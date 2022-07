WAT IS BEK-EN-KLOUSEER?

• Bek-en-klouseer is ‘n hoogs aansteeklike dieresiekte wat veroorsaak word deur ‘n virus, wat slegs gesplete hoefdiere aantas bv. beeste, skape, bokke en varke en gesplete gehoefde wild soos buffels en wildsbokke.

• Dit is ‘n kuddesiekte, dus as een dier in die trop besmet is word die hele trop as potensieel besmet beskou.

• Die inkubasie periode vir Bek-en Klouseer is 2 – 14 Dae.

WAAR KOM HIERDIE SIEKTE VOOR

• In Suid-Afrika is Buffels die draers van die siekte in die Krugerwildtuin maar toon geen tekens nie. Soms kan beeste rondom hierdie areas geinfekteer word weens buffels wat uit die Park ontsnap. Om die verspreiding te beperk, word die gebied rondom die Krugerwildtuin omhein om beeste in hierdie area van die res van die land te skei. Hierdie gebied word die Beskermingsone genoem. Alle beeste in hierdie gebied word geïnspekteer en sommige word ingeënt (deur die regering) om die diere te beskerm en verspreiding te voorkom.

• Weens die onverskillige en onwettige verskuiwing van diere vanuit hierdie areas het die uitbreking van Bek-en Klouseer in voorheen vrye zones ontstaan.

• Die enigste provinsies wat nog nie met Bek-en Klousiek besmet is nie: Noord-Kaap, Wes-Kaap & Oos-Kaap

KLINIESE TEKENS

• Bek-en-klouseer veroorsaak koors, wat gevolg word deur die ontwikkeling van blasé en sere in die mond (tandvleis, lippe en tong), is rou en pynlik, wat dit moeilik maak vir die dier om te eet en veroorsaak dikwels kwyl en swak eetlus.

• Blase en sere tussen die tone en waar die hoewe by die vel aansluit, kan veroorsaak dat die diere mank word en nie wil rondloop nie. Soms kan besmette diere hul kloue of hoewe verloor.

• Koeie kan sere op hul spene ontwikkel. Dit lei tot ‘n skielike daling in melkproduksie.

DIAGNOSE VAN DIE SIEKTE

Bek-en Klouseer is ‘n staatbeheerde siekte en kan maklik verwar word met ander siektes met soortgelyke simptome. Daarom is laboratoriumbevestiging noodsaaklik vir die diagnose van beken-klouseer wat in gespesialiseerde laboratoriums uitgevoer word

HOE WORD DIT OORGEDRA?

Die virus kom voor in alle liggaamsvloeistowwe soos speeksel, urine, ontlasting, melk en in die lug wat deur alle siek diere uitgeasem word.

Bek-en Klouseer versprei vinnig as dit nie beheer word nie en kan oorgedra word deur:

o besmette diere wat nuut in ‘n trop ingebring is (wat virus in hul speeksel, melk, semen, ens. dra);

o besmette krale/geboue of besmette voertuie & motorbande;

o besmette materiale soos hooi, voer, water, melk of biologiese middels;

o mense deur middel van besmette klere, skoene of toerusting (handskoene, toue, gereedskap, spuite);

o virusbesmette vleis of ander besmette diereprodukte (indien aan diere gevoer wanneer rou of onbehoorlik gaargemaak word);

o besmette lugpartikels (verspreiding van virus vanaf ‘n besmette eiendom via lugstrome).

o Die virus kan tot 4 dae in melk en semen teenwoordig wees voordat die dier kliniese tekens van siekte toon.

IS DAAR ‘N BEHANDELING?

Daar is GEEN behandeling van Bek-en Klouseer besmette diere nie. Sere moet behandel word vir sekondêre infeksies. Hierdie diere moet van kant gemaak word!

EKONOMIESE IMPAK

• Bek-en Klouseer het ‘n ernstige negatiewe impak op die ekonomie van die land aangesien dit internasionale en plaaslike handel in diere, diereprodukte en verwante produkte affekteer en dus lei tot enorme finansiële verliese.

• Boere verloor inkomstes ween gewigs verliese van diere, hierdie diere groei nie en verlaging in melkproduksie vind ook plaas. Jong kalwers kan vrek weens die siekte wat die hart aantas.

• Geinfekteerde diere word gewoonlik van kant gemaak, maar dit hang af van die omstandighede en die Direkteur van Veeartseny se diskresie.

• Beheer, kwarantyn en inentingspraktyke dra ‘n hoë finansiële uitgawe vir ons land

WAT GEBEUR MET UITBREKING?

In die geval van ‘n uitbreking kan verskillende beheermaatreëls deur die Direkteur van Dieregesondheid afgekondig word en dit sluit gewoonlik in, maar is nie beperk nie tot:

o Kwarantyn

o Bewegingsbeheer van diere en diereprodukte

o Inenting

o Geinfekteerde diere moet van kant gemaak word

VERANTWOORDELIKHEID & AANSPREEKLIKHEID

Eienaars is verantwoordelik vir die gesondheid van hul diere en kan krimineel vervolg word volgens die Dieregesondheidswet,1984 (Wet No. 35 van 1984), en die Wet op Verbruikersbeskerming, 2008 (Wet No. 68 van2008) as hulle die verspreiding van beken-klouseer propageer.

VOORKOMING

• Weet altyd wat is jou diere se gesondheidstatus veral nuwe diere.

• Wees bedag op verskuiwings van diere in jou area en meld verdagte diere aan.

• Ander standaard biosekuriteitspraktyke wat sal help om die bekendstelling van baie ander siektes, sowel as bek-en-klouseer, te voorkom, sluit in:

o In die geval waar ‘n persoon in kontak was met ‘n besmette dier moet hy vir 7 dae geen kontak met vee hê nie.

o isoleer nuwe diere vir 7– 14 dae

o hou heinings veilig om te verseker dat rondloperdiere nie inkom nie

o Besoekers parkerings moet in areas ver weg van vee wees

o Beperk besoekers op u eiendom en tussen vee

o nadat u ‘n ander plaas besoek het, maak voertuie en skoene skoon en ontsmet en ruil verkieslik buiteklere om voordat u met u eie diere kontak maak.

o Beskerm jou bedryf deur tekens van siekte vroeg aan te meld.

o Isoleer enige siek diere en moet hulle nie van jou eiendom verskuif nie.

o Goeie biosekuriteitspraktyke en vroeë opsporing is noodsaaklik om voor te bereid te wees en die potensiële impak van bek-en-klouseer en ander beduidende siektes te verminde

WIE OM TE KONTAK?

As jy dink jou diere kan bek-en-klouseer hê, stel asseblief jou Dieregesondheidstegnikus, Dieregesondheids beampte of Staatsveearts dadelik in Kennis. Moenie enige diere vanaf die eiendom skuif totdat die Staatsveearts bevestiging gee dat die diere nie bek-enklouseer besmet is nie.

RPO Noord-Kaap Kantoor – 053 832 9595/ 076 424 2791

Bron: RPO Noord-Kaap