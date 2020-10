Begroting skep nie hoop vir TLU SA

This post is also available in: English

TLU SA glo nie dat die minister van finansies, mnr. Tito Mboweni, se ekonomiese planne die korrekte roete is om Suid-Afrika se ekonomie om te keer nie. Die ekonomie sal net weer opgebou kan word as die privaatsektor toegelaat word om dit te dryf. Beslis nie deur vol te hou om ‘n ongunstige beleggersklimaat te skep nie.



Tydens die minister se mediumtermynbegrotingsrede het hy weereens reddingsboeie vir die SAL en Landbank aangekondig, hoewel hy in die verlede gesê het daar is nie meer geld beskikbaar om hierdie falende instellings te red nie.



“Selfs na die vorige R3 miljard inspuiting vir die Landbank, kon dit steeds nie daarin slaag om die een taak wat dit moet verrig, uit te voer nie,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Die fondse kom eenvoudig nie by die strukture uit wat dit na landbouers moet kanaliseer om insetfinansiering te kry nie.



“Die landbousektor benodig op die oomblik R10 miljard om die komende produksieseisoen aan die gang te kry. Ons is nie oortuig dat die Landbank in staat is om betyds en deursigtig daardie rol te speel nie.”



Mboweni se aanspraak dat hy staatsbesteding wil snoei en korrupsie gaan vasvat, is mooi beloftes, maar of dit werklik gaan gebeur, blyk die ware kwessie te wees.



Vir TLU SA flikker daar ook onmiddellik ‘n rooi lig oor Mboweni se aankondiging dat die pensioenfondse binnekort ook in infrastruktuur kan belê. Pensioenfondse moet nie gebruik word om die regering se staatskuld te delg nie.



“Dit klink asof die minister meen die ekonomie gaan omgedraai word deur Suid-Afrikaners se lewens uit die staatskas te verbeter,” sê mnr. Geldenhuys. “Suid-Afrika se ekonomie gaan net omgedraai word as beleggers vertroue in die land het omdat die beleidsomgewing gunstig is vir belegging.”



Bron: TLU SA