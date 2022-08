Bek-en-klouseer wurg rooivleisbedryf, ontlok vrae

deur Tisha Steyn

Die voortslepende voorkoms en verspreiding van bek-en-klouseer in Suid-Afrika het daartoe gelei dat ‘n verbod van 21 dae, met die opsie om dit te verleng, op die vervoer van beeste vanuit besmette gebiede op 14 Augustus ingestel is. Dit is op 16 Augustus in die Staatskoerant publiseer.

Dis ‘n noodmaatreël wat geld vir beeste, maar nie vir wild en kleinvee nie, met uitsondering van vervoer van beeste vir rituele slagtings en dan ook net met ‘n tydelike permit wat deur ‘n veearts uitgereik word.

Nie ‘n waardekettingbesluit nie

Alhoewel die stap allerweë as te min, te laat beskou word, is boere en instansies betrokke by die rooivleisketting dit eens dat dit ‘n noodsaaklike stap is om te probeer keer dat die siekte landwyd versprei.

“Bek-en-klouseer is ‘n beheerde siekte waarvoor die staat die verantwoordelikheid het, hetsy op nasionale, provinsiale of plaaslike vlak,” sê die Rooivleisprodusente organisasie. Die besluit is waarskynlik geneem om die verspreiding van die virus te bekamp, maar dit “was nie ‘n waardekettingbesluit nie”.

Die RPO staan selfregulering voor, wat die samewerking van die nasionale en provinsiale dieregesondheidsforums en die nasionale en provinsiale veediefstal-voorkomingsforums insluit. “Die rooivleisbedryf sal bewys moet lewer aan ons handelsvennote dat ons suksesvol is om ‘n omdraai-strategie te bewerkstellig, anders gaan ons handel verder benadeel word in terme van uitvoere.”

Die RPO sê dis belangrik om kennis te neem dat bek-en-klouseer geen impak het op menslike gesondheid nie. “Hierdie is ‘n siekte wat slegs internasionale handel in diere en dierlike produkte beïnvloed.”

Gerhard Schutte, uitvoerende hoof van die RPO, sê die benadering tot bek-en-klouseer sal herbesin moet word. Daar sal gekyk moet word na selektiewe inentings, asook die vervaardiging van entstowwe en hoe dit beskikbaar gestel word.

Tydsberekening

“Onder familieboere is daar begrip vir noodmaatreëls om die verspreiding van bek-en-klouseer in die vrysone van Suid-Afrika dringend aan te spreek,” sê dr Theo de Jager, direksievoorsitter van Saai (Southern Africa Agricultural Initiative).

“Saai het egter vrae oor waarom en hoe daar toegelaat is dat bek-en-klouseer buite die beheergebiede versprei en waarom optrede kom nadat dit reeds so wyd voorkom. Dis ook verstommend dat die ingryping tot die beweging van beeste beperk word, terwyl ander gesplete-hoefdiere soos skaap, bokke, varke en wild nie ingesluit word nie. Hierdie uitsonderings is irrasioneel en ondermyn die bedoeling met bewegingsbeheer.”

Boonop is die vervoer van karkasse van wild wat in Limpopo se Disease Management Area (DMA) verbied. “Dit is uiters inkonsekwent en verwarrend as dieselfde departement die hele land se bek-en-klouseer situasie wil verbeter, maar die vervoer van lewende wild en kleinvee uitsluit van maatreëls wat daarop gemik is om dieselfde doelwitte te bereik.”

Theo sê landbouminister Thoko Didiza het niks gedoen om die situasie te beredder sedert gevalle van bek-en-klouseer in Gauteng, Noordwes en die Vrystaat uitgebrei het nie. “Toe die situasie in voerkrale begin handuit ruk, tree sy toe tot die geveg en straf die boere wat aangewese is op veeverkope vir oorlewing. Maar die voerkrale wat midde in hierdie storm staan, mag hul diere laat slag en ‘n inkomste genereer terwyl produsente van voerkalwers en stoorosse geen dier mag verkoop nie.”

Boonop is die tydsberekening van die verbod verdag. “Die winter is juis die seisoen waartydens diere gereeld na ander plase en distrikte geskuif word na gelang van die beskikbare weiding. Nou mag dit nie gebeur nie, met die risiko van ondervoeding en verlies aan kondisie van diere. Die gevolg is finansiële verliese van miljoene rande vir hierdie boere. Die kort kennisgewing het saaiboere wat diere op oesreste het en nou terug geskuif moes word na natuurlike weiding geensins die kans gegun om hierdie diere te skuif nie.”

Hy sê die minister se besluit is dalk goed bedoel, maar totaal sonder aanvoeling vir die situasie op grondvlak. “Dit is jammer dat die minister ingrypende besluite soos hierdie doen sonder wye konsultasie, en veral sonder konsultasie met grondvlak. Dit is net nie meer goed genoeg om te aanvaar dat ou landboustrukture noodwendig die meerderheid van boere se stemme verteenwoordig nie.

“Konsultasie oor sake soos die verbod op beweging van beeste, moes baie wyer en oor ‘n langer tyd geskied het. Die deeglikheid van die besluit is direk benadeel deur die gejaagdheid waarmee dit geneem is. Dringendheid vir so ‘n besluit is reeds twee tot drie maande oud. Dit maak eenvoudig nie sin om dit so skielik en sonder deeglike konsultasie te neem nie.

“Die belange van die veebedryf in die breë en in besonder die belange van familieboere is met hierdie besluit nie net benadeel nie, maar enorme ekonomiese skade berokken.”

Biosekerheid

Prof. Johan Willemse, ’n landbou-ekonoom vir AgriMark Konsultante, meen die departement van landbou het die afgelope tien jaar sy taak om biosekuriteits-maatreëls toe te pas ernstig versuim terwyl die meeste van sy geld aan opkomende landbou bestee word. Onderstepoort-veeartsenydienste het daarin gefaal om die veebedryf van entstof te voorsien, met die gevolg dat privaat maatskappye toenemend sekere entstowwe vervaardig.

Binnelandse biosekuriteitsmaatreëls word eweneens aan die private sektor oorgelaat om produksie en markte te beskerm.

Aanvanklike beheermaatreëls het bek-en-klouseer, ‘n hoogs aansteeklike siekte wat onder gesplete-hoefdiere voorkom, is tot die gebied naasliggend aan die Krugerwildtuin beperk. Omdat die siekte internasionaal aanmeldbaar is, kan die voorkoms van die siekte tot ‘n handelsverbod lei.

Veilings

Die siekte hou ‘n groot gevaar vir vir beesteelkuddes en genetika in, veral omdat veilings van die diere ook opgeskort is.

Anton Vos, besturende direkteur van Vleissentraal, sê die minister se besluit is nie deursigtig gedoen nie. Hy sê dis te verstane dat weeklikse veilings opgeskort word en dat Vleissentraal en ander veilingsintansies die veilings in die Vrystaat in elk geval tot einde Augustus uitgestel het. Die opskorting van produksieveilings raak die stoetbedryf, wat in elk geval streng biosekuriteitsmaatreëls toepas, baie ernstig.

“Ek weet nie hoe die regering die verbod gaan toepas nie, want baie mense verkoop hul beeste vir kontant om van te lewe. Daar gaan baie gevalle wees waar planne beraam gaan word om steeds vee te verkoop, ten spyte van die verbod.”

Samewerking in private sektor

Onder leiding van die beesvoerkraalbedryf en ander rolspelers in die vleisbedryf is die afgelope paar jaar met die uitvoermarkte onderhandel wat daartoe gelei het dat die uitvoer van vleis en wol sterk gegroei het.

Private biosekuriteitsmaatreëls het die deurslag gegee om die land in ‘n netto uitvoerder van vleis en wol te omskep. Hopelik sal die uitbreking van bek-en-klouseer nie die goeie werk heeltemal in die wiele ry nie, want weens gebrekkige beheermaatreëls het die siekte vanuit die noordelike provinsies versprei. Teen middel Augustus, toe die verbod ingestel is, was daar reeds 116 uitbrekings in die noordelike provinsies met net die Kaapse provinsies wat dit tot dusver vrygespring het.

Wolboere slaak ‘n sug van verligting want China, die grootste koper van Suid-Afrikaanse wol, het intussen sy verbod op die invoer van wol uit Suid-Afrika opgehef.

Die rooivleisbedryf is egter in ‘n penarie. Die besmette kuddes word in kwarantyn geplaas, gebrandmerk – seker maar om skelm verkope te voorkom – en uitgeslag by ‘n spesifieke abattoir. Die staat betaal nie skadevergoeding vir beeste wat uitgeslag word nie.

Voerkrale het ‘n dilemma. Sowat 85% van die sowat 3 000 tot 4 000 ton beesvleis wat per maand wat uitgevoer word, gaan deur voerkrale. Die voerkrale sit nou met tot 700 000 beeste omdat die siklus van sowat 90 tot 120 dae vandat speenkalwers aangekoop word tot hulle slaggereed is, tot stilstand gekom het.

Aankoop van speenkalwers is gestaak, met die moontlikheid van ‘n tekort op die vleismark en gepaardgaande hoër pryse.

Invoer van beeste uit voerkrale in Botswana na Suid-Afrika is intussen ook opgeskort.

