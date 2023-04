Bekendstelling van GeneSA: Rewolusie in die Suid-Afrikaanse beestelingbedryf deur middel van gevorderde genetiese oplossings

GeneSA, ‘n nuwe rolspeler met revolusionere besigheiddenke en investering in die Suid Afrikaanse veeverbeteringbedryf, kondig met trots sy bekendstelling aan. GeneSA is toegewyd om ultramoderne genetiese oplossings aan plaaslike telers en boere te bied.

Die maatskappy verbind hom daartoe om die veeverbeteringsbedryf te help transformeer deur die aantekening van ekonomies belangrike eienskappe te bevorder en ‘n uitgebreide reeks kwaliteit produkte aan die veebedryf te lewer.

GeneSA se missie is om die Suid-Afrikaanse veeverbeteringsbedryf te bemagtig, deur plaaslik aangepaste en geteelde genetiese materiaal beskikbaar te stel. Dit behels die samewerking tussen alle relevante rolspelers, waar daar word gestreef word om plaaslike sowel as internasionale inligting te benut, vir die uitbreiding en verbetering van die Suid-Afrikaanse genetiese poel en data-basis.

Met beproefde wetenskaplike metodologieë, fokus GeneSA op die sleutelfaktore wat verantwoordelik is vir die suksesvolle genetiese vordering in diereverbetering.

Hierdie faktore sluit in:

Duidelik gedefinieerde teel- en seleksiedoelwitte wat aangepas is vir die omgewing en produksievereistes waarbinne die volgende generasie nageslag moet presteer.

Beraming van genetiese meriete, gebaseer op akkurate Suid-Afrikaans aangetekende diereprestasiedata en genetiese parameters, wat verwerk word deur die mees gepaste metodiek vir die Suid-Afrikaanse veebedryf.

Wel-deurdagte parings wat sorg dat teeldoelwitte vinnig bereik kan word sonder om bottelnekke te veroorsaak wat volgehoue vordering in die wiele sal ry.

Om hierdie doelwitte te bereik, vat GeneSA hande met SA Stamboek en Telersgenootskappe vir die identifikasie van huidige en toekomstige meerderwaardige teelmateriaal. Kragtige hulpmiddels, naamlik SADairyBulls.com, SABeefBulls.com en SASmallstock.com, dra ook grootliks by tot hierdie proses.

GeneSA belê in die uitbreiding van dienste en die opbou van Logix, die Suid-Afrikaanse databasis verantwoordelik vir die aantekening van stamboom en produksie-data. Hierdie data dien as basis vir die Genomies-verykte teelwaardes vir Melkbeeste, Vleisbeeste en Kleinvee.

Deelname aan enige van die Logix-prestasie aantekeninge programme sal aansienlike voordele bied aan boere wat semen deur GeneSA aankoop. Dit beklemtoon GeneSA se toewyding tot die bevordering van die Suid-Afrikaanse vee- en teelbedryf.

Die GeneSA-bestuurspan met meer as 20 jaar se ondervinding in genetika en diereverbetering en is vol vertroue dat hulle innoverende benadering die posisie van Suid-Afrikaans geteelde genetika in plaaslike melk- en vleisbeeskuddes sal verstewig.

Vir meer inligting, kontak gerus vir Schalk Greyling by 082 807 1544 of schalkg@genesa.co.za of besoek ons webwerf by www.genesa.co.za.