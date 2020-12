Belê in jou plaas se groei met Valley Besproeiing

This post is also available in: English

՚n Spilpunt hou langer as die boer indien dit van hoë gehalte staal vervaardig is, goed ontwerp is, behoorlik onderhou word en betroubaar is. Dit is alles kenmerke wat Valley-spilpunte ons boere bied. ՚n Valley-besproeiingstelsel stel die boer in staat om jaar na jaar ՚n goeie oes te behaal.

Hannes Schutte van Sudami 13 CC-boerdery buite Groblersdal het sy eerste Valley-spilpunt in 1998 aangeskaf. Daarna het hy elke twee jaar ՚n nuwe spilpunt tot sy boerdery bygevoeg en hy is vandag die trotse eienaar van 11 Valley-spilpunte. “Die spilpunt betaal homself binne 2 tot 4 jaar, afhangend van watter gewasse jy plant en hoe groot die spilpunt is,” sê Hannes.

Valley bied die boer die gemoedsrus om sy kontantgewasse te plant sonder om bekommerd te wees oor die risiko van droogte. Dit is nie ՚n goedkoop belegging nie, maar dit is onvermydelik vir die boer wat graag sy boerdery wil uitbrei en sekerheid oor opbrengste wil verhoog.

Die eerste spilpunt wat Hannes gekoop het, werk 22 jaar later steeds elke dag op die plaas. “Valley verskaf ՚n hoë gehalte produk, maar die geheim lê in hoe jy na jou belegging omsien,” sê Hannes.

“Boere gebruik graag hulle spilpunte om kunsmis en ander chemikalieë toe te dien. Met Valley se versinkte pype is dit nie ՚n probleem nie, maar dit bly steeds ՚n goeie praktyk om die stelsel behoorlik te spoel na die kunsmistoediening. Dit is hoe ek na my spilpunte omsien en waarom hulle steeds soos nuwe spilpunte lyk en werk na al die jare,” verduidelik Hannes.

Daar is sekere dele van die spilpunt wat daagliks nagegaan moet word, soos die sproeierkoppe om seker te maak dat daar nie verstoppings is nie. Die bande en wiele moet ook gereeld dopgehou word. “As daar ՚n pap band is wat nie opgemerk word nie, kan dit skade veroorsaak,” waarsku Hannes. Buiten die gewone versieningswerk maak Hannes seker dat al die ratkaste en dryfaste versien word voordat die nuwe seisoen begin. Hy weet dan dat sy spilpunte nie sal staan wanneer hy hulle die nodigste het nie.

Jannes van Niekerk en Jimmy Ludwig,

Loskop Valley Besproeiing, Hannes

Schutte, boer, en Cobus Vermaak en

Francois Griesel van Valley Besproeiing

Suid-Afrika, by Hannes se eerste

Valley-spilpunt wat al vanaf 1998

werk.

Valleyfikasie van ՚n gewone spilpunt

Hannes se 11 spilpunte wissel van 1,7 hektaar tot 90 hektaar in grootte. “Op ՚n ander plaas het ek ՚n ander tipe spilpunt geërf, maar ek het oor die jare al meeste van sy onderdele met Valley s՚n vervang,” sê Hannes.

Hannes en Jimmy Ludwig van Loskop Valley Besproeiing in Groblersdal het nou saamgewerk om die stelsels op Hannes se plaas uit te brei. Oor die jare het Jimmy en Loskop Valley Besproeiing ՚n groot rol in die sukses van Sudami-boerdery gespeel. “Valley bou goeie verhoudings met die boere om seker te maak dat die naverkopediens net so lank soos die spilpunt hou,” sê Jimmy.

Die onderskeie bestuurstelsels wat Hannes gebruik om sy spilpunte te beheer is almal baie maklik om te gebruik. “Die oudste spilpunt op die plaas kon ek twee weke vooruit programmeer – iets wat destyds byna ondenkbaar was,” vertel Hannes.

Francois Griesel verduidelik hoe Valley steeds hulle vinger op die pols hou van die nuutste besproeiingstegnologie: “Die Valley 365™-platform is tydens NAMPO Virtueel 2020 bekend gestel. Dit is ՚n elektroniese platform wat die boer op sy slimfoon, tablet of rekenaar kan laai. “Die boer kry dan toegang tot al die gereedskap wat hy nodig het om grondvog en weerstoestande dop te hou. Hy kan ook hierdie platform gebruik om die spilpunte te verstel en te beheer. Die boer kan dus volle beheer oor sy plaas uitoefen, maak nie saak waar in die wêreld hy homself bevind nie.”

Die oudste spilpunt op Hannes

Schutte se plaas besproei 90 hektaar

al vir 22 jaar lank getrou.

Buiten die slimmigheid van die spilpunte, bou Valley hulle steeds so sterk soos altyd. Die hoë gehalte versinkte staal en ՚n stewige ontwerp plaas Valley in ՚n klas van sy eie.

“Vandat ek in 1998 die eerste Valley op my plaas opgerig het, het daar tot vandag nog nie een spilpunt hier omgeval nie … en hier was al ՚n paar storms wat groot bome ontwortel het,” sê Hannes.

Valley se uitgebreide handelaarsnetwerk strek regoor Suider- en Oos-Afrika met meer as 80 dienssentrums. Kontak Francois Griesel vir meer inligting oor Valley Besproeiing en die Valley 365™-beheerstelsel, by Francois.Griesel@Valmont.com, of +27(0)67-412-9089