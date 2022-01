Beligtingsoplossings vir die landbousektor

This post is also available in: English

BEKA Schréder bied ‘n wye reeks hoë kwaliteit, Suid-Afrikaans ontwerpte en vervaardigde LED ligte, geskik vir die landbousektor.

Sedert 1978 ontwerp en vervaardig BEKA Schréder ligte wat geskik is vir Afrika se strawwe omgewingstoestande. Meer as tien jaar gelede het hulle LED-tegnologie en die voordele daaraan verbonde omhels. BEKA Schréder is die voorste vervaardiger van LED-ligte in Afrika.

Daar is baie gebiede in die landbousektor wat energiedoeltreffende beligting benodig. BEKA Schréder bied oplossings vir sekuriteit, grensbeligting, pakhuis, koelberging en algemene areabeligting.

Oplossings vir sekuriteit en grensbeligting

Dit is ‘n bekende feit dat beligting ‘n afskrikmiddel vir indringers is en dus hoër vlakke van sekuriteit bied. Om beligting op strategiese plekke te plaas is noodsaaklik om veilig te voel.

BEKA Schréder bied verskeie energiedoeltreffende beligtingsoplossings vir hierdie toepassing, wat wissel van sonkragbeligting tot LED-beligtingsoplossings. Aan die solar kant is die BEKA SOLAR, SOLARPOLE en SOLARFLOOD die ideale beligtingsoplossings vir gebiede wat buite die netwerk is. Beligtingsoplossings binne die Eskom netwerk sluit in die ZIYA en LEDLUME XP LED straatligte, en die dekoratiewe KAZELLE lig.

BEKA Schréder het ook talle LED spreiligte om van te kies, soos die OMNIBLAST-E reeks, die OMNISTAR reeks of die LEDFLOOD reeks.

Ons glasveselversterkte poliëster (GRP) pale reeks bied ook ‘n koste-effektiewe alternatief vir staal pale. Die BEKAPOLE is nie-korrosief, onderhoudsvry, liggewig, vandalismebestand en volhoubaar. Met verloop van tyd sal dit hout, beton, staal en aluminium onder soortgelyke klimaatstoestande oorleef.

Beligtingsoplossings vir pakhuise en koelberging

In besige werksomgewings benodig alle werknemers van afleweringsbestuurders tot pakhuislede kwaliteit beligting om veilig en akkuraat te werk om masjinerie te bedryf. Hoe vinniger en makliker dit is om ‘n gevaar te sien, hoe makliker word dit vermy.

Die beligting mag nie glans of flikkering veroorsaak wat hoofpyne en uiteindelik siekgebou-sindroom kan veroorsaak of veroorsaak dat werknemers situasies verkeerd beoordeel en ongelukke kan uitlok nie.

Net so kan tradisionele ligbronne ‘n kleurweergawe-indeks van minder as 50 hê, wat dit moeilik maak vir werkers om kleure en skrif te onderskei. BEKA Schréder se LED ligte spog met ‘n CRI tot 70 of meer, wat ‘n baie meer natuurlike kleur verskaf, soortgelyk aan natuurlike daglig, vir ‘n beter persepsie.

BEKA Schréder se beligtingsoplossings respekteer goeie praktyke en voldoen aan plaaslike en internasionale regulasies om die vereiste beligtingsvlakke te verskaf om die gesondheid en veiligheid van alle werknemers te verseker.

Die LEDBAY en ECOBAY LED fabrieksligte bied die optimale oplossing om hierdie omgewings te verlig. Verder sal die BEKA VAPOURLINE en die LEDNOVA die lig van keuse wees om areas rondom pakhuise te verlig.

Algemene Gebou Beligtingsoplossings

BEKA Schréder bied verskeie beligtingsoplossings vir geboue, wat wissel van buitebeligting tot binne kantoorbeligting.

Vir eksterne geboubeligting bied die BEKABULK, OPTIWAY en LEDNOVA hoëgehalte areabeligting. As ‘n meer dekoratiewe opsie vereis word, dan bied die QVAL of SERIES 300 die perfekte oplossing.

Afsluiting

BEKA Schréder se doelwit is om die regte beligtingsoplossings te verskaf deur die optiese en meganiese ontwerp van ligte te optimaliseer. Deur kontemporêre tegnologieë te gebruik, is hul doelwit om altyd intelligente en volhoubare beligtingsoplossings aan te bied ten einde energieverbruik te verminder, sowel as die algehele koste van eienaarskap.

BEKA Schréder ontwikkel en vervaardig plaaslik energiedoeltreffende LED-beligtingsprodukte, ontwerp en geskik vir plaaslike toestande.

Vir verdere navrae, kontak Pieter Venter by +27 (0)11 238 0023 of p.venter@beka-schreder.co.za