon. Die voertuig het heelwat visuele veranderinge en is ook volgens inligting beskikbaar, behoorlik opgegradeer wat toerusting betref..

Opgedateerde Nissan Navara

Nissan SA het so ‘n jaar of wat gelede aangekondig dat hulle R3-miljard gaan spandeer om hul aanleg by Rosslyn, buite Pretoria op te gradeer ten einde die opgekikkerde Navara dubbelkajuit vanaf vanjaar daar te vervaardig.

Daar word verwag dat die plaaslik vervaardigde model ondermeer ‘n vars voorkoms en toerusting buitelangs sowel as in die kajuit gaan ontvang, alvorens die nuwe model wat vir 2022 beplan word, die lig sal sien. Verder kan veerstelselverbeterings sowel as ‘n opgegradering vir die 2,3 liter dieselenjin met twee turboaanjaers verwag word. Blykbaar bly die kraglewering op 140kW en 450Nm, maar ‘n heel nuwe 6-spoed handratkas kom, wat volgens inligting gladder oorskakelings en minder vibrasies bied. Die bestaande 7-gang outokas is volgens bronne ook verfyn vir vinniger oorskakelings.

Nuwe Peugeot Landtrek

Terwyl Renault SA bevestig het dat die Navara gebasseerde Renault Alaskan nie in die voorsienbare toekoms na Suid-Afrika sal kom nie, het die ander Franse vervaardiger Peugeot, wie ‘n lang en roemryke nalatenskap van bakkies in Afrika en ook Suid-Afrika het, bevestig dat hulle bakkie, bekend as die Landtrek, wat ook ‘n dubbelkajuitmodel in die reeks sal insluit, wel hierheen op pad is en in die vierde kwartaal van 2021 plaaslik bekendgestel behoort te word.

Daar word bespiegel dat die Landtrek in drie modelweergawes beskikbaar gaan kom, wat onderstel/kajuit (Chassis cab) en enkelkajuit werkesel modelle gaan insluit. Wat wel verras, is dat Peugeot besluit het om ook die hoogs kompeterende leefstylsegment met ‘n luukse dubbelkajuit te betree. Blykbaar kan kopers kies tussen 4×2 of 4×4 weergawes met ‘n keuse in sekere modelle tussen diesel en petrolenjins wat ondermeer ‘n 2,4 liter turbo petrolenjin (157kW/320Nm) en ‘n 1,9 liter turbodiesel (112kW/350Nm) insluit. Kopers sal ook die keuse hê tussen 6-spoed handrat of 6-gang outomatiese ratkaste.

Nuwe Mazda BT-50

Mazda het in 2020 sy nuwe BT-50 internasionaal bekendgestel. Nadat die huwelik met Ford so ‘n paar jaar gelede op die rotse geëindig het, het Mazda in 2020 aangekondig dat die nuwe BT-50 dubbelkajuit bakkie op Isuzu se nuwe D-Max gebasser word en dat stilering meer in lyn met Mazda se uiters smaakvolle passassiermotors gaan wees.

Die nuwe BT-50 word dan ook aangedryf deur die nuwe D-Max se 3,0liter turbodieselenjin wat 140kW en 450Nm se piekkragte lewer. Voornemende kopers sal kan kies tussen 4×2 en 4×4 (met ‘n agterste ewenaarslot) modelle, asook die keuse van ‘n 6-spoed handrat of 6-gang outomaties ratkas.

Nuwe Renault Oroch

In gesprekke met Renault SA is dit einde laasjaar bevestig dat die Duster gebasseerde Oroch bakkie teen die einde van 2021, maar heel waarskynlik eers vroeg in 2022, plaaslik bekendgestel gaan word, aanvanklik eers net in enkelkajuit weergawes. Dit is egter onbekend wanneer indien wel, die Duster Oroch dubbelkajuit, plaaslik gaan buig. Daar is sprake dat ‘n keuse van 3 enjins wat twee petrolweergawes insluit, in die Oroch gaan diens doen, maar dit is steeds onbevestig of Renault se beproefde 1,5 liter turbodiesel enjin in die enkelkajuitmodelle plaaslik beskikbaar sal wees.

Na verwagting gaan die enkelkajuit modelle met handraste toegerus word terwyl die outomaties aandrywing soortgelyk aan die Duster, vir die 4-trek topmodel diesel beskore is. Duidelikheid hieroor sal waarskynlik nader aan die plaaslike bekendstelling eers bekend word.