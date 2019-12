Bekend, betroubaar, John Deere

This post is also available in: English

Die ryk reuk van nat grond na ’n reënbui en ’n John Deere-trekker en -planter. Dit is die dinge wat ’n Suid-Afrikaanse boer se hart vinniger laat klop.

In die vorige uitgawe het ProAgri geskryf oor die nuutste John Deeretrekker wat die slimste trekker nog is, maar waar het dit alles begin? Hoe het dit gebeur dat hierdie Amerikaanse maatskappy so eie geword het aan ons land se boere?

Vyftig jaar nadat die Model A die sterkste trekker in die mark was, word die John Deere 8640 weer as die kragtigste trekker bekroon, maar hierdie keer met 275 perdekrag

(205 kW).

In 1837 stel John Deere die eerste ploeg bekend wat die taai grond van die Amerikaanse middeweste kan bewerk sonder dat die modder daaraan saampak. Vier jaar later produseer hy jaarliks 100 van hierdie ploëe. Maar binnekort is mnr John Deere in die moeilikheid: Die mark vereis ’n trekker wat hierdie soort ploeg vinnniger as ’n perd of ’n span osse kan trek.

Die naam, John Deere, sou dan ook vir die eerste keer in Suid-Afrika verskyn in 1878 nadat twee van hierdie ploeë op ’n openbare veiling in die Oos-Kaap verkoop is. Die geskiedenis vertel dat ’n skip naby Bathurst gestrand was en dat daar twee van hierdie werktuie onder die herwinbare vrag van die skip was.

Die beskeie oorsprong van een van die

grootste landboumaatskappye ter wêreld

is die ploeg wat die ystersmid, John

Deere, in 1837 ontwerp en vervaardig

het.

In Maart 1912 besluit die direksie van John Deere om hulle eerste trekker te ontwikkel. Die volgende vyf jaar werk hulle aan die projek en kom uiteindelik na vore met die Dain Tipe, so vernoem na die ontwerper.

Die probleem is egter dat die trekkers te duur is vir die mark en slegs 90 van hierdie model word verkoop. In 1918 koop John Deere die Waterloo Gasoline Engine Company en begin om die Waterloo Boy-trekker in alle erns te vervaardig. Dié trekker met sy eenvoudige en stewige ontwerp kon teen ’n meer bekostigbare prys aangebied word: Die Waterloo Boy verkoop in 1918 vir $700 teenoor die sowat $1 200 waarvoor die Dain Tipe verkoop moes word.

Soos dit enige goeie onderneming betaam, het John Deere nie by die Waterloo Boy volstaan nie. Daar is altyd ’n kans om te verbeter. Met deurlopende herontwerp en verbetering is die Model D in 1924 aan die boere bekend gestel. Oor die volgende 29 jaar verkoop John Deere meer as 161 000 van hierdie trekkers. Die model se gewildheid is deels daaraan toe te skryf dat hy ’n drieskaarploeg met gemak kon trek met sy twee silinders.

In 1934 gaan John Deere nog ’n stappie verder met die nuwe Model A-trekker. Sy enjin van 23,5 perdekrag (17,5 kW) maak hom gou die markleier. Boonop het die trekker ook ’n hidrouliese hyser en sy agterwiele kan

In 1912 ontwikkel John Deere die eerste trekker wat die Dain Tipe genoem word. Daar word egter net 90 van hierdie trekkers

verkoop weens die hoë prys.

verstel word om in enige rywydtes te werk. Maar John Deere het besef dat jy nie lank voorbly as jy stilsit nie. Hulle het gewerk om op die voorpunt van landboumeganisasie te bly. In 1938 word die Model A-reeks opgevolg deur die Model G, die Model H ’n jaar later en die M- en R-modelle word onderskeidelik in 1947 en 1949 bekend gestel.

Die 1950’s sou gekenmerk word deur niks minder as 15 nuwe John Deere-modelle wat in daardie decade geloods was nie. Hulle spog met nuwe tegnologie soos die driepuntkoppelstelsel, kragstuur en ’n kragaftapper.

In 1934 het John Deere Model Atrekker geloods. Hierdie bul spog met ’n ongekende sterk enjin van 23,5 perdekrag (17,5 kW).

Intussen het boere al hoe sterker trekkers aangevra en dit het John Deere genoodsaak om sy tweesilinderenjins met viersilindermodelle te vervang. Teen die vroëe 1960’s word die 1010-, 2010-, 3010- en 4010-John Deere-trekkers bekend gestel.

Later in dieselfde dekade stel die John Deere-maatskappy ook die 8010- en 8020-modelle bekend, wat die eerste vierwielaangedrewe trekkers in die mark was. Die hoogtepunt van John Deere se vernuf vir die 1970’s was die 8640-model wat met ’n reuse 275 perdekrag (205 kW) gespog het. Minstens 38 nuwe John Deeremodelle, wat elkeen sterker voortgebou het op die vorige generasie, het in die tagtigerjare die lig gesien. Maar soos almal weet, werk spiere veel sinvoller as daar ’n slim kop is om die proses te beheer. In die 1990’s

Die Waterloo Boy word die eerste suksesvolle John Deere-trekker. In 1918

het hierdie trekker net $700 gekos.

begin John Deere met die derde generasie trekkers met meer elektroniese beheertegnologie wat die boer help om meer doelgerig en noukeurig te werk.

Gedurende die nuwe millenium span John Deere hierdie tegnologie al hoe meer in om die mees vindingryke werktuie voort te bring. Die trekkers word nie net sterker nie, maar ook slimmer. Met aanhoudende verbetering en slim ontwerp bied John Deere al vir die afgelope 182 jaar net die beste aan hulle kliënte. Hulle volg steeds die wenresep wat hulle laat groei het van die beskeie ploeg tot die heel gevorderdste John

Deesdae moet jy sterk én slim wees. Daarom word die 8RX vanjaar in Suid-Afrika bekend gestel as die slimste trekker ooit.

Deere 8RX, die wêreld se eerste vasteraamtrekker met vier rusperbande, wat in 2020 ook in Suid-Afrika bekendgestel gaan word. Die 8RX kombineer kunsmatige intelligensie, elektroniese beheer deur die internet en gevorderde outomatisering wat boere sal help om nog meer doeltreffend te boer, en hulle in staat stel om meer veerkragtig en relevant te bly in ’n globale mededingende mark.

Daar is ’n les om te leer uit John Deere se geskiedenis:’n Produk van goeie gehalte en deurlopende innovering is die voorloper tot sukses!