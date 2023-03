Bekendstelling van Kovsies Agri

Die boerderygemeenskap kan geen belangriker belegging maak as in die ontwikkeling van sy jeug nie. Die nuwe Kovsies Agri is amptelik op 14 Maart 2023 in Bloemfontein by die Old Students-sportklub bekendgestel.

Kovsies Agri is meer as net ‘n studente-organisasie aan die Universiteit van die Vrystaat, dit is ‘n dinamiese groep studente wat daarop fokus om die gaping tussen die landbouwaardeketting en die boere van môre te oorbrug.

Hulle doel is nie net om studente se kennis te verbreed deur op praktiese ervaring en netwerkgeleenthede te fokus nie, maar ook om ‘n familie omgewing by die Universiteit te skep vir studente met dieselfde belangstellings in die landboubedryf.

Die organisasie se leierskap is dinamies en passievol en bestaan uit studente wat gretig is om ‘n verskil in die landboubedryf en in

die lewens van hul lede te maak. Kovsies Agri sal as platform dien vir studente om te sosialiseer, te netwerk, te leer en geleenthede binne die landbousektor te verken.

“Ons is verheug om Kovsies Agri bekend te stel en studente ‘n unieke geleentheid te bied om praktiese ervaring op te doen en deel te voel van ‘n gemeenskap wat passievol is oor landbou,” het die organisasie se voorsitter, Nicola Wiid, gesê.

“Ons glo dat landbou die ruggraat van ons ekonomie is, en dit is noodsaaklik om studente toe te rus met die vaardighede en kennis om ‘n

positiewe impak in die bedryf te maak.”

Die organisasie is daartoe verbind om innoverend te wees en uitdagings van die toekoms op ‘n mededingende wyse aan te pak, deur praktiese geleenthede soos plaasbesoeke, gaslesings en werkswinkels aan te bied, om studente te betrek en ‘n dieper begrip van die landboubedryf te gee. Kovsies Agri gaan ook reeks sosiale geleenthede aanbied wat studente van alle fakulteite in staat stel om by mekaar te leer, want landbou bestaan uit baie verskillende loopbane.

Met die opening van die Landbougebou op die UV-kampus in 1958 het minister S.P. le Roux gesê: “‘n Volk wat vir sy landbou sorg, sorg vir sy toekoms” en die woorde is in graniet gegraveer om vir ewig by ons te bly. Alhoewel landbou die ruggraat van die Suid-Afrikaanse ekonomie is, aangesien elke mens minstens een keer per dag ‘n bord kos nodig het, het jong geslagte nie die landbou as ‘n loopbaan van keuse beskou nie. Dit was hoofsaaklik omdat landbou beskou is as iets van die “ou skool”, met baie

meer opwindende loopbane wat gewag het.

Gelukkig het hierdie neiging mettertyd verander, en vandag is die landbou weer sexy. Die nuutgestigte Kovsies Agri dra by tot die sexy kant van landbou. Dit is ‘n organisasie onder leiding van jongmense vir jongmense om die volgende generasie boere en landbouers bymekaar te bring wat vir landbou sal sorg en sodoende vir ons toekoms sal sorg. Sê prof Frikkie Mare, akademiese departementshoof van landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Theo de Jager, voorsitter van die familieboerenetwerk Saai, sê dié studente is die boereleiers van môre, die toekomstige uitvoerende hoofde van landboubesighede en die grondslag van die voedselstelsels soos dit mettertyd verander. “Dis hoekom Saai naby hulle moet wees!”

Op die bekendstellingsdag het Kovsies Agri ook hul splinternuwe webwerf en verskillende sosialemediabladsye bekendgestel. Oor die algemeen is Kovsies Agri ‘n lewendige en dinamiese studente-organisasie wat ‘n platform bied vir studente om kontak te maak, te leer en ‘n positiewe impak in die landboubedryf en die breër gemeenskap te maak.

Vir meer inligting oor Kovsies Agri, besoek gerus hul webwerf of sosialemediabladsye.

Saai is die strategiese vennoot van Tuks Landbou en ook in gesprek met studente en landboufakulteite op ander kampusse.

Bron: Kovsies Agri