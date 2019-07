Behaal ryk oeste met Link Seed se wenkultivars

This post is also available in: English

Die beste moontlike produkte en dienste vir die boer in ’n eerlike, betroubare sake-omgewing. Dit is wat Link Seed, ’n filiaal van Limagrain, bied in hulle strewe om die leier in die saadbedryf te wees.

Die groot belangstelling van boere by die Link Seed-stalletjie by vanjaar se Val Boeredag, getuig weer eens dat Link Seed ’n invloedryke rolspeler in die saadbedryf is.

“Ons kry baie goeie blootstelling by Val Boeredag,” sê Lambert Blom, gebiedsbestuurder vir Link Seed in die Oostelike Hoëveld. “Boere kom gesels met ons en het baie navrae oor ons kultivars, dus is die boeredag beslis die moeite werd vir ons.”

Link Seed verskaf die regte saad, maar glo ook daaraan dat die regte boerderybeginsels in ag geneem moet word om die beste resultate te behaal. Een van die belangrike faktore is die plantdiepte van mielies. Lambert wys daarop dat mielies wat dieper geplant is, vinniger en sterker opkom as saad wat te vlak geplant is.

Die redes hiervoor is:

• Die saad het beter grondkontak en kan derhalwe beter vog opneem.

• Die grondtemperature is meer

konstant op diepte.

Boere wat baie vroeg wil plant, moet egter in gedagte hou dat die grondtemperatuur op dieper vlakke te laag mag wees vir optimale ontkieming. Die ideale temperatuur vir ’n mielie om te ontkiem is 18 grade Celsius en hoër.

Link Seed het opwindende nuus – hulle gaan binnekort ook die koringmark betree. “Ons is tans besig met die proewe, ook vir besproeiingsboere,” sê Lambert.

Theunie Theron; verkoopsverteenwoordiger vir Bethal, Ermelo en Piet Retief, en Francois de Villiers; verkoopsverteenwoordiger vir Delmas, Balfour en Bronkhorstspruit by Val Boeredag.

Link Seed se verskeidenheid uitblinkerkultivars:

Geelmielies

LG 31.746

“Hierdie kultivar presteer baie goed in die proewe,” sê Francois de Villiers, Link Seed se verkoopsverteenwoordiger vir Delmas, Balfour en Bronkhorstspruit.

• Dit is ’n mediumgroeiseisoenbaster

• Uitstekende graanopbrengs in sy groeiklas

• Goeie blaarsiekteverdraagsaamheid

• Goeie droogteverdraagsaamheid

• Baie goeie staanvermoë

LG 31.642 R*

“Dis ons wenkultivar by vanjaar se proewe,” sê Francois.

• Kortgroeiseisoenbaster

• Uitstekende opbrengs – kort groeiseisoen onder besproeiing en in droëlandtoestande

• Baie goeie staanvermoë

• Vinnige afdroging

• Goeie aanpasbaarheid

• Gemiddelde verdraagsaamheid teen roes en noordelike blaarskroei

Witmielies

LG 31.745 R*

• Medium- tot kortgroeier

• Uitstekende staanvermoë

• Droog vinnig af

• Goeie aanpasbaarheid

• Uitstekende verdraagsaamheid teen roes

Sojabone

“Die mededinging in die sojamark is deesdae baie sterk, maar ons vaar goed met ons nuwe produkte,” sê Francois.

LS 6161 R*

• Medium groeiklas

• ’n Smalblaarkultivar, goed aangepas vir droëland en besproeiing

• Uitstekende staanvermoë

LS 6851 R*

• Medium groeiklas

• Wyd aanpasbaar

• Uitstekende opbrengs

• ’n Smalblaarkultivar, goed aangepas vir droëland en besproeiing

Sonneblom:

LG 5678 CLP#

• Hoë opbrengs, medium groeier

• Goeie aanpasbaarheid

• Goeie stabiliteit

Vir meer inligting oor Link Seed se betroubare saad vir jou plaas, kontak Riaan Van Zuydam by 033-417-1494 of stuur ’n e-pos na riaan.vanzuydam@linkseed.co.za of linkseed@linkseed.co.za.